ЕС еще не принял решение, продлевать ли временную защиту для украинцев
Обсуждение возможности продления срока действия временной защиты для украинцев ещё на год в ЕС продолжается.
Об этом заявил пресс-секретарь Еврокомиссии Маркус Ламмерт, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.
Подробности
"Что я могу сказать, так это то, что обсуждения продолжаются", — отметил он.
По словам пресс-секретаря, Еврокомиссия "фактически начала обсуждение (возможности продления временной защиты) со странами-членами в марте на Совете по вопросам юстиции и внутренних дел".
"Мы считаем, что это необходимое обсуждение. Речь идет о поддержке Украины и беженцев из Украины. ...На данном этапе решения нет", — добавил Ламмерт.
