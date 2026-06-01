4 червня міністри ЄС обговорять тимчасовий захист для українців

На засіданні Ради ЄС із внутрішніх справ 4 червня обговорять можливе продовження тимчасового захисту для українців у Євросоюзі.

Про це розповіли обізнані з питанням посадовці ЄС, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

Що відомо

Так, один з посадовців зазначив, що міністри внутрішніх справ ЄС обговорять тимчасовий захист для українців у четвер, але рішення зараз не ухвалюватиметься.

"Обговорення на Раді міністрів юстиції та внутрішніх справ має послужити можливістю для роздумів щодо майбутнього тимчасового захисту та сформувати політичну лінію щодо подальших дій", – розповів співрозмовник.

Зазначається, що за результатами обговорення Єврокомісія має представити свою пропозицію щодо продовження тимчасового захисту – вона й слугуватиме підставою для подальшого ухвалення рішення.

Які є варіанти

Також повідомляється, що наразі комісія ще не подавала пропозицій: натомість у Раді ЄС підготована аналітична записка, яка вже розглядається на рівні послів.

До неї входить перелік всіх можливих варіантів розвитку подій щодо статусу українців в ЄС, запропонованих державами-членами, включно з можливістю звуження сфери застосування тимчасового захисту географічно (для представників певних регіонів) чи за певними персональними ознаками.

У переліку справді запропонована можливість обмежити права на тимчасовий захист у ЄС для чоловіків призовного віку (для тих, хто буде приїздити в ЄС після ухвалення цього рішення), але цю пропозицію наразі можна розглядати не більш як одну з тем для дискусії.

Крім того, приміром, держави-члени будуть обговорювати можливість продовження тимчасового захисту у вигляді "залишкового статусу" (residual status) або "страхувальної сітки" (safety net) лише для вразливих груп або тих, хто ще не має права на інші національні статуси.

