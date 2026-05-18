ЕС еще не принял решение, продлевать ли временную защиту для украинцев

Обсуждение возможности продления срока действия временной защиты для украинцев ещё на год в ЕС продолжается.

Об этом заявил пресс-секретарь Еврокомиссии Маркус Ламмерт, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.

"Что я могу сказать, так это то, что обсуждения продолжаются", — отметил он.

По словам пресс-секретаря, Еврокомиссия "фактически начала обсуждение (возможности продления временной защиты) со странами-членами в марте на Совете по вопросам юстиции и внутренних дел".

"Мы считаем, что это необходимое обсуждение. Речь идет о поддержке Украины и беженцев из Украины. ...На данном этапе решения нет", — добавил Ламмерт.

