УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10192 відвідувача онлайн
Новини Українці за кордоном
2 265 30

Українці призовного віку можуть втратити тимчасовий захист у Чехії

У Чехії обговорюють скасування тимчасового захисту для українців

У Чехії обговорюють можливе припинення тимчасового захисту для українських чоловіків призовного віку.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив лідер партії "Свобода і пряма демократія" SPD і голова Палати депутатів Томіо Окамура.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Він зазначив, що Чехія наразі веде перемовини з ЄС про припинення тимчасового захисту для українських чоловіків призовного віку. Окамура наголосив, що виступає за якнайшвидше припинення тимчасового захисту для всіх українців у Чехії. Зокрема, він заявив, що українці "регулярно їздять в Україну у відпустку".

"Тих українців є тут забагато, а мусимо з тим щось робити", – каже він.

Країна готує нові правила для іноземців

Політик зазначив, що чинні правила Європейського Союзу не дозволяють Чехії самостійно скасувати механізм тимчасового захисту. Він додав, що переговори щодо можливого припинення захисту для українських чоловіків "просуваються тяжко".

Політик заявив, що головним шляхом до припинення тимчасового захисту для українців має стати завершення війни в Україні. За словами Окамури, після закінчення війни механізм тимчасового захисту автоматично втратить сенс, а українці будуть змушені або повернутися додому, або оформлювати стандартні дозволи на проживання у Чехії.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Комісар РЄ закликав не згортати механізми захисту для українців у Європі: Війна не завершилася, а навпаки - посилилася

Водночас Окамура також повідомив, що його партія завершує підготовку нової версії закону про іноземців. Документ має посилити умови перебування іноземців у Чехії, зокрема й для українців із тимчасовим захистом.

Що передувало?

Раніше повідомлялось, що Євросоюз, імовірно, продовжить дію тимчасового захисту для українців ще на один рік — до березня 2028 року.

Автор: 

біженці (2038) Чехія (1830)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+7
бла бла бла
по перше, згідно якого закону?
по друге, в протиріч, єврейським цінностям?
по трете, переїдуть у сусідню німеччину, а чехія втратить працьовитих талановитих білих європейців. їхнє місце займуть нероби на пособії африканці, араби, азіати!
то ж, в добрий путь......
показати весь коментар
19.05.2026 09:45 Відповісти
+3
А як тоді сирійці і інші нєгри теж втратять захист? Європа цього не допустить.
показати весь коментар
19.05.2026 09:57 Відповісти
+3
У даному випадку якраз ухилянтам у Чехії байдуже, що українці проливають свою кров. Зверни увагу, що мова якраз йде про чоловіків призовного віку, які мають воювати за свою Батьківщину.
показати весь коментар
19.05.2026 10:22 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
бла бла бла
по перше, згідно якого закону?
по друге, в протиріч, єврейським цінностям?
по трете, переїдуть у сусідню німеччину, а чехія втратить працьовитих талановитих білих європейців. їхнє місце займуть нероби на пособії африканці, араби, азіати!
то ж, в добрий путь......
показати весь коментар
19.05.2026 09:45 Відповісти
"в протиріч, єврейським цінностям"... Ти переплутав! Єврейські цінності не у Чехії, а в Ізраїлі. З Німеччини їх теж попросять. Згідно закону про тимчасовий захист. Тобі аби маячню якусь писати!
показати весь коментар
19.05.2026 09:57 Відповісти
я, тобі колись на сісю пива не подав грошиків, біля атб?
ти, мстишся?
показати весь коментар
19.05.2026 10:10 Відповісти
Так, я мстивий! Як бачу тупі коменти, так одразу виникає бажання мститися.
показати весь коментар
19.05.2026 10:15 Відповісти
тобто, відкупитися сісєй піва із атб, вже не можливо?
показати весь коментар
19.05.2026 10:18 Відповісти
Просто,звичайне незнання стану справ в цій країні.Мстивість недоречна.
показати весь коментар
19.05.2026 10:19 Відповісти
Припини писати свої вигадки і булщіт!
показати весь коментар
19.05.2026 10:23 Відповісти
Отримання AZYL - це одна з найскладніших і важких процедур.
показати весь коментар
19.05.2026 10:25 Відповісти
Хто тобі таке наговорив,а чи сам собі навіяв. І близького уявлення не маєш,про що пишеш.
показати весь коментар
19.05.2026 10:31 Відповісти
**...нате, я вже тобі відповідав! У мене знайомий через таку процедуру проходив. Його півроку тримали у таборі з африканцями, а потім відмовили, і депортували із забороною на в'їзд до ЄС.
показати весь коментар
19.05.2026 11:15 Відповісти
Депортують при серйозних порушеннях закону.**...нате,необов'язково,що це азил.
показати весь коментар
19.05.2026 11:31 Відповісти
Я розписав процедуру, наскільки вона "найскладніша",але текст не пройшов.
І процедура досить проста.
показати весь коментар
19.05.2026 10:44 Відповісти
Правда в тому,що люди призовного віку можуть обійтися і без тимчасового захисту,звичайно,якщо здорові і працездатні,та і в більшості так є.
Крім того, для тих,хто не хоче працювати,чи непрацездатний є система AZYL,яка дозволяє мати соціальний захист.
А претензії до тих,"хто регулярно їздять в Україну у відпустку",то вони якраз являються НЕ...
показати весь коментар
19.05.2026 09:51 Відповісти
Правда у тому, що для перебування у країні потрібні підстави та дозвіл. Звичайно, можна жити і без дозволу, але не в кожного сил вистачить.
показати весь коментар
19.05.2026 10:05 Відповісти
Ото то,що можна...
Хто немає сил,або непрацездатний,для тих ще існують тимчасовий захист і AZYL.
А вислови окремого чиновника не є законом для Республіки Чехія,яка ще і прив'язана до європейського законодавства по лінії права людини.
показати весь коментар
19.05.2026 10:14 Відповісти
Так і в тюрмі можна жити. Або бомжем десь у каналізації. Але, не всім це подобається, як тобі.
показати весь коментар
19.05.2026 10:17 Відповісти
До речі, отримання AZYL не гарантовано. А до його схвалення біженці проживають у таборі, який гірше за тюрму. А у разі відхилення прохання, людину депортують із забороною в'їзду до Євросоюзу.
показати весь коментар
19.05.2026 10:10 Відповісти
Треба ще там бути,щоб знати,а не писати на рівні власних здогадок.
показати весь коментар
19.05.2026 10:16 Відповісти
Це не здогадки, а факти, про які я точно знаю, бо знайомі у такий ситуації опинились. А от у тебе якраз здогадки та маячня про ситуацію, про яку ти не знаєш.
показати весь коментар
19.05.2026 10:18 Відповісти
Далеко точно не знаєш,як і про Німеччину.
А для тих,хто не може давати собі ради,ще ніхто не відміняв тимчасовий захист і AZYL.
І вислови окремого чиновника,за які ти вчепився,є необов'язковими для виконання,а твої "здогадки і маячня про ситуацію"не цікавлять.
показати весь коментар
19.05.2026 10:27 Відповісти
А як тоді сирійці і інші нєгри теж втратять захист? Європа цього не допустить.
показати весь коментар
19.05.2026 09:57 Відповісти
Політичний діяч японско-корейского походження Окамуро) вчить чехів як їм бути)))) це як українців вчить еврей...
показати весь коментар
19.05.2026 10:00 Відповісти
Цiлком нормальне бажання Чехiї залучити працюючих українцiв iперевести їх на постiйне проживання. Щоб було бiльше шансiв, що вони залишаться пiсля закiнчення вiйни.
показати весь коментар
19.05.2026 10:03 Відповісти
А ле ж тоді ці нащядки П.П. Шарікова будуть харчуватись?
показати весь коментар
19.05.2026 10:04 Відповісти
давно пора! хватить жирувати зарахунок інших! йдіть захищати своє майно та свої сім"ї!
показати весь коментар
19.05.2026 10:06 Відповісти
показати весь коментар
19.05.2026 10:07 Відповісти
Європа цинічна ****, хай москалі втонуть в крові українців
показати весь коментар
19.05.2026 10:15 Відповісти
У даному випадку якраз ухилянтам у Чехії байдуже, що українці проливають свою кров. Зверни увагу, що мова якраз йде про чоловіків призовного віку, які мають воювати за свою Батьківщину.
показати весь коментар
19.05.2026 10:22 Відповісти
Ніхто нічого не втратить поки триває війна, не розповсюджуйте кацапську пропаганду!
показати весь коментар
19.05.2026 10:21 Відповісти
"Політик заявив, що головним шляхом до припинення тимчасового захисту для українців має стати завершення війни в Україні".
Тобто,лише завершення війни може бути основою припинення тимчасового захисту.
показати весь коментар
19.05.2026 10:57 Відповісти
 
 