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Президентську програму "1000 годин контенту" перейменували в "Тисячу годин весни", - Железняк

контент

Народний депутат Ярослав Железняк розповів, що проєкт "1000 годин українського контенту" отримав нову назву - "Тисяча годин весни: тисячовесна".

Про це парламентар написав у соцмережі фейсбук, посилаючись на джерела в уряді, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Нова назва програми

"Наші держала в уряді повідомляють про чергову потужну нестримну та незламну реформу….особисто сформульовану та згенеровану президентом!!!  Тепер 4 млрд грн розподілять не просто на "1000 годин українського контенту"… ні, це вже минуле. Нова назва цього популізму (особисто придумана Зеленським): "Тисяча годин весни: тисячовесна". Ось так за 7 років ми дійшли від "Весна прийде - саджати будемо" до "Тисячовесни"", - написав депутат.

допис Железняка

Читайте також: Зеленський запропонував уряду виділити майже 4 млрд грн на створення 1000 годин українського контенту, - ЗМІ

Затвердження програми

  • Нагадаємо, що 26 березня Кабінет Міністрів схвалив постанову "Деякі питання організації та проведення мистецьких конкурсів з відбору культурно-мистецьких проектів, спрямованих на реалізацію ініціативи президента України".
  • Як повідомлялося, у вересні минулого року президент Володимир Зеленський запропонував уряду виділити кошти на створення 1000 годин українського контенту. Йдеться про майже 4 мільярдів гривень, закладених у державному бюджеті на 2026 рік для Міністерства культури.

Читайте також: Кабмін затвердив ініційовану Зеленським програму "1000 годин контенту" вартістю 4 мільярди

Автор: 

Зеленський Володимир (28230) Кабмін (14254) Железняк Ярослав (755)
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Топ коментарі
+17
Зеленський - тупорила зрадницька паскуда.
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27.03.2026 21:37 Відповісти
+13
Як довбав ×ером по клавішах, так і довбить.
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27.03.2026 21:44 Відповісти
+12
От падло... Обкрадає ЗСУ.
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27.03.2026 21:26 Відповісти

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