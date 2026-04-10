230 11

Первый в Европе Центр единства украинцев заработает в Берлине

С 15 апреля в Берлине начнет работу первый в Европе Центр единства украинцев, где можно будет получить консультации по вопросам возвращения, а также принять участие в образовательных и культурных мероприятиях.

Об этом сообщает Министерство социальной политики, семьи и единства, передает Цензор.НЕТ.

Статистика

Отмечается, что по последним данным Eurostat, под временной защитой в странах ЕС находятся более 4,3 миллиона украинцев, а больше всего – именно в Германии – 1,2 миллиона. В этом контексте Центры единства для украинцев за рубежом являются важным элементом политики сохранения связи наших граждан с Украиной и содействия возвращению домой.

Министр социальной политики, семьи и единства Украины Денис Улютин отметил, что именно Германия стала первой страной, с которой Украина подписала совместную декларацию об открытии Центра единства.

Работа Центра

Сообщается, что на данный момент к работе Центра уже присоединились международные и украинские организации. Их участие обеспечивает широкий спектр услуг – от консультаций по возвращению и получению социальных услуг в Украине до образовательных, культурных и интеграционных программ и мероприятий.

  • Кроме того, в Центре можно будет получить консультации Пенсионного фонда Украины по вопросам, связанным с пенсиями, жилищными субсидиями, льготами, страховыми взносами и т. д.
  • Также там будут проходить регулярные мероприятия для детей и молодежи на основе украинской скаутской модели, профориентация и обучение в сфере цифровых технологий для детей и взрослых, семинары и консультационные встречи по вопросам образования и противодействия дезинформации.

Администрировать Центр единства в Берлине будет ООО "Агентство национального единства". После открытия пространство будет работать в тестовом режиме, а следить за обновлениями его работы можно на официальной странице в Facebook.

Топ комментарии
Центрн єдності українців вже давно є... На фронті!
10.04.2026 15:22 Ответить
На 5-й рік повномасштабки ... ?! 🫣
10.04.2026 15:15 Ответить
Так українці вже давно обʼєднані в команді зеленського: умєров, арахамія, буданов…
10.04.2026 15:15 Ответить
ЗЕлені імітатори все похєрять, бо так хабад ними крутить!
10.04.2026 15:16 Ответить
ТОВ "Агенція національної єдності" ? Чи держава Україна відкрила Центр...?
10.04.2026 15:17 Ответить
Так, ТОВ. Мабуть це "тов." ( товаріщ Чєбурєк?) буде отримувати гроші з Бюджету 🧛🏻🧟😍😍
На всі розходи - оренда приміщення, зарплати учасників, зарплати клінінгів , кавоварки та компутєри, світло, газ, вода, зв'язок.
Кошторис розтринкувань буде аж гай гуде. Списочєк просто Потужний
10.04.2026 15:31 Ответить
Цікаво би побільше взнати про цю особу "ЧЕРВІНСЬКА ЛЮБОВ ВОЛОДИМИРІВНА"
10.04.2026 15:32 Ответить
Центрн єдності українців вже давно є... На фронті!
Єврей може називатися українцем, а українець може називатися євреєм?
10.04.2026 15:25 Ответить
Мммммммм♥️♥️♥️♥️♥️♥️
" де можна буде отримати консультації з повернення " ))))
Лайк зелупі, лайк МінПУК і МінЄд !!! 👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻😂
10.04.2026 15:27 Ответить
© 🎼🎼🎼 чую в двері я стук тук тук
На порозі МінПук пук пук
Повертайся, кричить, пацюк!
В Україну скоріш пес Дюк !!
Раптом бачу я силует
За МінПУком стоїть МінЄд
Що ти в Польщі забув аскєт!!
Отакий от наснився брєд..
* МінПУк - міністерство повернення українців
* МінЄд - міністерство єдності
10.04.2026 15:34 Ответить
уже носатому міністерство мінєту дарували від легітимного , кошти смародерив носате тепер по новому
10.04.2026 15:38 Ответить
 
 