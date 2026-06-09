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РФ заочно заарештувала командувача СБС Бровді у новій кримінальній справі

Росія оголосила новий заочний арешт Роберта Бровді

Басманний суд Москви ухвалив заочний арешт командувача Сил безпілотних систем ЗСУ Роберта (Мадяра) Бровді. Це вже третя справа проти нього у РФ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Радіо Свобода.

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Крім того, суд заочно заарештував командира бригади Бровді – Андрія Клименка. Обом пред'явлені звинувачення за статтями про груповий теракт, який спричинив смерть.

Приводом для кримінальної справи став удар ЗСУ по коледжу в Старобільську 22 травня, внаслідок якого, нібито, загинуло понад 20 осіб, в основному студенти.

Це вже третя кримінальна справа проти Бровді у Росії. Наприкінці березня суд заочно визнав його винним і засудив до довічного ув'язнення у справі про дистанційне замінування доріг у Курській та Бєлгородській областях.

Крім того, Бровді засудили до 18 років за "сприяння терористичній діяльності". Слідчий комітет Росії звинувачував його в атаках безпілотників ЗСУ по об'єктах паливно-енергетичного комплексу РФ.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": За рік існування СБС знищили понад 350 тисяч ворожих цілей, в тому числі 100 тисяч "хробаків", - Мадяр

Автор: 

росія (70371) суд (11925) Бровді Роберт Мадяр (131)
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Топ коментарі
+7
Ну тепер Мадяр зобов'язаний, відправити їм "адвокатів"...
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09.06.2026 11:27 Відповісти
+6
Уявляю як Мадяр сміється )))
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09.06.2026 11:26 Відповісти
+5
Зверніться до Спортлото. Блазні з палаючими пердаками.
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09.06.2026 11:28 Відповісти
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Уявляю як Мадяр сміється )))
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09.06.2026 11:26 Відповісти
Ну тепер Мадяр зобов'язаний, відправити їм "адвокатів"...
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09.06.2026 11:27 Відповісти
Адвокатами командувача Мадяра, можуть поїхати на мацковію, і оті, єрмак з банановим!?!?! Вони ж не дарма корочки собі придбали »адвокат», аж у Полтаві на курсах??!?!
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09.06.2026 12:00 Відповісти
Розстріляйте його вже заочно і заспокойтеся))
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09.06.2026 11:28 Відповісти
Зверніться до Спортлото. Блазні з палаючими пердаками.
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09.06.2026 11:28 Відповісти
Видно на пітьмі справи - швах.

@ (мова оригіналу):
"В доме Набиуллиной нет охраны, сама она исчезла. Сотрудникам ЦБ дано указание рассказывать про "серьезную простуду" начальницы, но разве при таком диагнозе положено стационарное лечение? Где сейчас находится повелительница инфляции? Точно не по домашнему адресу - вокруг квартиры на Чистопрудном бульваре 13 до прошлых выходных охрана ещё была, а неделю назад исчезла (как раз перед началом Петербургского международного экономического форума, где Эльвира должна была выступить на двух панельных сессиях, но так и не выступила).
"Заболела" ли Набиуллина по собственному желанию или её "заболели" ребята с погонами - пока неизвестно, но уже можно сделать вывод, что экономика страны больше не будет прежней. Накануне разгона печатного станка на максимальные обороты с целью эмиссионного финансирования бюджета (против которого все последние годы боролась глава ЦБ) исчезновение Эльвиры становится сигналом для населения и элит - "спасайся, кто может". Защиты "от дурака" у системы больше нет. Дурак несёт полную ахинею и отказывается слушать подельников. Знакомые с "допростудными" настроениями Набиуллиной сообщают: она "ушла в жёсткую фронду".
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09.06.2026 11:29 Відповісти
Жопа від ******, прийшла до сім'ї Наїбуліної в ЦБ !!
Вона знала що це станеться!!
рабам московії, гроші не треба, на банківських рахунках за Кордоном!!!
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09.06.2026 12:04 Відповісти
А может под шум этой волны, придуманой спецом, тихо отправили тётю утрамбовать бабло в ЕС в сильные банки, и свои и чужие. На спец счета. Этой схемой и коммуняки увлеклись в разные годы, дело привычное. И рады кстати и банки те, куда прут стыренное!
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09.06.2026 12:05 Відповісти
Якщо це правда і її реально попросили піти, то то є гарно. Вона там одна шарила в економіці. Тепер кацапи сумуватимуть за 90-ми, бо будуть вже 80-ті.
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09.06.2026 12:38 Відповісти
Як видно, хто ефективно дає звиздюлів узкоязичній швалі !!!
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09.06.2026 11:31 Відповісти
Отже все робить правильно. І головне - ефективно.
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09.06.2026 11:31 Відповісти
Зачить гарно кацапам прижарило. За простих холопів у кацорилих не було б такої істерики
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09.06.2026 11:35 Відповісти
Доречі наші суди теж повинні засудити Ху'йла за викрадення унітазів, людоїдство, педофелію і масові вбивства цивільних. І подати в інтерпол.
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09.06.2026 11:38 Відповісти
В этом всём процессе чуть оперетка есть 3 сорта. По кацапской стороне точно также ржут с решений наших приговоров, как мы с ихних!
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09.06.2026 11:57 Відповісти
Нехай надішле судді апеляцію дроном.
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09.06.2026 12:04 Відповісти
Коли вже всіх довбо...обів з паРаші будуть судити подібним Нюрнберзькому процесу з стратою через повішання.Страту Ху...ла раз 200 подивився б і все в прямому ефірі.
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09.06.2026 12:14 Відповісти
Уважуха - справжній чел!!
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09.06.2026 12:34 Відповісти
На момент анексії Крима статки ***** оцінювали в 240 мільярдів баксів. Йому і його холуям пофіг будь яка інфляція. Прибутки його наближених за останній рік завдяки військовим замовленняям суттєво зросли. "Зверху" все нормально.
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09.06.2026 12:42 Відповісти
Я думаю ця кацапська дурня лише додасть бажання Мадяру ще дужче нищити "хробаків" (як він називає москалоїдів)
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09.06.2026 12:42 Відповісти
В Мадяра вже ціла колекція, від кацапської недофеміди, пора виставляти на аукціон, щоб не продешевити, може ху...ло купить, йому дуже буде пасувати...
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09.06.2026 12:44 Відповісти
 
 