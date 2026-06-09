Нардепы хотят запретить правоохранителям публиковать доказательства коррупции топ-политиков, - Шабунин

В Раде предлагают сажать в тюрьму правоохранителей за обнародование доказательств коррупционных и других преступлений высокопоставленных чиновников.

Об этом в Facebook сообщил председатель правления ЦПК Виталий Шабунин, информирует Цензор.НЕТ.

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Так, по словам Шабунина, часть нардепов "Слуги народа" и "Батьківщини" предлагают внести изменения в закон и сажать в тюрьму (до 5 лет) правоохранителей за обнародование доказательств о коррупционных и других преступлениях топ-политиков.

"Забудьте о пленках Миндича, видео Тимошенко, визуализациях схемы Чернышова. Все это депутаты собираются запретить. Большене будет никаких фильмов с НСРД или перепиской подозреваемых, так же - не будет и начерченных схем или даже банальных документов.

Сажать в тюрьму антикоррупционеров (и других правоохранителей) депутаты хотят даже за информирование о вручении политикам подозрения!" - пояснил он.

Также, по словам Шабунина, нардепы планируют запретить своим коллегам по Раде и судьям конфиденциальное сотрудничество с правоохранителями.

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"И опять же – никто из депутатов больше не снимет (или не засвидетельствует) подкуп коллег, например, главами фракций. Ой, простите, не подкуп, а "раздачу конвертов". Или как там это точно во фракции "Слуг народа" называлось?

Законопроект №15289 с такими нормами зарегистрировал депутат от Тимошенко – Сергей Власенко. Но сам законопроект – скорее отвлекающий маневр", – подчеркнул он.

"По нашей информации, эти нормы нардепы от "Слуг" попытаются втиснуть в другие законопроекты: руками правоохранительного комитета Рады имени Ионушаса/Татарова. Такая активность народных депутатов нанесет серьезный удар как по финансовой поддержке Запада воюющей Украины, так и по нашей евроинтеграции.

Но разве нужды фронта или мечты нации о ЕС волнуют депутатов? Главное, чтобы украинцы меньше знали об их коррупционном аду. Чем меньше мы знаем, тем лучше спят политики…", - подытожил председатель правления ЦПК.

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