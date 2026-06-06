На програму "Тисячовесна" надійшла 1151 заявка, - Зеленський
На програму підтримки української культури "Тисячовесна" уже подано 1151 заявку.
Про це повідомив президент Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.
Програма охоплює сім напрямів
"Мільярди гривень щороку гарантовано спрямовуватимуться на створення культурного продукту. Програма охоплює сім напрямів, від фільмів, серіалів та анімації до музики, перформативного й візуального мистецтва, а також створення контенту для соціальних мереж. Уже маємо 1151 заявку. Розгляд заявок триває, тож буде більше. Остаточний результат представимо 12 червня", - розповів глава держави.
17% заявок - дебютні
За словами президента, заявки подали проєкти з усіх куточків країн. Близько 17% із них дебютні.
"Цей рік стартовий. Далі щороку підтримка української культури лише зростатиме. Розвиток сучасної української культури, підтримка наших авторів і проєктів, створення нового українського продукту – це важлива частина нашої сили. Особливо цінно бачити, що навіть у час повномасштабної війни творча енергія в Україні не згасає", - наголосив Зеленський.
Затвердження програми
- Нагадаємо, що 26 березня Кабінет Міністрів схвалив постанову "Деякі питання організації та проведення мистецьких конкурсів з відбору культурно-мистецьких проектів, спрямованих на реалізацію ініціативи президента України".
- Як повідомлялося, у вересні минулого року президент Володимир Зеленський запропонував уряду виділити кошти на створення 1000 годин українського контенту. Йдеться про майже 4 мільярдів гривень, закладених у державному бюджеті на 2026 рік для Міністерства культури.
- Згодом проєкт "1000 годин українського контенту" отримав нову назву - "Тисяча годин весни: тисячовесна".
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
https://www.google.com.ua/url?esrc=s&q=&rct=j&sa=U&url=https://protocol.ua/ua/kriminalniy_kodeks_ukraini_stattya_210/&ved=2ahUKEwis26OEkPOUAxW5VPEDHVi-AL8QFnoECAkQAg&usg=AOvVaw3gwFlvcFicqN1h3z0BVk1d
Стаття 210. Нецільове використання бюджетних коштів ...
protocol.ua › kriminalniy_kodeks_ukraini_stattya_210
Нецільове використання бюджетних коштів - це їх витрачання на цілі, що не відповідають: бюджетним призначенням, встановленим законом про Державний бюджет ...
https://www.google.com.ua/url?esrc=s&q=&rct=j&sa=U&url=https://lawscience.com.ua/en/article/read/kriminalna-vidpovidalnist-za-nyetsilovye-vikoristannya-byudzhyetnikh-koshtiv-************-vidatkiv-byudzhyetu-chi-nadannya-kryeditiv-iz-byudzhyetu-byez-**************-byudzhyetnikh-***********-abo-z-yikh-*******************&ved=2ahUKEwis26OEkPOUAxW5VPEDHVi-AL8QFnoECAQQAg&usg=AOvVaw1zZDnPhK8lPQlEbgOWl2Mg
[PDF] кримінальна відповідальність за нецільове використання ...
lawscience.com.ua › article › read › kriminalna-vidpovidalnist-za-nye...
Нецільове використання бюджетних коштів, тобто витрачання їх на цілі, що не відповідають бюджетним призначенням, встановленим законом про Державний бюджет..