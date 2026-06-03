Президент присвоїв звання Героя України шістьом військовим, п’ятьом із них - посмертно
Президент України Володимир Зеленський присвоїв звання Героя України шістьом військовослужбовцям, п’ятьом із них — посмертно.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в указах президента України №472/2026–№477/2026, оприлюднених на сайті глави держави.
Кого відзначили званням Героя України
Звання Героя України з орденом Золота Зірка отримали:
- Павло Стрелюк (посмертно).
- Дмитро Єгізаров (посмертно).
- Назар Самчук (посмертно).
- Валентин Коренчук (посмертно).
- Василь Куць.
- Пилип Слободенюк (посмертно).
Раніше повідомлялося, що український піхотинець Сергій Криніцький, який 346 днів без ротацій пробув на позиції у Часовому Яру Донецької області, отримав звання Героя України.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
На етапі чотирьох років повномасштабної війни за каденції Зєлєнского співвідношення посмертних нагород званням Героя України до прижиттєвих нагород цим званням становило близько 440 посмертних проти 280 прижиттєвих, що демонструє різницю у понад 55-60%. Тобто більш ніж вдвічі менше ніж співвідношення між живими і мертвими Героями протягом Другої Світової Війни.
Висновок; Зеленскому потрібні «мертві герої» які не будуть критикувати владу.