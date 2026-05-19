Українці призовного віку можуть втратити тимчасовий захист у Чехії

У Чехії обговорюють можливе припинення тимчасового захисту для українських чоловіків призовного віку.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив лідер партії "Свобода і пряма демократія" SPD і голова Палати депутатів Томіо Окамура.

Він зазначив, що Чехія наразі веде перемовини з ЄС про припинення тимчасового захисту для українських чоловіків призовного віку. Окамура наголосив, що виступає за якнайшвидше припинення тимчасового захисту для всіх українців у Чехії. Зокрема, він заявив, що українці "регулярно їздять в Україну у відпустку".

"Тих українців є тут забагато, а мусимо з тим щось робити", – каже він.

Країна готує нові правила для іноземців

Політик зазначив, що чинні правила Європейського Союзу не дозволяють Чехії самостійно скасувати механізм тимчасового захисту. Він додав, що переговори щодо можливого припинення захисту для українських чоловіків "просуваються тяжко".

Політик заявив, що головним шляхом до припинення тимчасового захисту для українців має стати завершення війни в Україні. За словами Окамури, після закінчення війни механізм тимчасового захисту автоматично втратить сенс, а українці будуть змушені або повернутися додому, або оформлювати стандартні дозволи на проживання у Чехії.

Водночас Окамура також повідомив, що його партія завершує підготовку нової версії закону про іноземців. Документ має посилити умови перебування іноземців у Чехії, зокрема й для українців із тимчасовим захистом.

Що передувало?

Раніше повідомлялось, що Євросоюз, імовірно, продовжить дію тимчасового захисту для українців ще на один рік — до березня 2028 року.