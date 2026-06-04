Україна завоювала срібло ЧЄ з мініфутболу: у фіналі синьо-жовті програли Азербайджану

У четвер, 4 червня, завершився чемпіонат Європи 2026 з мініфутболу. Турнір став історичним для збірної України.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у підсумковому матеріалі щодо результатів чемпіонату Європи.

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Історичний прорив збірної України

"Синьо-жовті" вперше в історії змогли пробитися до фіналу континентальної першості.

У вирішальному матчі команда Олександра Бондаря у рівній боротьбі поступилася Азербайджану, який є чинним чемпіоном світу.

Після фіналу визначилися всі призери турніру.

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Результати та підсумки Євро-2026

Цього року регламент не передбачав проведення матчу за третє місце. Тому бронзові нагороди отримали обидві команди, які поступилися у півфіналі.

Призери чемпіонату Європи з мініфутболу 2026:

Азербайджан – золото.

Україна – срібло.

Сербія та Угорщина – бронза.

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