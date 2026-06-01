4 червня міністри ЄС обговорять тимчасовий захист для українців
На засіданні Ради ЄС із внутрішніх справ 4 червня обговорять можливе продовження тимчасового захисту для українців у Євросоюзі.
Про це розповіли обізнані з питанням посадовці ЄС, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".
Що відомо
Так, один з посадовців зазначив, що міністри внутрішніх справ ЄС обговорять тимчасовий захист для українців у четвер, але рішення зараз не ухвалюватиметься.
"Обговорення на Раді міністрів юстиції та внутрішніх справ має послужити можливістю для роздумів щодо майбутнього тимчасового захисту та сформувати політичну лінію щодо подальших дій", – розповів співрозмовник.
Зазначається, що за результатами обговорення Єврокомісія має представити свою пропозицію щодо продовження тимчасового захисту – вона й слугуватиме підставою для подальшого ухвалення рішення.
Які є варіанти
Також повідомляється, що наразі комісія ще не подавала пропозицій: натомість у Раді ЄС підготована аналітична записка, яка вже розглядається на рівні послів.
До неї входить перелік всіх можливих варіантів розвитку подій щодо статусу українців в ЄС, запропонованих державами-членами, включно з можливістю звуження сфери застосування тимчасового захисту географічно (для представників певних регіонів) чи за певними персональними ознаками.
У переліку справді запропонована можливість обмежити права на тимчасовий захист у ЄС для чоловіків призовного віку (для тих, хто буде приїздити в ЄС після ухвалення цього рішення), але цю пропозицію наразі можна розглядати не більш як одну з тем для дискусії.
Крім того, приміром, держави-члени будуть обговорювати можливість продовження тимчасового захисту у вигляді "залишкового статусу" (residual status) або "страхувальної сітки" (safety net) лише для вразливих груп або тих, хто ще не має права на інші національні статуси.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль