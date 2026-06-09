РФ заочно заарештувала командувача СБС Бровді у новій кримінальній справі
Басманний суд Москви ухвалив заочний арешт командувача Сил безпілотних систем ЗСУ Роберта (Мадяра) Бровді. Це вже третя справа проти нього у РФ.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Радіо Свобода.
Крім того, суд заочно заарештував командира бригади Бровді – Андрія Клименка. Обом пред'явлені звинувачення за статтями про груповий теракт, який спричинив смерть.
Приводом для кримінальної справи став удар ЗСУ по коледжу в Старобільську 22 травня, внаслідок якого, нібито, загинуло понад 20 осіб, в основному студенти.
Це вже третя кримінальна справа проти Бровді у Росії. Наприкінці березня суд заочно визнав його винним і засудив до довічного ув'язнення у справі про дистанційне замінування доріг у Курській та Бєлгородській областях.
Крім того, Бровді засудили до 18 років за "сприяння терористичній діяльності". Слідчий комітет Росії звинувачував його в атаках безпілотників ЗСУ по об'єктах паливно-енергетичного комплексу РФ.
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@ (мова оригіналу):
"В доме Набиуллиной нет охраны, сама она исчезла. Сотрудникам ЦБ дано указание рассказывать про "серьезную простуду" начальницы, но разве при таком диагнозе положено стационарное лечение? Где сейчас находится повелительница инфляции? Точно не по домашнему адресу - вокруг квартиры на Чистопрудном бульваре 13 до прошлых выходных охрана ещё была, а неделю назад исчезла (как раз перед началом Петербургского международного экономического форума, где Эльвира должна была выступить на двух панельных сессиях, но так и не выступила).
"Заболела" ли Набиуллина по собственному желанию или её "заболели" ребята с погонами - пока неизвестно, но уже можно сделать вывод, что экономика страны больше не будет прежней. Накануне разгона печатного станка на максимальные обороты с целью эмиссионного финансирования бюджета (против которого все последние годы боролась глава ЦБ) исчезновение Эльвиры становится сигналом для населения и элит - "спасайся, кто может". Защиты "от дурака" у системы больше нет. Дурак несёт полную ахинею и отказывается слушать подельников. Знакомые с "допростудными" настроениями Набиуллиной сообщают: она "ушла в жёсткую фронду".
Вона знала що це станеться!!
рабам московії, гроші не треба, на банківських рахунках за Кордоном!!!