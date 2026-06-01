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Новости Удары по энергетике
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Из-за ударов РФ произошло отключение электроэнергии в 8 областях, - Минэнерго

Пасха со светом: 12 апреля отключений электроэнергии не будет

В результате боевых действий и обстрелов энергетических объектов часть потребителей в Днепропетровской, Житомирской, Запорожской, Одесской, Сумской, Херсонской, Харьковской и Черниговской областях временно остаются без электроснабжения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Минэнерго.

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Прогноз по восстановлению

Как отмечается, энергетики работают в усиленном режиме, чтобы как можно быстрее восстановить электроснабжение для всех абонентов. Восстановительные работы ведутся круглосуточно.

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Плановых отключений не прогнозируется

Применение ограничений сегодня не прогнозируется. О любых изменениях с энергоснабжением узнавайте на официальных ресурсах своих операторов системы распределения.

"Просим потребителей, по возможности, экономно использовать электроэнергию в вечерние часы - с 18:00 до 22:00. Это помогает снизить нагрузку на систему", - отмечают в Минэнерго.

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Знов все без захисту.
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01.06.2026 10:54 Ответить
 
 