Евросоюз готовится продлить защиту для украинских беженцев

Евросоюз, вероятно, продлит действие временной защиты для украинцев ещё на один год — до марта 2028 года.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявила спецпосланник ЕС по вопросам украинцев Ильва Йоханссон в интервью DW.

По словам Йоханссон, между странами-членами ЕС продолжаются консультации относительно совместного подхода к дальнейшему режиму временной защиты. Ожидается, что его могут продлить еще на один год с незначительными корректировками.

"На мой взгляд, похоже, что мы придем к продлению временной защиты, возможно, с некоторыми незначительными корректировками, но в основном — еще на один год", — отметила Йоханссон.

Она пояснила, что такое решение связано с продолжением войны в Украине и отсутствием ближайших перспектив мирного соглашения или устойчивого прекращения огня.

В то же время в ЕС подчеркивают, что украинцам, которые уже длительное время находятся в странах Евросоюза, следует постепенно переходить на другие правовые основания проживания.

По данным Совета ЕС, временной защитой в настоящее время пользуются около 4,35 млн украинцев. Большинство из них находится в Германии, Польше и Чехии.

