Через удари РФ є знеструмлення у 7 областях, - Міненерго

Внаслідок бойових дій та обстрілів енергетичних об'єктів частина споживачів у Дніпропетровській, Запорізькій, Одеській, Сумській, Харківській, Херсонській та Чернігівській областях тимчасово залишаються без електропостачання.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Міненерго.

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Прогноз щодо відновлення

Як зазначається, енергетики роблять усе можливе, аби якнайшвидше повернути електропостачання для всіх абонентів. Відновлювальні роботи тривають цілодобово.

Знеструмлення через негоду

Через негоду без електропостачання залишаються понад 40 населених пунктів на Київщині та Сумщині. Ремонтні бригади працюють над відновленням.

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Застосування обмежень сьогодні не прогнозується. Про будь-які зміни з енергопостачанням дізнавайтесь на офіційних ресурсах своїх операторів системи розподілу.



"Активне енергоспоживання сьогодні варто перенести на денний час - з 10:00 до 16:00. У вечірні години просимо споживачів, за можливості, ощадливо використовувати електроенергію - з 18:00 до 22:00. Це допомагає знизити навантаження на систему", - наголошують у Міненерго.

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