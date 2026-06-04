Украина завоевала серебро ЧЕ по мини-футболу: в финале сине-желтые уступили Азербайджану

В четверг, 4 июня, завершился чемпионат Европы 2026 года по мини-футболу. Турнир стал историческим для сборной Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в итоговом материале о результатах чемпионата Европы.

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Исторический прорыв сборной Украины

"Сине-желтые" впервые в истории смогли пробиться в финал континентального первенства.

В решающем матче команда Александра Бондаря в равной борьбе уступила Азербайджану, который является действующим чемпионом мира.

После финала определились все призеры турнира.

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Результаты и итоги Евро-2026

В этом году регламент не предусматривал проведения матча за третье место. Поэтому бронзовые награды получили обе команды, уступившие в полуфинале.

Призеры чемпионата Европы по мини-футболу 2026:

Азербайджан – золото.

Украина – серебро.

Сербия и Венгрия – бронза.

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