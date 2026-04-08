ЄС запустив нову систему контролю кордонів: що зміниться для українців

У Європейському Союзі запрацювала автоматизована система реєстрації в’їзду та виїзду (EES), яка змінює правила перетину кордону для громадян третіх країн, зокрема українців.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це інформують офіційні ресурси ЄС та дипломатична служба Євросоюзу.

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Що змінюється

Нова система замінює традиційне штампування паспортів на цифровий облік даних.

EES діє на зовнішніх кордонах 29 країн Шенгенської зони.

Вона автоматично фіксує кожного мандрівника, який не є громадянином ЄС, Ісландії, Ліхтенштейну, Норвегії чи Швейцарії.

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Як працює система

Під час проходження прикордонного контролю система збирає:

персональні дані;

інформацію про місце в’їзду та виїзду;

біометричні дані – відбитки пальців і скан обличчя.

Уся інформація зберігатиметься в єдиній базі даних.

Це дозволить повністю відмовитися від штампів у закордонних паспортах.

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Кого стосуються нові правила

Система застосовується до іноземців, які перебувають у країнах Шенгену короткостроково – до 90 днів протягом 180 днів.

Вона поширюється як на громадян країн із візами, так і на тих, хто подорожує безвізово.

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Навіщо це впровадили

Запровадження EES має кілька цілей:

пришвидшення проходження кордону завдяки автоматизованим терміналам;

посилення безпеки;

виявлення осіб, які перевищують дозволений термін перебування;

боротьба з підробленими документами.

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