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Украина завоевала серебро ЧЕ по мини-футболу: в финале сине-желтые уступили Азербайджану

Украина завоевала серебро ЧЕ по мини-футболу

В четверг, 4 июня, завершился чемпионат Европы 2026 года по мини-футболу. Турнир стал историческим для сборной Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в итоговом материале о результатах чемпионата Европы.

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Исторический прорыв сборной Украины

"Сине-желтые" впервые в истории смогли пробиться в финал континентального первенства.

В решающем матче команда Александра Бондаря в равной борьбе уступила Азербайджану, который является действующим чемпионом мира.

После финала определились все призеры турнира.

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Результаты и итоги Евро-2026

В этом году регламент не предусматривал проведения матча за третье место. Поэтому бронзовые награды получили обе команды, уступившие в полуфинале.

Призеры чемпионата Европы по мини-футболу 2026:

  • Азербайджан – золото.
  • Украина – серебро.
  • Сербия и Венгрия – бронза.

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Венгрия (2618) победа (595) спорт (2488) футбол (3530) чемпионат (324)
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Хороший результат, якби ще й збірна так само грала було б взагалі супер!
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04.06.2026 23:52 Ответить
Азербайджан -чемпіон світу. Рівень цього міні-футболу зрозумілий.
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05.06.2026 00:03 Ответить
Азербайджан -чемпіон світу. Рівень цього міні-футболу зрозумілий.
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05.06.2026 00:06 Ответить
Це, як напів порожній гранчак горілки. Якщо наші - то завоювали срібло, якщо ні - пролюбили золото.
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05.06.2026 00:57 Ответить
 
 