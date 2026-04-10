Первый в Европе Центр единства украинцев заработает в Берлине

С 15 апреля в Берлине начнет работу первый в Европе Центр единства украинцев, где можно будет получить консультации по вопросам возвращения, а также принять участие в образовательных и культурных мероприятиях.

Об этом сообщает Министерство социальной политики, семьи и единства, передает Цензор.НЕТ.

Статистика

Отмечается, что по последним данным Eurostat, под временной защитой в странах ЕС находятся более 4,3 миллиона украинцев, а больше всего – именно в Германии – 1,2 миллиона. В этом контексте Центры единства для украинцев за рубежом являются важным элементом политики сохранения связи наших граждан с Украиной и содействия возвращению домой.

Министр социальной политики, семьи и единства Украины Денис Улютин отметил, что именно Германия стала первой страной, с которой Украина подписала совместную декларацию об открытии Центра единства.

Работа Центра

Сообщается, что на данный момент к работе Центра уже присоединились международные и украинские организации. Их участие обеспечивает широкий спектр услуг – от консультаций по возвращению и получению социальных услуг в Украине до образовательных, культурных и интеграционных программ и мероприятий.

Кроме того, в Центре можно будет получить консультации Пенсионного фонда Украины по вопросам, связанным с пенсиями, жилищными субсидиями, льготами, страховыми взносами и т. д.

Также там будут проходить регулярные мероприятия для детей и молодежи на основе украинской скаутской модели, профориентация и обучение в сфере цифровых технологий для детей и взрослых, семинары и консультационные встречи по вопросам образования и противодействия дезинформации.

Администрировать Центр единства в Берлине будет ООО "Агентство национального единства". После открытия пространство будет работать в тестовом режиме, а следить за обновлениями его работы можно на официальной странице в Facebook.