Президент присвоїв звання Героя України шістьом військовим, п’ятьом із них - посмертно

Президент України Володимир Зеленський присвоїв звання Героя України шістьом військовослужбовцям, п’ятьом із них — посмертно.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в указах президента України №472/2026–№477/2026, оприлюднених на сайті глави держави.

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Кого відзначили званням Героя України

Звання Героя України з орденом Золота Зірка отримали:

Павло Стрелюк (посмертно).

Дмитро Єгізаров (посмертно).

Назар Самчук (посмертно).

Валентин Коренчук (посмертно).

Василь Куць.

Пилип Слободенюк (посмертно).

Раніше повідомлялося, що український піхотинець Сергій Криніцький, який 346 днів без ротацій пробув на позиції у Часовому Яру Донецької області, отримав звання Героя України.

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