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Новости Борьба с коррупцией
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Нардепы хотят запретить правоохранителям публиковать доказательства коррупции топ-политиков, - Шабунин

Правоохранителям хотят запретить публикацию доказательств коррупции

В Раде предлагают сажать в тюрьму правоохранителей за обнародование доказательств коррупционных и других преступлений высокопоставленных чиновников.

Об этом в Facebook сообщил председатель правления ЦПК Виталий Шабунин, информирует Цензор.НЕТ.

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Подробности

Так, по словам Шабунина, часть нардепов "Слуги народа" и "Батьківщини" предлагают внести изменения в закон и сажать в тюрьму (до 5 лет) правоохранителей за обнародование доказательств о коррупционных и других преступлениях топ-политиков.

"Забудьте о пленках Миндича, видео Тимошенко, визуализациях схемы Чернышова. Все это депутаты собираются запретить. Большене будет никаких фильмов с НСРД или перепиской подозреваемых, так же - не будет и начерченных схем или даже банальных документов.

Сажать в тюрьму антикоррупционеров (и других правоохранителей) депутаты хотят даже за информирование о вручении политикам подозрения!" - пояснил он.

Также, по словам Шабунина, нардепы планируют запретить своим коллегам по Раде и судьям конфиденциальное сотрудничество с правоохранителями.

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"И опять же – никто из депутатов больше не снимет (или не засвидетельствует) подкуп коллег, например, главами фракций. Ой, простите, не подкуп, а "раздачу конвертов". Или как там это точно во фракции "Слуг народа" называлось?

Законопроект №15289 с такими нормами зарегистрировал депутат от Тимошенко – Сергей Власенко. Но сам законопроект – скорее отвлекающий маневр", – подчеркнул он.

"По нашей информации, эти нормы нардепы от "Слуг" попытаются втиснуть в другие законопроекты: руками правоохранительного комитета Рады имени Ионушаса/Татарова. Такая активность народных депутатов нанесет серьезный удар как по финансовой поддержке Запада воюющей Украины, так и по нашей евроинтеграции.

Но разве нужды фронта или мечты нации о ЕС волнуют депутатов? Главное, чтобы украинцы меньше знали об их коррупционном аду. Чем меньше мы знаем, тем лучше спят политики…", - подытожил председатель правления ЦПК.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский делает все, чтобы оставить ГБР способным только на политические преследования, - Шабунин

Автор: 

ВР (28796) коррупция (8777) Шабунин Виталий (666)
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Топ комментарии
+11
Країна мрій зе.
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09.06.2026 09:24 Ответить
+8
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09.06.2026 09:39 Ответить
+4
"Карупция,какая такая карупция.Ми даже і нє знаєм шо ета такоє"...-Верещук.
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09.06.2026 09:34 Ответить
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Країна мрій зе.
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09.06.2026 09:24 Ответить
Вже реальність. Доказів на зелену банду - вагон і вагонетка, але нікого з "ефективних" досі не покарано.
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09.06.2026 09:41 Ответить
Та ну нах! - на НАБУ теж наїдуть?
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09.06.2026 09:24 Ответить
Блін! ''Королівство кривих дзеркал''. Не злочинця треба садити..
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09.06.2026 09:25 Ответить
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09.06.2026 09:26 Ответить
Шабуня, піди подай чергову апіляцію по справі ротердам+ та заспокойся!
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09.06.2026 09:28 Ответить
Тут пана Шабуніна треба підтримати і не допустити, щоб "хитрі" законопроєкти стали
прокорупційними законами.
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09.06.2026 09:51 Ответить
А по темі в тебе ЗА БУГРОМ нема,що сказати ?
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09.06.2026 09:54 Ответить
Це ж велике досягнення і самого Шабуні, який в 2019 році рвав свої дупу і серце за мародерів.
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09.06.2026 09:34 Ответить
"Карупция,какая такая карупция.Ми даже і нє знаєм шо ета такоє"...-Верещук.
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09.06.2026 09:34 Ответить
Вона права, те що у всьому світі є корупція, у нас це проста вдячність слугам від хозяїв
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09.06.2026 09:40 Ответить
і ці суки хочуть щоб люди повернились в країну мрій земіндічей
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09.06.2026 09:35 Ответить
Слід створити ще кілька нових Міністерств по поверненню громадян, це повинно спрацювати!
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09.06.2026 09:42 Ответить
хотіти... це одне, реалії можуть виявитись іншими. хотєлки часто дають збій.
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09.06.2026 09:35 Ответить
Я так розумію - "борцуну з корупцією" уже "хтось" заплатив? Цікаво - хто саме? Бо Шабунін починає "дзявкотіть" лише тоді, коли йому "лапку намастять"... Так само, як це робив Серьожа Лєщенко. Найєм, та інші "борцуни проти несправедливості"...
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09.06.2026 09:36 Ответить
До шабуніна ЗАВЖДИ відносився НЕГАТИВНО,але зараз розмова про інше,за яке ви НІ СЛОВА не сказали. Якісь появились у вас перекоси. Вся "філософія" "батьківщини"----,особливо юлі---піар і брехня ,а іще і безмежна жадоба влади, особливо юлі Ну а власенко ---особистий зброєносець юлі,тому все від цієї партії можна чекати. Правда до популістичних заяв юлі "далеко" до слуг.
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09.06.2026 10:02 Ответить
В країні мусить існувати для депутатів закон про відкликання 100 відсотків. Навіть за матюк російською. Там реально щось пороблено. Всіх гнид які були причетним до зневаги розподілу і таке інше мають бути офіційно оприлюднити почати від сьогодні. СУСПІЛЬСТВО ВИ ДЕ ВАС НАС ДУРЯТЬ ЯК ЛОХІВ ГРАБУЮТЬ.
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09.06.2026 09:37 Ответить
Які ж підари при владі! 🤬
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09.06.2026 09:37 Ответить
Це правильно, бо корупцією займаються всі, а похвалитися можуть одиниці. Іншім завидно, ось і вирішили чи нехай публікують про всіх, чи ні про кого
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09.06.2026 09:37 Ответить
І цього СРАНОГО президента також
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09.06.2026 09:38 Ответить
Повністю підтримую цю давно потрібну ініціативу, це не діло, коли кріпаки взагалі цікавляться чим займаються їх господарі. Справа кріпака - або радісно загинути в черговому м'ясному штурмі за майно феодала, або сумлінно працювати за копійки на його заводі, слухаючи по вечорам експертів зомбімарафону про нашу швидку перемогу та потужно-незламні відосики улюбленого гундосого наркомана- мародера!
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09.06.2026 09:38 Ответить
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09.06.2026 09:39 Ответить
на гилляку зелених потвор...
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09.06.2026 09:44 Ответить
Шабуніну було мало «свинарчуків» в 2019, тому він виборов собі справжніх мародерів. Що ж буде з його відосіками, коли народні корупціонери заборонять показувати свою корупцію?
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09.06.2026 09:44 Ответить
Потрібно вже заборонити цих депутатів і відмінити всі закони як вони поприймали. Це не ВР, а обслуга і лоббісти мафіозних кланів.
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09.06.2026 09:46 Ответить
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09.06.2026 09:46 Ответить
те що татаров у владі недопрацювання ЗСУ по ворогах держави
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09.06.2026 09:49 Ответить
Депутатам не подобається, що пересічний громадянин знає як депутати обкрадають країну та українських громадян. Цей закон робить з України Росію. Депутати які ініціювали цей закон хочуть, щоб Україна від Росії відрізнялася лише прапором, гімном та мовою, а більш нічим. Звісно після прийняття цього закону прийняття в ЄС Україні не світить
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09.06.2026 09:51 Ответить
Це вимоги МВФ! Це необхідний критерій для вступу до ЄС! Дивіться, Порошенко труїть українців отруєним морозивом!!!
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09.06.2026 09:55 Ответить
Будь-якій брехні, цинізму, нездатності є межа. Але у нашої влади схоже на це-безліміт!
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09.06.2026 10:05 Ответить
 
 