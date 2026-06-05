Росія вдарила "Шахедом" по заправці на Херсонщині: 5 поранених, за життя двох борються медики

Російські окупаційні війська здійснили черговий акт терору проти цивільного населення Херсонської області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

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Подробиці

Близько 13:10 загарбники спрямували ударний безпілотник типу "Шахед" на цивільний об'єкт — автозаправну станцію у Чорнобаївській громаді. Внаслідок вибуху та руйнувань на АЗС поранення отримали п'ятеро людей.

За інформацією з місця події, двоє поранених чоловіків наразі перебувають у тяжкому стані. Лікарі діагностували у них: тяжкі вибухові та закриті черепно-мозкові травми, контузії та численні осколкові поранення.

В одного з цих чоловіків діагностовано травматичну ампутацію ноги. Наразі медичні бригади роблять усе можливе, аби врятувати життя пацієнтів.

Ще троє людей під час удару дістали травми середнього ступеня тяжкості. Серед них: 60-річний чоловік, 35-річна та 56-річна жінка.

Усім потерпілим невідкладно надали першу допомогу, зараз вони перебувають під наглядом фахівців та отримують усе необхідне лікування. На місці атаки продовжують працювати екстрені служби та правоохоронці, які фіксують наслідки чергового злочину РФ проти мирних мешканців України.

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