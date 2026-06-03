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Новини Присвоєння звання Герой України
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Президент присвоїв звання Героя України шістьом військовим, п’ятьом із них - посмертно

зеленський присвоїв звання Героя України

Президент України Володимир Зеленський присвоїв звання Героя України шістьом військовослужбовцям, п’ятьом із них — посмертно.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в указах президента України №472/2026–№477/2026, оприлюднених на сайті глави держави.

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Кого відзначили званням Героя України

Звання Героя України з орденом Золота Зірка отримали:

  • Павло Стрелюк (посмертно).
  • Дмитро Єгізаров (посмертно).
  • Назар Самчук (посмертно).
  • Валентин Коренчук (посмертно).
  • Василь Куць.
  • Пилип Слободенюк (посмертно).

Раніше повідомлялося, що український піхотинець Сергій Криніцький, який 346 днів без ротацій пробув на позиції у Часовому Яру Донецької області, отримав звання Героя України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп і Зеленський можуть зустрітися на саміті НАТО в Туреччині

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Герой України (375) Зеленський Володимир (27909) нагорода (1365)
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посмертно українців - улюблена тема Оманської ZеГниди
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03.06.2026 23:27 Відповісти
він хароший, бо не втік
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03.06.2026 23:57 Відповісти
Це все по петиціям, Коренчук, це "Бджоляр", один з "привидів Києва" загинув в квітні 2024. Пилип Слободенюк в 2014 загинув в лавах Айдара, коли зебіл щє на червоній площі скакав.
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04.06.2026 00:06 Відповісти
Частка посмертних нагороджень званням Героя Радянського Союзу протягом Другої Світової Війни приблизно 25% від загальної кількості Героїв.

На етапі чотирьох років повномасштабної війни за каденції Зєлєнского співвідношення посмертних нагород званням Героя України до прижиттєвих нагород цим званням становило близько 440 посмертних проти 280 прижиттєвих, що демонструє різницю у понад 55-60%. Тобто більш ніж вдвічі менше ніж співвідношення між живими і мертвими Героями протягом Другої Світової Війни.

Висновок; Зеленскому потрібні «мертві герої» які не будуть критикувати владу.
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04.06.2026 00:58 Відповісти
 
 