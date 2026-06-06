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Новини Виробництво українського контенту
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На програму "Тисячовесна" надійшла 1151 заявка, - Зеленський

тисячовесна

На програму підтримки української культури "Тисячовесна" уже подано 1151 заявку. 

Про це повідомив президент Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

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Програма охоплює сім напрямів

"Мільярди гривень щороку гарантовано спрямовуватимуться на створення культурного продукту. Програма охоплює сім напрямів, від фільмів, серіалів та анімації до музики, перформативного й візуального мистецтва, а також створення контенту для соціальних мереж. Уже маємо 1151 заявку. Розгляд заявок триває, тож буде більше. Остаточний результат представимо 12 червня", - розповів глава держави.

17% заявок - дебютні 

За словами президента, заявки подали проєкти з усіх куточків країн. Близько 17% із них дебютні.

"Цей рік стартовий. Далі щороку підтримка української культури лише зростатиме. Розвиток сучасної української культури, підтримка наших авторів і проєктів, створення нового українського продукту – це важлива частина нашої сили. Особливо цінно бачити, що навіть у час повномасштабної війни творча енергія в Україні не згасає", - наголосив Зеленський.

Читайте також: Кабмін затвердив ініційовану Зеленським програму "1000 годин контенту" вартістю 4 мільярди

Затвердження програми

  • Нагадаємо, що 26 березня Кабінет Міністрів схвалив постанову "Деякі питання організації та проведення мистецьких конкурсів з відбору культурно-мистецьких проектів, спрямованих на реалізацію ініціативи президента України".
  • Як повідомлялося, у вересні минулого року президент Володимир Зеленський запропонував уряду виділити кошти на створення 1000 годин українського контенту. Йдеться про майже 4 мільярдів гривень, закладених у державному бюджеті на 2026 рік для Міністерства культури.
  • Згодом проєкт "1000 годин українського контенту" отримав нову назву - "Тисяча годин весни: тисячовесна".

Читайте також: Президентську програму "1000 годин контенту" перейменували в "Тисячу годин весни", - Железняк

Автор: 

Зеленський Володимир (27947) мистецтво (155) культура (461)
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Топ коментарі
+18
Ідіот,а не презедент.
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06.06.2026 19:55 Відповісти
+12
мільярди на "серіали, музику, анімацію" під час війни може спрямовувати тільки, або зрадник, або двбойоб.
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06.06.2026 20:05 Відповісти
+10
В країні війна на виживання??? Ні, не чули!
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06.06.2026 20:00 Відповісти
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що за *****?
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06.06.2026 19:55 Відповісти
Типове порушення особами з Урядового кварталу, законодавства України -

https://www.google.com.ua/url?esrc=s&q=&rct=j&sa=U&url=https://protocol.ua/ua/kriminalniy_kodeks_ukraini_stattya_210/&ved=2ahUKEwis26OEkPOUAxW5VPEDHVi-AL8QFnoECAkQAg&usg=AOvVaw3gwFlvcFicqN1h3z0BVk1d

Стаття 210. Нецільове використання бюджетних коштів ...

protocol.ua › kriminalniy_kodeks_ukraini_stattya_210



Нецільове використання бюджетних коштів - це їх витрачання на цілі, що не відповідають: бюджетним призначенням, встановленим законом про Державний бюджет ...

https://www.google.com.ua/url?esrc=s&q=&rct=j&sa=U&url=https://lawscience.com.ua/en/article/read/kriminalna-vidpovidalnist-za-nyetsilovye-vikoristannya-byudzhyetnikh-koshtiv-************-vidatkiv-byudzhyetu-chi-nadannya-kryeditiv-iz-byudzhyetu-byez-**************-byudzhyetnikh-***********-abo-z-yikh-*******************&ved=2ahUKEwis26OEkPOUAxW5VPEDHVi-AL8QFnoECAQQAg&usg=AOvVaw1zZDnPhK8lPQlEbgOWl2Mg

[PDF] кримінальна відповідальність за нецільове використання ...

lawscience.com.ua › article › read › kriminalna-vidpovidalnist-za-nye...



Нецільове використання бюджетних коштів, тобто витрачання їх на цілі, що не відповідають бюджетним призначенням, встановленим законом про Державний бюджет..
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06.06.2026 20:23 Відповісти
Шукає мікро партнерів для халяви під час війни, для виправдання власного мародерства. Будь яка державна програма, яка не стосується прямої допомоги фронту є мародерством.
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06.06.2026 20:24 Відповісти
Ідіот,а не презедент.
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06.06.2026 19:55 Відповісти
Тсссс.. А то він вам листа напише🤫
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06.06.2026 20:08 Відповісти
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06.06.2026 20:16 Відповісти
ти, "конь", хоча б на 1000 грн. зарплату підняв працівникам культури - люди десятиліттями майже на мінімалку працюють - "ПОЗОРИСЬКО"
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06.06.2026 19:59 Відповісти
Может все-таки военным на фронте?
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06.06.2026 20:19 Відповісти
В країні війна на виживання??? Ні, не чули!
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06.06.2026 20:00 Відповісти
Я не проти культури, але тут для своїх, іншим лисого покажуть.
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06.06.2026 20:02 Відповісти
мільярди на "серіали, музику, анімацію" під час війни може спрямовувати тільки, або зрадник, або двбойоб.
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06.06.2026 20:05 Відповісти
Бінго! Два из двух!
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06.06.2026 20:18 Відповісти
А бо зеленский
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06.06.2026 20:23 Відповісти
В одном флаконе
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06.06.2026 21:23 Відповісти
Нових обіцянок стає все більше, а відповідей щодо старих все менше.
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06.06.2026 20:05 Відповісти
1151000 гривень.... Скільки це дронів?
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06.06.2026 20:07 Відповісти
Влада все для народа старається, духовність підняти, порадувати новими "квартальними" серіалами, фільмами про "голобородько", а невдячний народ ніяк не може цього зрозуміти. Їм дрони подавай.)
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06.06.2026 20:33 Відповісти
Черчилль:чекати, що дурні порозумнішають, - найнебезпечніша форма оптимізму.....Ось кого 🤡 хоче купити???Ці гніди так Україну просруть.
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06.06.2026 20:17 Відповісти
Для того и поставлены.
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06.06.2026 21:24 Відповісти
Як 73 відсотка хотіли у 2019,так і буде,а клоун,який випадково потрапив у крісло президента України,привів повномасштабну війну і мародерить на крові українців
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06.06.2026 20:18 Відповісти
До це за зелений дебілізм і розтринькування грошей?
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06.06.2026 20:23 Відповісти
Хто ці 1151 ідіотів? Заброньовані інваліди?
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06.06.2026 20:24 Відповісти
Свириденко з держсекретарями КМУ і Мінфіну, вчинили 💯% нецільове використання коштів🤬🤬🤬🤬 з Резервного фонду України, на витребеньки зеленського, щоб замилити Українцям злочини кабміндічів з єрмаком, «династії» в Козині, та мафіозного угрупування привладних осіб з 2020 року‼️‼️‼️‼️
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06.06.2026 20:30 Відповісти
А кредование миндичпонтов целевое?
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06.06.2026 21:27 Відповісти
У відповідь на удари по нашим містам, вдаримо потужним розкраданням бюджету! Хай Пуйло зазбрить!
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06.06.2026 20:59 Відповісти
********....
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06.06.2026 21:14 Відповісти
Безтолкове, обкурене чмо. На нари мудака тупорилого!
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06.06.2026 21:28 Відповісти
 
 