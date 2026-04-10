Перший у Європі Центр єдності українців запрацює в Берліні
Із 15 квітня у Берліні розпочне роботу перший у Європі Центр єдності українців, де можна буде отримати консультації з повернення, а також долучитися до освітніх та культурних заходів.
Про це повідомляє Міністерство соціальної політики, сім’ї та єдності, передає Цензор.НЕТ.
Статистика
Зазначається, що за останніми даними Eurostat, під тимчасовим захистом у країнах ЄС перебуває понад 4,3 мільйона українців, а найбільше – саме в Німеччині – 1,2 мільйона. В цьому контексті Центри єдності для українців за кордоном є важливим елементом політики збереження зв’язку наших громадян з Україною та сприяння поверненню додому.
Міністр соціальної політики, сім’ї та єдності України Денис Улютін зауважив, що саме Німеччина стала першою країною, з якою Україна підписала спільну декларацію про відкриття Центру єдності.
Робота Центру
Повідомляється, що наразі до роботи Центру вже долучилися міжнародні та українські організації. Їхня участь забезпечує широкий спектр послуг – від консультацій щодо повернення та отримання соціальних послуг в Україні до освітніх, культурних й інтеграційних програм і заходів.
- Крім того, у Центрі можна буде отримати консультації Пенсійного фонду України щодо питань, пов’язаних із пенсіями, житловими субсидіями, пільгами, страховими внесками тощо.
- Також там проходитимуть регулярні заходи для дітей і молоді на основі української скаутської моделі, профорієнтація та навчання у сфері цифрових технологій для дітей і дорослих, семінари та консультаційні зустрічі з питань освіти та протидії дезінформації.
Адмініструвати Центр єдності в Берліні буде ТОВ "Агенція національної єдності". Після відкриття простір працюватиме у тестовому режимі, а слідкувати за оновленнями його роботи можна на офіційній Facebook-сторінці.
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