Євросоюз готується продовжити захист для українських біженців

Євросоюз, імовірно, продовжить дію тимчасового захисту для українців ще на один рік — до березня 2028 року.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявила спецпосланниця ЄС з питань українців Ільва Йоганссон в інтерв’ю DW.

ЄС обговорює продовження тимчасового захисту для українців

За словами Йоганссон, між країнами-членами ЄС тривають консультації щодо спільного підходу до подальшого режиму тимчасового захисту. Очікується, що його можуть продовжити ще на один рік із незначними корективами.

"На мій погляд, схоже, що ми прийдемо до продовження тимчасового захисту, можливо, з деякими незначними корективами, але в основному — ще на один рік", — зазначила Йоганссон.

Вона пояснила, що таке рішення пов’язане з продовженням війни в Україні та відсутністю найближчих перспектив мирної угоди або сталого припинення вогню.

Водночас у ЄС наголошують, що українцям, які вже тривалий час перебувають у країнах Євросоюзу, варто поступово переходити на інші правові підстави проживання.

За даними Ради ЄС, тимчасовим захистом наразі користуються близько 4,35 млн українців. Найбільше з них перебуває в Німеччині, Польщі та Чехії.

