Президентскую программу "1000 часов контента" переименовали в "Тысячу часов весны", - Железняк

Народный депутат Ярослав Железняк сообщил, что проект "1000 часов украинского контента" получил новое название - "Тысяча часов весны: тысячевесна".

Об этом парламентарий написал в соцсети Facebook, ссылаясь на источники в правительстве, сообщает Цензор.НЕТ.

"Наши источники в правительстве сообщают об очередной мощной, неудержимой и несокрушимой реформе… лично сформулированной и сгенерированной президентом!!! Теперь 4 млрд грн распределят не просто на "1000 часов украинского контента"… нет, это уже прошлое. Новое название этого популизма (лично придуманное Зеленским): "Тысяча часов весны: тысячевесна". Вот так за 7 лет мы дошли от "Весна придет - сажать будем" до "Тысячевесны", - написал депутат.

  • Напомним, что 26 марта Кабинет Министров одобрил постановление "Некоторые вопросы организации и проведения художественных конкурсов по отбору культурно-художественных проектов, направленных на реализацию инициативы президента Украины".
  • Как сообщалось, в сентябре прошлого года президент Владимир Зеленский предложил правительству выделить средства на создание 1000 часов украинского контента. Речь идет о почти 4 миллиардах гривен, заложенных в государственном бюджете на 2026 год для Министерства культуры.

Топ комментарии
Зеленський - тупорила зрадницька паскуда.
27.03.2026 21:37 Ответить
Як довбав ×ером по клавішах, так і довбить.
27.03.2026 21:44 Ответить
Потужно!
27.03.2026 21:32 Ответить
От падло... Обкрадає ЗСУ.
27.03.2026 21:26 Ответить
Дурня якась. Він взагалі не думає, що таке ЗСУ.

Він бере те, що може взяти, тому що його туди вибрали люди
27.03.2026 21:31 Ответить
Не памятаю щоб він обіцяв "брати те що може взяти" своїм виборцям.
27.03.2026 21:34 Ответить
а тоді за які досягнення його вибрали люди ?

За патріотизм ?

За чесність ?

За розум ?

За вміння управляти ?

За що його вибрали люди ?
27.03.2026 22:00 Ответить
По оману у нього пунктик стоїть, "напряму не допомагати зсу" , якщо хоч гривню від себе передасть то оприлюднять дуже цікаві подробиці оману, інакше як пояснити чому Порошенко вже тисячі в тисячі дронів від своєї команди передав на зсу а це падло 0.0 десятих?!
27.03.2026 21:51 Ответить
19 євро 🤦потужно!
27.03.2026 21:27 Ответить
4 000 000 година. ******** зарплатка. Відразу відкатом набзділо трохи...
27.03.2026 21:30 Ответить
Якось убогенько вийшло! "Мільярд годин весни" - оце була б назва, так назва!
27.03.2026 21:31 Ответить
Шо нібудь роблять аби нічого не робити
27.03.2026 21:31 Ответить
Потужно!
27.03.2026 21:32 Ответить
27.03.2026 21:33 Ответить
Від перейменування додатків, крадівництво залишається, досить розбазарювати бюджетні кошти, вовачка не тужся , навіть якщо ти кожному 5000 розданеш вибори не виграеш!
27.03.2026 21:49 Ответить
Это нам ещё дороги делать. Скорее бы 90 лярдов выделяли. Из уже расписали до конца года.
27.03.2026 21:56 Ответить
А що? Гроші вільні з'явилися?
27.03.2026 22:05 Ответить
Все повинно бути естетичним у цьому світі, навіть корупція на крові...
27.03.2026 22:28 Ответить
 
 