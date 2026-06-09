Нардепи хочуть заборонити правоохоронцям публікувати докази корупції топ-політиків, - Шабунін
У Раді пропонують саджати в тюрму правоохоронців за оприлюднення доказів про корупційні та інші злочини високопосадовців.
Про це у Фейсбуці повідомив голова правління ЦПК Віталій Шабунін, інформує Цензор.НЕТ.
Подробиці
Так, за словами Шабуніна, частина нардепів "Слуги народу" та "Батьківщини" пропонують внести зміни в закон та саджати в тюрму (до 5 років) правоохоронців за оприлюднення доказів про корупційні та інші злочини ТОП-політиків.
"Забудьте про плівки Міндіча, відео Тимошенко, візуалізації схеми Чернишова. Усе це депутати збираються заборонити. Більше не буде жодних фільмів з НСРД чи перепискою підозрюваних, так само — не буде й накреслених схем чи навіть банальних документів.
Кидати у вʼязницю антикорупціонерів (та інших правоохоронців) депутати хочуть навіть за інформування про вручення політикам підозри!" - пояснив він.
Також, за словами Шабуніна, нардепи планують заборонити своїм колегам по Раді та суддям конфіденційне співробітництво з правоохоронцями.
"І знову ж таки – ніхто з депутатів більше не зніме (чи не засвідчить) про скупку колег, наприклад, головами фракцій. Ой, пробачте, не скупку, а "роздачу конвертів". Чи як там це точно у фракції "Слуг Народу" називалося?
Законопроєкт №15289 з такими нормами зареєстрував депутат від Тимошенко – Сергій Власенко. Але сам законопроєкт – більше відволікаючий маневр", - наголосив він.
"За нашою інформацією, ці норми нардепи від "Слуг" спробують вліпити в інші законопроєкти: руками правоохоронного комітету Ради імені Іонушаса/Татарова. Такі активності народних депутатів завдадуть серйозного удару як по фінансовій підтримці Заходу воюючої України, так і по нашій євроінтеграції.
Але ж хіба потреби фронту чи мрії нації про ЄС хвилюють депутатів? Головне, щоб українці про їхнє корупційне пекло менше знали. Чим менше ми знаємо, тим краще сплять політики…", - підсумував голова правління ЦПК.
Будь ласка, зачекайте...
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Життя в КраїніМрійЗЕленського стає все цікавіше!
прокорупційними законами.
Шабунін - звичайний "клакер". У 2019 році його найняли, щоб він "рукоплескав" Зеленському. Зараз його найняли, щоб він поливав брудом і Зеленського, і його оточення...
А тепер скажи - він, здійснюючи останню дію, перестав буть "клакером"?
От на цьому і базується мій допис...
І ці люди хочуть приймати хороші закони
Все завжди так не буде ...
Таки прийдеться відповідати та й грошики вертати
"Законопроєкт №15289 з такими нормами зареєстрував депутат від Тимошенко - Сергій Власенко."
Джерело: https://censor.net/ua/n4007419
Парламент Угорщини 189 голосами "за" підтримав закон про зниження зарплат депутатів і скорочення державного фінансування парламентських фракцій.
Виплати депутатам будуть зменшені з 6 200 до 3 700 євро на місяць.