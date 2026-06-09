РФ заочно заарештувала командувача СБС Бровді у новій кримінальній справі

Басманний суд Москви ухвалив заочний арешт командувача Сил безпілотних систем ЗСУ Роберта (Мадяра) Бровді. Це вже третя справа проти нього у РФ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Радіо Свобода.

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Крім того, суд заочно заарештував командира бригади Бровді – Андрія Клименка. Обом пред'явлені звинувачення за статтями про груповий теракт, який спричинив смерть.

Приводом для кримінальної справи став удар ЗСУ по коледжу в Старобільську 22 травня, внаслідок якого, нібито, загинуло понад 20 осіб, в основному студенти.

Це вже третя кримінальна справа проти Бровді у Росії. Наприкінці березня суд заочно визнав його винним і засудив до довічного ув'язнення у справі про дистанційне замінування доріг у Курській та Бєлгородській областях.

Крім того, Бровді засудили до 18 років за "сприяння терористичній діяльності". Слідчий комітет Росії звинувачував його в атаках безпілотників ЗСУ по об'єктах паливно-енергетичного комплексу РФ.

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