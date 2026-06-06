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Новости Производство украинского контента
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На программу "Тысячевесна" поступило 1151 заявка, — Зеленский

тысячевесна

На программу поддержки украинской культуры "Тысячевесна" уже подано 1151 заявка. 

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский, сообщает Цензор.НЕТ.

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Программа охватывает семь направлений

"Миллиарды гривен ежегодно будут гарантированно направляться на создание культурного продукта. Программа охватывает семь направлений: от фильмов, сериалов и анимации до музыки, перформативного и визуального искусства, а также создания контента для социальных сетей. Уже поступило 1151 заявка. Рассмотрение заявок продолжается, поэтому их будет больше. Окончательный результат представим 12 июня", — рассказал глава государства.

17% заявок — дебютные 

По словам президента, заявки подали проекты со всех уголков страны. Около 17% из них дебютные.

"Этот год стартовый. Дальше каждый год поддержка украинской культуры будет только расти. Развитие современной украинской культуры, поддержка наших авторов и проектов, создание нового украинского продукта – это важная часть нашей силы. Особенно ценно видеть, что даже во время полномасштабной войны творческая энергия в Украине не угасает", – подчеркнул Зеленский.

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Утверждение программы

  • Напомним, что 26 марта Кабинет Министров одобрил постановление "Некоторые вопросы организации и проведения художественных конкурсов по отбору культурно-художественных проектов, направленных на реализацию инициативы президента Украины".
  • Как сообщалось, в сентябре прошлого года президент Владимир Зеленский предложил правительству выделить средства на создание 1000 часов украинского контента. Речь идет о почти 4 миллиардах гривен, заложенных в государственном бюджете на 2026 год для Министерства культуры.
  • Впоследствии проект "1000 часов украинского контента" получил новое название — "Тысяча часов весны: тысячевесна".

Читайте также: Президентскую программу "1000 часов контента" переименовали в "Тысячу часов весны", — Железняк

Автор: 

Зеленский Владимир (24424) искусство (264) культура (854)
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Топ комментарии
+9
Ідіот,а не презедент.
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06.06.2026 19:55 Ответить
+4
що за *****?
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06.06.2026 19:55 Ответить
+3
ти, "конь", хоча б на 1000 грн. зарплату підняв працівникам культури - люди десятиліттями майже на мінімалку працюють - "ПОЗОРИСЬКО"
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06.06.2026 19:59 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
що за *****?
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06.06.2026 19:55 Ответить
Типове порушення особами з Урядового кварталу, законодавства України -

https://www.google.com.ua/url?esrc=s&q=&rct=j&sa=U&url=https://protocol.ua/ua/kriminalniy_kodeks_ukraini_stattya_210/&ved=2ahUKEwis26OEkPOUAxW5VPEDHVi-AL8QFnoECAkQAg&usg=AOvVaw3gwFlvcFicqN1h3z0BVk1d

Стаття 210. Нецільове використання бюджетних коштів ...

protocol.ua › kriminalniy_kodeks_ukraini_stattya_210



Нецільове використання бюджетних коштів - це їх витрачання на цілі, що не відповідають: бюджетним призначенням, встановленим законом про Державний бюджет ...

https://www.google.com.ua/url?esrc=s&q=&rct=j&sa=U&url=https://lawscience.com.ua/en/article/read/kriminalna-vidpovidalnist-za-nyetsilovye-vikoristannya-byudzhyetnikh-koshtiv-************-vidatkiv-byudzhyetu-chi-nadannya-kryeditiv-iz-byudzhyetu-byez-**************-byudzhyetnikh-***********-abo-z-yikh-*******************&ved=2ahUKEwis26OEkPOUAxW5VPEDHVi-AL8QFnoECAQQAg&usg=AOvVaw1zZDnPhK8lPQlEbgOWl2Mg

[PDF] кримінальна відповідальність за нецільове використання ...

lawscience.com.ua › article › read › kriminalna-vidpovidalnist-za-nye...



Нецільове використання бюджетних коштів, тобто витрачання їх на цілі, що не відповідають бюджетним призначенням, встановленим законом про Державний бюджет..
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06.06.2026 20:23 Ответить
Шукає мікро партнерів для халяви під час війни, для виправдання власного мародерства. Будь яка державна програма, яка не стосується прямої допомоги фронту є мародерством.
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06.06.2026 20:24 Ответить
Ідіот,а не презедент.
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06.06.2026 19:55 Ответить
Тсссс.. А то він вам листа напише🤫
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06.06.2026 20:08 Ответить
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06.06.2026 20:16 Ответить
ти, "конь", хоча б на 1000 грн. зарплату підняв працівникам культури - люди десятиліттями майже на мінімалку працюють - "ПОЗОРИСЬКО"
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06.06.2026 19:59 Ответить
Может все-таки военным на фронте?
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06.06.2026 20:19 Ответить
В країні війна на виживання??? Ні, не чули!
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06.06.2026 20:00 Ответить
Я не проти культури, але тут для своїх, іншим лисого покажуть.
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06.06.2026 20:02 Ответить
мільярди на "серіали, музику, анімацію" під час війни може спрямовувати тільки, або зрадник, або двбойоб.
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06.06.2026 20:05 Ответить
Бінго! Два из двух!
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06.06.2026 20:18 Ответить
А бо зеленский
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06.06.2026 20:23 Ответить
Нових обіцянок стає все більше, а відповідей щодо старих все менше.
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06.06.2026 20:05 Ответить
1151000 гривень.... Скільки це дронів?
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06.06.2026 20:07 Ответить
Влада все для народа старається, духовність підняти, порадувати новими "квартальними" серіалами, фільмами про "голобородько", а невдячний народ ніяк не може цього зрозуміти. Їм дрони подавай.)
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06.06.2026 20:33 Ответить
Черчилль:чекати, що дурні порозумнішають, - найнебезпечніша форма оптимізму.....Ось кого 🤡 хоче купити???Ці гніди так Україну просруть.
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06.06.2026 20:17 Ответить
Як 73 відсотка хотіли у 2019,так і буде,а клоун,який випадково потрапив у крісло президента України,привів повномасштабну війну і мародерить на крові українців
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06.06.2026 20:18 Ответить
До це за зелений дебілізм і розтринькування грошей?
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06.06.2026 20:23 Ответить
Хто ці 1151 ідіотів? Заброньовані інваліди?
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06.06.2026 20:24 Ответить
Свириденко з держсекретарями КМУ і Мінфіну, вчинили 💯% нецільове використання коштів🤬🤬🤬🤬 з Резервного фонду України, на витребеньки зеленського, щоб замилити Українцям злочини кабміндічів з єрмаком, «династії» в Козині, та мафіозного угрупування привладних осіб з 2020 року‼️‼️‼️‼️
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06.06.2026 20:30 Ответить
 
 