РФ заочно арестовала командующего СБС Бровди по новому уголовному делу
Басманный суд Москвы вынес решение о заочном аресте командующего Силами беспилотных систем ВСУ Роберта (Мадяра) Бровди. Это уже третье дело против него в РФ.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Радио Свобода.
Кроме того, суд заочно арестовал командира бригады Бровди - Андрея Клименко. Обоим предъявлены обвинения по статьям о групповом теракте, повлекшем смерть.
Поводом для уголовного дела стал удар ВСУ по колледжу в Старобельске 22 мая, в результате которого, якобы, погибло более 20 человек, в основном - студенты.
Это уже третье уголовное дело против Бровди в России. В конце марта суд заочно признал его виновным и приговорил к пожизненному заключению по делу о дистанционном минировании дорог в Курской и Белгородской областях.
Кроме того, Бровди приговорили к 18 годам за "содействие террористической деятельности". Следственный комитет России обвинял его в атаках беспилотников ВСУ по объектам топливно-энергетического комплекса РФ.
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@ (мова оригіналу):
"В доме Набиуллиной нет охраны, сама она исчезла. Сотрудникам ЦБ дано указание рассказывать про "серьезную простуду" начальницы, но разве при таком диагнозе положено стационарное лечение? Где сейчас находится повелительница инфляции? Точно не по домашнему адресу - вокруг квартиры на Чистопрудном бульваре 13 до прошлых выходных охрана ещё была, а неделю назад исчезла (как раз перед началом Петербургского международного экономического форума, где Эльвира должна была выступить на двух панельных сессиях, но так и не выступила).
"Заболела" ли Набиуллина по собственному желанию или её "заболели" ребята с погонами - пока неизвестно, но уже можно сделать вывод, что экономика страны больше не будет прежней. Накануне разгона печатного станка на максимальные обороты с целью эмиссионного финансирования бюджета (против которого все последние годы боролась глава ЦБ) исчезновение Эльвиры становится сигналом для населения и элит - "спасайся, кто может". Защиты "от дурака" у системы больше нет. Дурак несёт полную ахинею и отказывается слушать подельников. Знакомые с "допростудными" настроениями Набиуллиной сообщают: она "ушла в жёсткую фронду".
Вона знала що це станеться!!
рабам московії, гроші не треба, на банківських рахунках за Кордоном!!!