На програму "Тисячовесна" надійшла 1151 заявка, - Зеленський

На програму підтримки української культури "Тисячовесна" уже подано 1151 заявку.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

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Програма охоплює сім напрямів

"Мільярди гривень щороку гарантовано спрямовуватимуться на створення культурного продукту. Програма охоплює сім напрямів, від фільмів, серіалів та анімації до музики, перформативного й візуального мистецтва, а також створення контенту для соціальних мереж. Уже маємо 1151 заявку. Розгляд заявок триває, тож буде більше. Остаточний результат представимо 12 червня", - розповів глава держави.

17% заявок - дебютні

За словами президента, заявки подали проєкти з усіх куточків країн. Близько 17% із них дебютні.

"Цей рік стартовий. Далі щороку підтримка української культури лише зростатиме. Розвиток сучасної української культури, підтримка наших авторів і проєктів, створення нового українського продукту – це важлива частина нашої сили. Особливо цінно бачити, що навіть у час повномасштабної війни творча енергія в Україні не згасає", - наголосив Зеленський.

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Затвердження програми

Нагадаємо, що 26 березня Кабінет Міністрів схвалив постанову "Деякі питання організації та проведення мистецьких конкурсів з відбору культурно-мистецьких проектів, спрямованих на реалізацію ініціативи президента України".

Як повідомлялося, у вересні минулого року президент Володимир Зеленський запропонував уряду виділити кошти на створення 1000 годин українського контенту. Йдеться про майже 4 мільярдів гривень, закладених у державному бюджеті на 2026 рік для Міністерства культури.

Згодом проєкт "1000 годин українського контенту" отримав нову назву - "Тисяча годин весни: тисячовесна".

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