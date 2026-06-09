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Новини Боротьба з корупцією
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Нардепи хочуть заборонити правоохоронцям публікувати докази корупції топ-політиків, - Шабунін

Правоохоронцям хочуть заборонити публікацію доказів корупції

У Раді пропонують саджати в тюрму правоохоронців за оприлюднення доказів про корупційні та інші злочини високопосадовців.

Про це у Фейсбуці повідомив голова правління ЦПК Віталій Шабунін, інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Так, за словами Шабуніна, частина нардепів "Слуги народу" та "Батьківщини" пропонують внести зміни в закон та саджати в тюрму (до 5 років) правоохоронців за оприлюднення доказів про корупційні та інші злочини ТОП-політиків.

"Забудьте про плівки Міндіча, відео Тимошенко, візуалізації схеми Чернишова. Усе це депутати збираються заборонити. Більше не буде жодних фільмів з НСРД чи перепискою підозрюваних, так само — не буде й накреслених схем чи навіть банальних документів.

Кидати у вʼязницю антикорупціонерів (та інших правоохоронців) депутати хочуть навіть за інформування про вручення політикам підозри!" - пояснив він.

Також, за словами Шабуніна, нардепи планують заборонити своїм колегам по Раді та суддям конфіденційне співробітництво з правоохоронцями.

Також читайте: Татаров небезпечніший ворог для України, аніж Єрмак, - Шабунін

"І знову ж таки – ніхто з депутатів більше не зніме (чи не засвідчить) про скупку колег, наприклад, головами фракцій. Ой, пробачте, не скупку, а "роздачу конвертів". Чи як там це точно у фракції "Слуг Народу" називалося?

Законопроєкт №15289 з такими нормами зареєстрував депутат від Тимошенко – Сергій Власенко. Але сам законопроєкт – більше відволікаючий маневр", - наголосив він.

"За нашою інформацією, ці норми нардепи від "Слуг" спробують вліпити в інші законопроєкти: руками правоохоронного комітету Ради імені Іонушаса/Татарова. Такі активності народних депутатів завдадуть серйозного удару як по фінансовій підтримці Заходу воюючої України, так і по нашій євроінтеграції.

Але ж хіба потреби фронту чи мрії нації про ЄС хвилюють депутатів? Головне, щоб українці про їхнє корупційне пекло менше знали. Чим менше ми знаємо, тим краще сплять політики…", - підсумував голова правління ЦПК.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський робить усе, щоб лишити ДБР спроможним лише на політичні переслідування, - Шабунін

Автор: 

ВР (15168) корупція (5083) Шабунін Віталій (664)
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Топ коментарі
+19
Країна мрій зе.
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09.06.2026 09:24 Відповісти
+18
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09.06.2026 09:39 Відповісти
+11
"Карупция,какая такая карупция.Ми даже і нє знаєм шо ета такоє"...-Верещук.
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09.06.2026 09:34 Відповісти
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Країна мрій зе.
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09.06.2026 09:24 Відповісти
Вже реальність. Доказів на зелену банду - вагон і вагонетка, але нікого з "ефективних" досі не покарано.
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09.06.2026 09:41 Відповісти
Ага. Скоро щось скажеш про ЗЕмародерів та згадаєш про отримані їми шекелі - отримаєшь строк по ЗЕзакону «Про запобігання та протидію антисемітизму в Україні»!

Життя в КраїніМрійЗЕленського стає все цікавіше!
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09.06.2026 10:53 Відповісти
Країна в режимі Клоунократії ! Ура 73 % !!!
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09.06.2026 11:37 Відповісти
Та ну нах! - на НАБУ теж наїдуть?
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09.06.2026 09:24 Відповісти
Блін! ''Королівство кривих дзеркал''. Не злочинця треба садити..
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09.06.2026 09:25 Відповісти
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09.06.2026 09:26 Відповісти
Шабуня, піди подай чергову апіляцію по справі ротердам+ та заспокойся!
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09.06.2026 09:28 Відповісти
Тут пана Шабуніна треба підтримати і не допустити, щоб "хитрі" законопроєкти стали
прокорупційними законами.
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09.06.2026 09:51 Відповісти
Його вже використали по-повній! Більше йому не дозволять. І наша підтримка тут не допоможе.
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09.06.2026 11:03 Відповісти
Бережіть свою підтримку для інших випадків.
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09.06.2026 11:13 Відповісти
А по темі в тебе ЗА БУГРОМ нема,що сказати ?
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09.06.2026 09:54 Відповісти
а може краще в нинішньому часі йому краще подати апіляцію про "хламінги" яйця по 17 .зернові "зелені коридори" і т.д і т.п" ???Як думаєш???
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09.06.2026 10:22 Відповісти
Це ж велике досягнення і самого Шабуні, який в 2019 році рвав свої дупу і серце за мародерів.
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09.06.2026 09:34 Відповісти
"Карупция,какая такая карупция.Ми даже і нє знаєм шо ета такоє"...-Верещук.
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09.06.2026 09:34 Відповісти
Вона права, те що у всьому світі є корупція, у нас це проста вдячність слугам від хозяїв
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09.06.2026 09:40 Відповісти
і ці суки хочуть щоб люди повернились в країну мрій земіндічей
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09.06.2026 09:35 Відповісти
Слід створити ще кілька нових Міністерств по поверненню громадян, це повинно спрацювати!
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09.06.2026 09:42 Відповісти
хотіти... це одне, реалії можуть виявитись іншими. хотєлки часто дають збій.
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09.06.2026 09:35 Відповісти
Я так розумію - "борцуну з корупцією" уже "хтось" заплатив? Цікаво - хто саме? Бо Шабунін починає "дзявкотіть" лише тоді, коли йому "лапку намастять"... Так само, як це робив Серьожа Лєщенко. Найєм, та інші "борцуни проти несправедливості"...
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09.06.2026 09:36 Відповісти
До шабуніна ЗАВЖДИ відносився НЕГАТИВНО,але зараз розмова про інше,за яке ви НІ СЛОВА не сказали. Якісь появились у вас перекоси. Вся "філософія" "батьківщини"----,особливо юлі---піар і брехня ,а іще і безмежна жадоба влади, особливо юлі Ну а власенко ---особистий зброєносець юлі,тому все від цієї партії можна чекати. Правда до популістичних заяв юлі "далеко" до слуг.
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09.06.2026 10:02 Відповісти
"Васю" ... А ЩО я повинен був сказать? Якщо продажний піарщик, отримавши гроші, виконує якусь "правильну" дію - він перестає буть "продажним піарщиком"?... Тобі відоме поняття "клака"? Якщо не знаєш - поясню: "Клака (фр. claque - плескати) - це група найманих глядачів, які підставно аплодують, вигукують «браво!» або, навпаки, освистують виступ для створення штучного успіху чи провалу артиста, вистави чи політика. [https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D0%B0 1, https://www.facebook.com/KMADSLifar/photos/%D1%86%D1%96%D0%BA%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B9-%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%85%D1%82%D0%BE-%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%96-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%80-%D1%84%D1%80-claqueur-%D0%B2%D1%96%D0%B4-%D1%84%D1%80-claque-%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D1%81%D0%BA-%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%8E-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84/726755634169497/ 2]).
Шабунін - звичайний "клакер". У 2019 році його найняли, щоб він "рукоплескав" Зеленському. Зараз його найняли, щоб він поливав брудом і Зеленського, і його оточення...
А тепер скажи - він, здійснюючи останню дію, перестав буть "клакером"?
От на цьому і базується мій допис...
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09.06.2026 10:21 Відповісти
Давайте домовимось, з вами нічого разом не пас І помічником у мене під кличкою--яр не ходили Пора мати гідність і не ховатись під різними кликухами) Давати мені пояснення --цього я не просив Хто такий шабунін і що він робив і робить---знаю набато більше вас А зараз -то розмова не про шабуніна,а про поданий законопроект від "народної піарщиці" А ви і зараз пропетляли і не висловили свої відношення по даній інформації
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09.06.2026 10:42 Відповісти
В країні мусить існувати для депутатів закон про відкликання 100 відсотків. Навіть за матюк російською. Там реально щось пороблено. Всіх гнид які були причетним до зневаги розподілу і таке інше мають бути офіційно оприлюднити почати від сьогодні. СУСПІЛЬСТВО ВИ ДЕ ВАС НАС ДУРЯТЬ ЯК ЛОХІВ ГРАБУЮТЬ.
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09.06.2026 09:37 Відповісти
Які ж підари при владі! 🤬
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09.06.2026 09:37 Відповісти
Це правильно, бо корупцією займаються всі, а похвалитися можуть одиниці. Іншім завидно, ось і вирішили чи нехай публікують про всіх, чи ні про кого
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09.06.2026 09:37 Відповісти
І цього СРАНОГО президента також
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09.06.2026 09:38 Відповісти
Повністю підтримую цю давно потрібну ініціативу, це не діло, коли кріпаки взагалі цікавляться чим займаються їх господарі. Справа кріпака - або радісно загинути в черговому м'ясному штурмі за майно феодала, або сумлінно працювати за копійки на його заводі, слухаючи по вечорам експертів зомбімарафону про нашу швидку перемогу та потужно-незламні відосики улюбленого гундосого наркомана- мародера!
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09.06.2026 09:38 Відповісти
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09.06.2026 09:39 Відповісти
на гилляку зелених потвор...
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09.06.2026 09:44 Відповісти
А щоб їм приємно було, то на берізку
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09.06.2026 10:41 Відповісти
Шабуніну було мало «свинарчуків» в 2019, тому він виборов собі справжніх мародерів. Що ж буде з його відосіками, коли народні корупціонери заборонять показувати свою корупцію?
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09.06.2026 09:44 Відповісти
Потрібно вже заборонити цих депутатів і відмінити всі закони як вони поприймали. Це не ВР, а обслуга і лоббісти мафіозних кланів.
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09.06.2026 09:46 Відповісти
І взагалі, потрібно раз і назавжди затвердити такий закон при якому будь який державний службовець в тому числі депутат при прийнятті на державну службу повинен підписати документ що він дає на повне і беззаперечне право на відкритий доступ до своїх фінансовий операцій, в тому числі своєї сім'ї і своїх родичів і даже тещі. Якщо відчуваєш за собою грішки то краще не йди на державну службу. Всі інші закони без цього закону це повний пшик і безглуздя, А то це не країна а повний пздц. Для простих людей влада влаштувала повний контроль, а для себе любимих які мають доступ до державного корита і до мільярдів державних коштів вони для себе зробили пожиттєву амністію.
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09.06.2026 10:12 Відповісти
Тож є такий.
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09.06.2026 11:11 Відповісти
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09.06.2026 09:46 Відповісти
те що татаров у владі недопрацювання ЗСУ по ворогах держави
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09.06.2026 09:49 Відповісти
Депутатам не подобається, що пересічний громадянин знає як депутати обкрадають країну та українських громадян. Цей закон робить з України Росію. Депутати які ініціювали цей закон хочуть, щоб Україна від Росії відрізнялася лише прапором, гімном та мовою, а більш нічим. Звісно після прийняття цього закону прийняття в ЄС Україні не світить
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09.06.2026 09:51 Відповісти
Це вимоги МВФ! Це необхідний критерій для вступу до ЄС! Дивіться, Порошенко труїть українців отруєним морозивом!!!
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09.06.2026 09:55 Відповісти
Будь-якій брехні, цинізму, нездатності є межа. Але у нашої влади схоже на це-безліміт!
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09.06.2026 10:05 Відповісти
Лідор знає, що робить. А потім підпише перший кластер про вступ ЄС💩
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09.06.2026 10:13 Відповісти
На місці Євросоюзу тільки почули про витівки мудозвонів Верховної Ради,невідкладно тормоз включати по вступу в ЄС.Хай ці "пауки в банці" перегризуться, вияснять відношення,можливо з мордобоєм.Це ж якою сволотою треба бути щоб реєструвати таку туфту.Взагалі,приймайте такий закон який би дозволяв топ-чиновникам красти без опасіння що його посадять.
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09.06.2026 10:19 Відповісти
Сажати не злочинців - за злочин , а навпаки - за оприлюднення доказів чи навіть підозри ..

І ці люди хочуть приймати хороші закони
Все завжди так не буде ...
Таки прийдеться відповідати та й грошики вертати
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09.06.2026 10:26 Відповісти
Які аргументи в косорилого ад'ютанта Тимошенко-Григян Сірожи Власенка, якому не подобається, що правоохоронні органи та ЗМІ повідомляють про вручення підозр мародерам?

"Законопроєкт №15289 з такими нормами зареєстрував депутат від Тимошенко - Сергій Власенко."

Джерело: https://censor.net/ua/n4007419
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09.06.2026 10:42 Відповісти
Матьківщина - вона така зроду.
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09.06.2026 10:46 Відповісти
Депутати Угорщини проголосували за зменшення власних зарплат удвічі

Парламент Угорщини 189 голосами "за" підтримав закон про зниження зарплат депутатів і скорочення державного фінансування парламентських фракцій.

Виплати депутатам будуть зменшені з 6 200 до 3 700 євро на місяць.
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09.06.2026 10:48 Відповісти
Вони виконують накази корупційного клану, тобто "сильних світу цього" і за це одержують гонорари. Поза сумнівом, що і за це вже отримали..Тому протянуть і внесуть зміни.
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09.06.2026 10:55 Відповісти
Повернувся з фронту і взявся наводити порядок. От молодець.
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09.06.2026 11:02 Відповісти
Тварюки,які наглі брудні тварюки.Ви допроситесь в людей та отримаєте,що про тюрму ще будете мріяти.
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09.06.2026 11:27 Відповісти
 
 