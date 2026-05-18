ЄС ще не ухвалив рішення, чи продовжувати тимчасовий захист для українців

Обговорення можливості продовження дії тимчасового захисту для українців ще на рік у ЄС тривають.

Про це заявив речник Єврокомісії Маркус Ламмерт, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.

"Що я можу сказати, то це те, що обговорення тривають", - зазначив він.

За словами речника, Єврокомісія "фактично розпочала обговорення (можливості продовження тимчасового захисту) здержавами-членами в березні на Раді з питань юстиції та внутрішніх справ".

"Ми вважаємо, що це необхідне обговорення. Йдеться про підтримку України та біженців з України. ... На цьому етапі немає рішення", - додав Ламмерт.

