Через удари РФ є знеструмлення у 8 областях, - Міненерго
Внаслідок бойових дій та обстрілів енергетичних об'єктів частина споживачів у Дніпропетровській, Житомирській, Запорізькій, Одеській, Сумській, Херсонській, Харківській та Чернігівській областях тимчасово залишаються без електропостачання.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Міненерго.
Прогноз щодо відновлення
Як зазначається, енергетики працюють у посиленому режимі, щоб якнайшвидше повернути електропостачання для всіх абонентів. Відновлювальні роботи тривають цілодобово.
Планових відключень не прогнозується
Застосування обмежень сьогодні не прогнозується. Про будь-які зміни з енергопостачанням дізнавайтесь на офіційних ресурсах своїх операторів системи розподілу.
"Просимо споживачів, за можливості, ощадливо використовувати електроенергію у вечірні години - з 18:00 до 22:00. Це допомагає знизити навантаження на систему", - наголошують у Міненерго.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль