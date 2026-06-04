Украина завоевала серебро ЧЕ по мини-футболу: в финале сине-желтые уступили Азербайджану
В четверг, 4 июня, завершился чемпионат Европы 2026 года по мини-футболу. Турнир стал историческим для сборной Украины.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в итоговом материале о результатах чемпионата Европы.
Исторический прорыв сборной Украины
"Сине-желтые" впервые в истории смогли пробиться в финал континентального первенства.
В решающем матче команда Александра Бондаря в равной борьбе уступила Азербайджану, который является действующим чемпионом мира.
После финала определились все призеры турнира.
Результаты и итоги Евро-2026
В этом году регламент не предусматривал проведения матча за третье место. Поэтому бронзовые награды получили обе команды, уступившие в полуфинале.
Призеры чемпионата Европы по мини-футболу 2026:
- Азербайджан – золото.
- Украина – серебро.
- Сербия и Венгрия – бронза.
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Дмитро Михайловський
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