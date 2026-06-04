Україна завоювала срібло ЧЄ з мініфутболу: у фіналі синьо-жовті програли Азербайджану
У четвер, 4 червня, завершився чемпіонат Європи 2026 з мініфутболу. Турнір став історичним для збірної України.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у підсумковому матеріалі щодо результатів чемпіонату Європи.
Історичний прорив збірної України
"Синьо-жовті" вперше в історії змогли пробитися до фіналу континентальної першості.
У вирішальному матчі команда Олександра Бондаря у рівній боротьбі поступилася Азербайджану, який є чинним чемпіоном світу.
Після фіналу визначилися всі призери турніру.
Результати та підсумки Євро-2026
Цього року регламент не передбачав проведення матчу за третє місце. Тому бронзові нагороди отримали обидві команди, які поступилися у півфіналі.
Призери чемпіонату Європи з мініфутболу 2026:
- Азербайджан – золото.
- Україна – срібло.
- Сербія та Угорщина – бронза.
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Дмитро Михайловський
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