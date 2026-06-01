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Новини Удари по енергетиці
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Через удари РФ є знеструмлення у 8 областях, - Міненерго

Великдень зі світлом: 12 квітня відключень електроенергії не буде

Внаслідок бойових дій та обстрілів енергетичних об'єктів частина споживачів у Дніпропетровській, Житомирській, Запорізькій, Одеській, Сумській, Херсонській, Харківській та Чернігівській областях тимчасово залишаються без електропостачання.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Міненерго.

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Прогноз щодо відновлення

Як зазначається, енергетики працюють у посиленому режимі, щоб якнайшвидше повернути електропостачання для всіх абонентів. Відновлювальні роботи тривають цілодобово.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ворог атакував три енергооб’єкти ДТЕК на Дніпропетровщині

Планових відключень не прогнозується

Застосування обмежень сьогодні не прогнозується. Про будь-які зміни з енергопостачанням дізнавайтесь на офіційних ресурсах своїх операторів системи розподілу.

"Просимо споживачів, за можливості, ощадливо використовувати електроенергію у вечірні години - з 18:00 до 22:00. Це допомагає знизити навантаження на систему", - наголошують у Міненерго.

Також читайте: Рашисти атакували бригаду енергетиків на Харківщині, - Міненерго

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01.06.2026 10:54 Відповісти
 
 