ЕС запустил новую систему пограничного контроля: что изменится для украинцев

В Европейском Союзе заработала автоматизированная система регистрации въезда и выезда (EES), которая меняет правила пересечения границы для граждан третьих стран, в частности украинцев.

Что меняется

Новая система заменяет традиционное штампование паспортов на цифровой учет данных.

EES действует на внешних границах 29 стран Шенгенской зоны.

Она автоматически фиксирует каждого путешественника, который не является гражданином ЕС, Исландии, Лихтенштейна, Норвегии или Швейцарии.

Как работает система

Во время прохождения пограничного контроля система собирает:

персональные данные;

информацию о месте въезда и выезда;

биометрические данные – отпечатки пальцев и сканирование лица.

Вся информация будет храниться в единой базе данных.

Это позволит полностью отказаться от штампов в загранпаспортах.

Кого касаются новые правила

Система применяется к иностранцам, которые находятся в странах Шенгена краткосрочно – до 90 дней в течение 180 дней.

Она распространяется как на граждан стран с визами, так и на тех, кто путешествует без визы.

Зачем это ввели

Внедрение EES преследует несколько целей:

ускорение прохождения границы благодаря автоматизированным терминалам;

повышение безопасности;

выявление лиц, превышающих разрешенный срок пребывания;

борьба с поддельными документами.

