На программу "Тысячевесна" поступило 1151 заявка, — Зеленский

На программу поддержки украинской культуры "Тысячевесна" уже подано 1151 заявка.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский, сообщает Цензор.НЕТ.

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Программа охватывает семь направлений

"Миллиарды гривен ежегодно будут гарантированно направляться на создание культурного продукта. Программа охватывает семь направлений: от фильмов, сериалов и анимации до музыки, перформативного и визуального искусства, а также создания контента для социальных сетей. Уже поступило 1151 заявка. Рассмотрение заявок продолжается, поэтому их будет больше. Окончательный результат представим 12 июня", — рассказал глава государства.

17% заявок — дебютные

По словам президента, заявки подали проекты со всех уголков страны. Около 17% из них дебютные.

"Этот год стартовый. Дальше каждый год поддержка украинской культуры будет только расти. Развитие современной украинской культуры, поддержка наших авторов и проектов, создание нового украинского продукта – это важная часть нашей силы. Особенно ценно видеть, что даже во время полномасштабной войны творческая энергия в Украине не угасает", – подчеркнул Зеленский.

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Утверждение программы

Напомним, что 26 марта Кабинет Министров одобрил постановление "Некоторые вопросы организации и проведения художественных конкурсов по отбору культурно-художественных проектов, направленных на реализацию инициативы президента Украины".

Как сообщалось, в сентябре прошлого года президент Владимир Зеленский предложил правительству выделить средства на создание 1000 часов украинского контента. Речь идет о почти 4 миллиардах гривен, заложенных в государственном бюджете на 2026 год для Министерства культуры.

Впоследствии проект "1000 часов украинского контента" получил новое название — "Тысяча часов весны: тысячевесна".

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