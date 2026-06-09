РФ заочно арестовала командующего СБС Бровди по новому уголовному делу

Басманный суд Москвы вынес решение о заочном аресте командующего Силами беспилотных систем ВСУ Роберта (Мадяра) Бровди. Это уже третье дело против него в РФ.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Радио Свобода.

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Кроме того, суд заочно арестовал командира бригады Бровди - Андрея Клименко. Обоим предъявлены обвинения по статьям о групповом теракте, повлекшем смерть.

Поводом для уголовного дела стал удар ВСУ по колледжу в Старобельске 22 мая, в результате которого, якобы, погибло более 20 человек, в основном - студенты.

Это уже третье уголовное дело против Бровди в России. В конце марта суд заочно признал его виновным и приговорил к пожизненному заключению по делу о дистанционном минировании дорог в Курской и Белгородской областях.

Кроме того, Бровди приговорили к 18 годам за "содействие террористической деятельности". Следственный комитет России обвинял его в атаках беспилотников ВСУ по объектам топливно-энергетического комплекса РФ.

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