Українці призовного віку можуть втратити тимчасовий захист у Чехії
У Чехії обговорюють можливе припинення тимчасового захисту для українських чоловіків призовного віку.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив лідер партії "Свобода і пряма демократія" SPD і голова Палати депутатів Томіо Окамура.
Він зазначив, що Чехія наразі веде перемовини з ЄС про припинення тимчасового захисту для українських чоловіків призовного віку. Окамура наголосив, що виступає за якнайшвидше припинення тимчасового захисту для всіх українців у Чехії. Зокрема, він заявив, що українці "регулярно їздять в Україну у відпустку".
"Тих українців є тут забагато, а мусимо з тим щось робити", – каже він.
Країна готує нові правила для іноземців
Політик зазначив, що чинні правила Європейського Союзу не дозволяють Чехії самостійно скасувати механізм тимчасового захисту. Він додав, що переговори щодо можливого припинення захисту для українських чоловіків "просуваються тяжко".
Політик заявив, що головним шляхом до припинення тимчасового захисту для українців має стати завершення війни в Україні. За словами Окамури, після закінчення війни механізм тимчасового захисту автоматично втратить сенс, а українці будуть змушені або повернутися додому, або оформлювати стандартні дозволи на проживання у Чехії.
Водночас Окамура також повідомив, що його партія завершує підготовку нової версії закону про іноземців. Документ має посилити умови перебування іноземців у Чехії, зокрема й для українців із тимчасовим захистом.
Що передувало?
Раніше повідомлялось, що Євросоюз, імовірно, продовжить дію тимчасового захисту для українців ще на один рік — до березня 2028 року.
по перше, згідно якого закону?
по друге, в протиріч, єврейським цінностям?
по трете, переїдуть у сусідню німеччину, а чехія втратить працьовитих талановитих білих європейців. їхнє місце займуть нероби на пособії африканці, араби, азіати!
то ж, в добрий путь......
ти, мстишся?
І процедура досить проста.
Крім того, для тих,хто не хоче працювати,чи непрацездатний є система AZYL,яка дозволяє мати соціальний захист.
А претензії до тих,"хто регулярно їздять в Україну у відпустку",то вони якраз являються НЕ...
Хто немає сил,або непрацездатний,для тих ще існують тимчасовий захист і AZYL.
А вислови окремого чиновника не є законом для Республіки Чехія,яка ще і прив'язана до європейського законодавства по лінії права людини.
А для тих,хто не може давати собі ради,ще ніхто не відміняв тимчасовий захист і AZYL.
І вислови окремого чиновника,за які ти вчепився,є необов'язковими для виконання,а твої "здогадки і маячня про ситуацію"не цікавлять.
Тобто,лише завершення війни може бути основою припинення тимчасового захисту.