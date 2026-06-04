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Україна завоювала срібло ЧЄ з мініфутболу: у фіналі синьо-жовті програли Азербайджану

Україна завоювала срібло ЧЄ з мініфутболу

У четвер, 4 червня, завершився чемпіонат Європи 2026 з мініфутболу. Турнір став історичним для збірної України.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у підсумковому матеріалі щодо результатів чемпіонату Європи.

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Історичний прорив збірної України

"Синьо-жовті" вперше в історії змогли пробитися до фіналу континентальної першості.

У вирішальному матчі команда Олександра Бондаря у рівній боротьбі поступилася Азербайджану, який є чинним чемпіоном світу.

Після фіналу визначилися всі призери турніру.

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Результати та підсумки Євро-2026

Цього року регламент не передбачав проведення матчу за третє місце. Тому бронзові нагороди отримали обидві команди, які поступилися у півфіналі.

Призери чемпіонату Європи з мініфутболу 2026:

  • Азербайджан – золото.
  • Україна – срібло.
  • Сербія та Угорщина – бронза.

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Угорщина (3013) перемога (494) спорт (1731) футбол (1621) чемпіонат (221)
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Хороший результат, якби ще й збірна так само грала було б взагалі супер!
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04.06.2026 23:52 Відповісти
Азербайджан -чемпіон світу. Рівень цього міні-футболу зрозумілий.
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05.06.2026 00:03 Відповісти
Азербайджан -чемпіон світу. Рівень цього міні-футболу зрозумілий.
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05.06.2026 00:06 Відповісти
Це, як напів порожній гранчак горілки. Якщо наші - то завоювали срібло, якщо ні - пролюбили золото.
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05.06.2026 00:57 Відповісти
 
 