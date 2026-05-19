Украинцы призывного возраста могут лишиться временной защиты в Чехии

В Чехии обсуждают отмену временной защиты для украинцев

В Чехии обсуждают возможность отмены временной защиты для украинских мужчин призывного возраста.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил лидер партии "Свобода и прямая демократия" SPD и председатель Палаты депутатов Томио Окамура.

Он отметил, что Чехия в настоящее время ведет переговоры с ЕС о прекращении временной защиты для украинских мужчин призывного возраста. Окамура подчеркнул, что выступает за скорейшее прекращение временной защиты для всех украинцев в Чехии. В частности, он заявил, что украинцы "регулярно ездят в Украину в отпуск".

"Этих украинцев здесь слишком много, и мы должны с этим что-то делать", - говорит он.

Страна готовит новые правила для иностранцев

Политик отметил, что действующие правила Европейского Союза не позволяют Чехии самостоятельно отменить механизм временной защиты. Он добавил, что переговоры о возможном прекращении защиты для украинских мужчин "продвигаются с трудом".

Политик заявил, что главным путем к прекращению временной защиты для украинцев должно стать завершение войны в Украине. По словам Окамуры, после окончания войны механизм временной защиты автоматически утратит смысл, а украинцы будут вынуждены либо вернуться домой, либо оформлять стандартные виды на жительство в Чехии.

В то же время Окамура также сообщил, что его партия завершает подготовку новой версии закона об иностранцах. Документ должен ужесточить условия пребывания иностранцев в Чехии, в том числе и для украинцев с временной защитой.

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что Евросоюз, вероятно, продлит действие временной защиты для украинцев еще на один год - до марта 2028 года.

Топ комментарии
бла бла бла
по перше, згідно якого закону?
по друге, в протиріч, єврейським цінностям?
по трете, переїдуть у сусідню німеччину, а чехія втратить працьовитих талановитих білих європейців. їхнє місце займуть нероби на пособії африканці, араби, азіати!
то ж, в добрий путь......
19.05.2026 09:45 Ответить
А як тоді сирійці і інші нєгри теж втратять захист? Європа цього не допустить.
19.05.2026 09:57 Ответить
"в протиріч, єврейським цінностям"... Ти переплутав! Єврейські цінності не у Чехії, а в Ізраїлі. З Німеччини їх теж попросять. Згідно закону про тимчасовий захист. Тобі аби маячню якусь писати!
19.05.2026 09:57 Ответить
19.05.2026 09:45 Ответить
19.05.2026 09:57 Ответить
я, тобі колись на сісю пива не подав грошиків, біля атб?
ти, мстишся?
19.05.2026 10:10 Ответить
Так, я мстивий! Як бачу тупі коменти, так одразу виникає бажання мститися.
19.05.2026 10:15 Ответить
тобто, відкупитися сісєй піва із атб, вже не можливо?
19.05.2026 10:18 Ответить
Просто,звичайне незнання стану справ в цій країні.Мстивість недоречна.
19.05.2026 10:19 Ответить
Припини писати свої вигадки і булщіт!
19.05.2026 10:23 Ответить
Отримання AZYL - це одна з найскладніших і важких процедур.
19.05.2026 10:25 Ответить
Правда в тому,що люди призовного віку можуть обійтися і без тимчасового захисту,звичайно,якщо здорові і працездатні,та і в більшості так є.
Крім того, для тих,хто не хоче працювати,чи непрацездатний є система AZYL,яка дозволяє мати соціальний захист.
А претензії до тих,"хто регулярно їздять в Україну у відпустку",то вони якраз являються НЕ...
19.05.2026 09:51 Ответить
Правда у тому, що для перебування у країні потрібні підстави та дозвіл. Звичайно, можна жити і без дозволу, але не в кожного сил вистачить.
19.05.2026 10:05 Ответить
Ото то,що можна...
Хто немає сил,або непрацездатний,для тих ще існують тимчасовий захист і AZYL.
А вислови окремого чиновника не є законом для Республіки Чехія,яка ще і прив'язана до європейського законодавства по лінії права людини.
19.05.2026 10:14 Ответить
Так і в тюрмі можна жити. Або бомжем десь у каналізації. Але, не всім це подобається, як тобі.
19.05.2026 10:17 Ответить
До речі, отримання AZYL не гарантовано. А до його схвалення біженці проживають у таборі, який гірше за тюрму. А у разі відхилення прохання, людину депортують із забороною в'їзду до Євросоюзу.
19.05.2026 10:10 Ответить
Треба ще там бути,щоб знати,а не писати на рівні власних здогадок.
19.05.2026 10:16 Ответить
Це не здогадки, а факти, про які я точно знаю, бо знайомі у такий ситуації опинились. А от у тебе якраз здогадки та маячня про ситуацію, про яку ти не знаєш.
19.05.2026 10:18 Ответить
Далеко точно не знаєш,як і про Німеччину.
А для тих,хто не може давати собі ради,ще ніхто не відміняв тимчасовий захист і AZYL.
І вислови окремого чиновника,за які ти вчепився,є необов'язковими для виконання,а твої "здогадки і маячня про ситуацію"не цікавлять.
19.05.2026 10:27 Ответить
19.05.2026 09:57 Ответить
Політичний діяч японско-корейского походження Окамуро) вчить чехів як їм бути)))) це як українців вчить еврей...
19.05.2026 10:00 Ответить
Цiлком нормальне бажання Чехiї залучити працюючих українцiв iперевести їх на постiйне проживання. Щоб було бiльше шансiв, що вони залишаться пiсля закiнчення вiйни.
19.05.2026 10:03 Ответить
А ле ж тоді ці нащядки П.П. Шарікова будуть харчуватись?
19.05.2026 10:04 Ответить
давно пора! хватить жирувати зарахунок інших! йдіть захищати своє майно та свої сім"ї!
19.05.2026 10:06 Ответить
19.05.2026 10:07 Ответить
Європа цинічна ****, хай москалі втонуть в крові українців
19.05.2026 10:15 Ответить
У даному випадку якраз ухилянтам у Чехії байдуже, що українці проливають свою кров. Зверни увагу, що мова якраз йде про чоловіків призовного віку, які мають воювати за свою Батьківщину.
19.05.2026 10:22 Ответить
Ніхто нічого не втратить поки триває війна, не розповсюджуйте кацапську пропаганду!
19.05.2026 10:21 Ответить
 
 