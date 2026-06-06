На программу "Тысячевесна" поступило 1151 заявка, — Зеленский
На программу поддержки украинской культуры "Тысячевесна" уже подано 1151 заявка.
Об этом сообщил президент Владимир Зеленский, сообщает Цензор.НЕТ.
Программа охватывает семь направлений
"Миллиарды гривен ежегодно будут гарантированно направляться на создание культурного продукта. Программа охватывает семь направлений: от фильмов, сериалов и анимации до музыки, перформативного и визуального искусства, а также создания контента для социальных сетей. Уже поступило 1151 заявка. Рассмотрение заявок продолжается, поэтому их будет больше. Окончательный результат представим 12 июня", — рассказал глава государства.
17% заявок — дебютные
По словам президента, заявки подали проекты со всех уголков страны. Около 17% из них дебютные.
"Этот год стартовый. Дальше каждый год поддержка украинской культуры будет только расти. Развитие современной украинской культуры, поддержка наших авторов и проектов, создание нового украинского продукта – это важная часть нашей силы. Особенно ценно видеть, что даже во время полномасштабной войны творческая энергия в Украине не угасает", – подчеркнул Зеленский.
Утверждение программы
- Напомним, что 26 марта Кабинет Министров одобрил постановление "Некоторые вопросы организации и проведения художественных конкурсов по отбору культурно-художественных проектов, направленных на реализацию инициативы президента Украины".
- Как сообщалось, в сентябре прошлого года президент Владимир Зеленский предложил правительству выделить средства на создание 1000 часов украинского контента. Речь идет о почти 4 миллиардах гривен, заложенных в государственном бюджете на 2026 год для Министерства культуры.
- Впоследствии проект "1000 часов украинского контента" получил новое название — "Тысяча часов весны: тысячевесна".
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