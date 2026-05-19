Украинцы призывного возраста могут лишиться временной защиты в Чехии

В Чехии обсуждают возможность отмены временной защиты для украинских мужчин призывного возраста.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил лидер партии "Свобода и прямая демократия" SPD и председатель Палаты депутатов Томио Окамура.

Он отметил, что Чехия в настоящее время ведет переговоры с ЕС о прекращении временной защиты для украинских мужчин призывного возраста. Окамура подчеркнул, что выступает за скорейшее прекращение временной защиты для всех украинцев в Чехии. В частности, он заявил, что украинцы "регулярно ездят в Украину в отпуск".

"Этих украинцев здесь слишком много, и мы должны с этим что-то делать", - говорит он.

Страна готовит новые правила для иностранцев

Политик отметил, что действующие правила Европейского Союза не позволяют Чехии самостоятельно отменить механизм временной защиты. Он добавил, что переговоры о возможном прекращении защиты для украинских мужчин "продвигаются с трудом".

Политик заявил, что главным путем к прекращению временной защиты для украинцев должно стать завершение войны в Украине. По словам Окамуры, после окончания войны механизм временной защиты автоматически утратит смысл, а украинцы будут вынуждены либо вернуться домой, либо оформлять стандартные виды на жительство в Чехии.

В то же время Окамура также сообщил, что его партия завершает подготовку новой версии закона об иностранцах. Документ должен ужесточить условия пребывания иностранцев в Чехии, в том числе и для украинцев с временной защитой.

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что Евросоюз, вероятно, продлит действие временной защиты для украинцев еще на один год - до марта 2028 года.