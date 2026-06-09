Нардепи хочуть заборонити правоохоронцям публікувати докази корупції топ-політиків, - Шабунін

У Раді пропонують саджати в тюрму правоохоронців за оприлюднення доказів про корупційні та інші злочини високопосадовців.

Про це у Фейсбуці повідомив голова правління ЦПК Віталій Шабунін, інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Так, за словами Шабуніна, частина нардепів "Слуги народу" та "Батьківщини" пропонують внести зміни в закон та саджати в тюрму (до 5 років) правоохоронців за оприлюднення доказів про корупційні та інші злочини ТОП-політиків.

"Забудьте про плівки Міндіча, відео Тимошенко, візуалізації схеми Чернишова. Усе це депутати збираються заборонити. Більше не буде жодних фільмів з НСРД чи перепискою підозрюваних, так само — не буде й накреслених схем чи навіть банальних документів.

Кидати у вʼязницю антикорупціонерів (та інших правоохоронців) депутати хочуть навіть за інформування про вручення політикам підозри!" - пояснив він.

Також, за словами Шабуніна, нардепи планують заборонити своїм колегам по Раді та суддям конфіденційне співробітництво з правоохоронцями.

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"І знову ж таки – ніхто з депутатів більше не зніме (чи не засвідчить) про скупку колег, наприклад, головами фракцій. Ой, пробачте, не скупку, а "роздачу конвертів". Чи як там це точно у фракції "Слуг Народу" називалося?

Законопроєкт №15289 з такими нормами зареєстрував депутат від Тимошенко – Сергій Власенко. Але сам законопроєкт – більше відволікаючий маневр", - наголосив він.

"За нашою інформацією, ці норми нардепи від "Слуг" спробують вліпити в інші законопроєкти: руками правоохоронного комітету Ради імені Іонушаса/Татарова. Такі активності народних депутатів завдадуть серйозного удару як по фінансовій підтримці Заходу воюючої України, так і по нашій євроінтеграції.

Але ж хіба потреби фронту чи мрії нації про ЄС хвилюють депутатів? Головне, щоб українці про їхнє корупційне пекло менше знали. Чим менше ми знаємо, тим краще сплять політики…", - підсумував голова правління ЦПК.

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