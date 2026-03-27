Президентскую программу "1000 часов контента" переименовали в "Тысячу часов весны", - Железняк

Народный депутат Ярослав Железняк сообщил, что проект "1000 часов украинского контента" получил новое название - "Тысяча часов весны: тысячевесна".

Об этом парламентарий написал в соцсети Facebook, ссылаясь на источники в правительстве, сообщает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Новое название программы

"Наши источники в правительстве сообщают об очередной мощной, неудержимой и несокрушимой реформе… лично сформулированной и сгенерированной президентом!!! Теперь 4 млрд грн распределят не просто на "1000 часов украинского контента"… нет, это уже прошлое. Новое название этого популизма (лично придуманное Зеленским): "Тысяча часов весны: тысячевесна". Вот так за 7 лет мы дошли от "Весна придет - сажать будем" до "Тысячевесны", - написал депутат.

Утверждение программы

Напомним, что 26 марта Кабинет Министров одобрил постановление "Некоторые вопросы организации и проведения художественных конкурсов по отбору культурно-художественных проектов, направленных на реализацию инициативы президента Украины".

Как сообщалось, в сентябре прошлого года президент Владимир Зеленский предложил правительству выделить средства на создание 1000 часов украинского контента. Речь идет о почти 4 миллиардах гривен, заложенных в государственном бюджете на 2026 год для Министерства культуры.

