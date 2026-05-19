Украинцы призывного возраста могут лишиться временной защиты в Чехии
В Чехии обсуждают возможность отмены временной защиты для украинских мужчин призывного возраста.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил лидер партии "Свобода и прямая демократия" SPD и председатель Палаты депутатов Томио Окамура.
Он отметил, что Чехия в настоящее время ведет переговоры с ЕС о прекращении временной защиты для украинских мужчин призывного возраста. Окамура подчеркнул, что выступает за скорейшее прекращение временной защиты для всех украинцев в Чехии. В частности, он заявил, что украинцы "регулярно ездят в Украину в отпуск".
"Этих украинцев здесь слишком много, и мы должны с этим что-то делать", - говорит он.
Страна готовит новые правила для иностранцев
Политик отметил, что действующие правила Европейского Союза не позволяют Чехии самостоятельно отменить механизм временной защиты. Он добавил, что переговоры о возможном прекращении защиты для украинских мужчин "продвигаются с трудом".
Политик заявил, что главным путем к прекращению временной защиты для украинцев должно стать завершение войны в Украине. По словам Окамуры, после окончания войны механизм временной защиты автоматически утратит смысл, а украинцы будут вынуждены либо вернуться домой, либо оформлять стандартные виды на жительство в Чехии.
В то же время Окамура также сообщил, что его партия завершает подготовку новой версии закона об иностранцах. Документ должен ужесточить условия пребывания иностранцев в Чехии, в том числе и для украинцев с временной защитой.
Что предшествовало?
Ранее сообщалось, что Евросоюз, вероятно, продлит действие временной защиты для украинцев еще на один год - до марта 2028 года.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
по перше, згідно якого закону?
по друге, в протиріч, єврейським цінностям?
по трете, переїдуть у сусідню німеччину, а чехія втратить працьовитих талановитих білих європейців. їхнє місце займуть нероби на пособії африканці, араби, азіати!
то ж, в добрий путь......
ти, мстишся?
Крім того, для тих,хто не хоче працювати,чи непрацездатний є система AZYL,яка дозволяє мати соціальний захист.
А претензії до тих,"хто регулярно їздять в Україну у відпустку",то вони якраз являються НЕ...
Хто немає сил,або непрацездатний,для тих ще існують тимчасовий захист і AZYL.
А вислови окремого чиновника не є законом для Республіки Чехія,яка ще і прив'язана до європейського законодавства по лінії права людини.
А для тих,хто не може давати собі ради,ще ніхто не відміняв тимчасовий захист і AZYL.
І вислови окремого чиновника,за які ти вчепився,є необов'язковими для виконання,а твої "здогадки і маячня про ситуацію"не цікавлять.