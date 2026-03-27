Президентську програму "1000 годин контенту" перейменували в "Тисячу годин весни", - Железняк
Народний депутат Ярослав Железняк розповів, що проєкт "1000 годин українського контенту" отримав нову назву - "Тисяча годин весни: тисячовесна".
Про це парламентар написав у соцмережі фейсбук, посилаючись на джерела в уряді, повідомляє Цензор.НЕТ.
Нова назва програми
"Наші держала в уряді повідомляють про чергову потужну нестримну та незламну реформу….особисто сформульовану та згенеровану президентом!!! Тепер 4 млрд грн розподілять не просто на "1000 годин українського контенту"… ні, це вже минуле. Нова назва цього популізму (особисто придумана Зеленським): "Тисяча годин весни: тисячовесна". Ось так за 7 років ми дійшли від "Весна прийде - саджати будемо" до "Тисячовесни"", - написав депутат.
Затвердження програми
- Нагадаємо, що 26 березня Кабінет Міністрів схвалив постанову "Деякі питання організації та проведення мистецьких конкурсів з відбору культурно-мистецьких проектів, спрямованих на реалізацію ініціативи президента України".
- Як повідомлялося, у вересні минулого року президент Володимир Зеленський запропонував уряду виділити кошти на створення 1000 годин українського контенту. Йдеться про майже 4 мільярдів гривень, закладених у державному бюджеті на 2026 рік для Міністерства культури.
Топ коментарі
+17 Герхард
показати весь коментар27.03.2026 21:37 Відповісти Посилання
+13 Luka Lukich #363772
показати весь коментар27.03.2026 21:44 Відповісти Посилання
+12 НБ
показати весь коментар27.03.2026 21:26 Відповісти Посилання
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