4 июня министры ЕС обсудят временную защиту для украинцев

На заседании Совета ЕС по внутренним делам 4 июня обсудят возможное продление временной защиты для украинцев в Евросоюзе.

Об этом сообщили осведомленные в этом вопросе чиновники ЕС, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

Что известно

Так, один из чиновников отметил, что министры внутренних дел ЕС обсудят временную защиту для украинцев в четверг, но решение сейчас приниматься не будет.

"Обсуждение на Совете министров юстиции и внутренних дел должно послужить возможностью для размышлений о будущем временной защиты и сформировать политическую линию относительно дальнейших действий", – рассказал собеседник.

Отмечается, что по результатам обсуждения Еврокомиссия должна представить свое предложение о продлении временной защиты – оно и послужит основанием для дальнейшего принятия решения.

Какие есть варианты

Также сообщается, что на данный момент комиссия еще не подавала предложений: вместо этого в Совете ЕС подготовлена аналитическая записка, которая уже рассматривается на уровне послов.

В нее входит перечень всех возможных вариантов развития событий относительно статуса украинцев в ЕС, предложенных государствами-членами, включая возможность сужения сферы применения временной защиты географически (для представителей определенных регионов) или по определенным персональным признакам.

В перечне действительно предложена возможность ограничить права на временную защиту в ЕС для мужчин призывного возраста (для тех, кто будет приезжать в ЕС после принятия этого решения), но это предложение пока можно рассматривать не более чем как одну из тем для дискуссии.

Кроме того, например, государства-члены будут обсуждать возможность продления временной защиты в виде "остаточного статуса" (residual status) или "страховочной сетки" (safety net) только для уязвимых групп или тех, кто еще не имеет права на другие национальные статусы.

