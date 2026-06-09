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Новости
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РФ заочно арестовала командующего СБС Бровди по новому уголовному делу

Россия объявила новый заочный арест Роберта Бровди

Басманный суд Москвы вынес решение о заочном аресте командующего Силами беспилотных систем ВСУ Роберта (Мадяра) Бровди. Это уже третье дело против него в РФ.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Радио Свобода.

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Кроме того, суд заочно арестовал командира бригады Бровди - Андрея Клименко. Обоим предъявлены обвинения по статьям о групповом теракте, повлекшем смерть.

Поводом для уголовного дела стал удар ВСУ по колледжу в Старобельске 22 мая, в результате которого, якобы, погибло более 20 человек, в основном - студенты.

Это уже третье уголовное дело против Бровди в России. В конце марта суд заочно признал его виновным и приговорил к пожизненному заключению по делу о дистанционном минировании дорог в Курской и Белгородской областях.

Кроме того, Бровди приговорили к 18 годам за "содействие террористической деятельности". Следственный комитет России обвинял его в атаках беспилотников ВСУ по объектам топливно-энергетического комплекса РФ.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": За год существования СБС уничтожили более 350 тысяч вражеских целей, в том числе 100 тысяч "червей", - Мадяр

Автор: 

россия (97856) суд (24729) Бровди Роберт Мадяр (131)
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Топ комментарии
+7
Ну тепер Мадяр зобов'язаний, відправити їм "адвокатів"...
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09.06.2026 11:27 Ответить
+6
Уявляю як Мадяр сміється )))
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09.06.2026 11:26 Ответить
+5
Зверніться до Спортлото. Блазні з палаючими пердаками.
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09.06.2026 11:28 Ответить
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Уявляю як Мадяр сміється )))
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09.06.2026 11:26 Ответить
Ну тепер Мадяр зобов'язаний, відправити їм "адвокатів"...
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09.06.2026 11:27 Ответить
Адвокатами командувача Мадяра, можуть поїхати на мацковію, і оті, єрмак з банановим!?!?! Вони ж не дарма корочки собі придбали »адвокат», аж у Полтаві на курсах??!?!
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09.06.2026 12:00 Ответить
Розстріляйте його вже заочно і заспокойтеся))
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09.06.2026 11:28 Ответить
Зверніться до Спортлото. Блазні з палаючими пердаками.
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09.06.2026 11:28 Ответить
Видно на пітьмі справи - швах.

@ (мова оригіналу):
"В доме Набиуллиной нет охраны, сама она исчезла. Сотрудникам ЦБ дано указание рассказывать про "серьезную простуду" начальницы, но разве при таком диагнозе положено стационарное лечение? Где сейчас находится повелительница инфляции? Точно не по домашнему адресу - вокруг квартиры на Чистопрудном бульваре 13 до прошлых выходных охрана ещё была, а неделю назад исчезла (как раз перед началом Петербургского международного экономического форума, где Эльвира должна была выступить на двух панельных сессиях, но так и не выступила).
"Заболела" ли Набиуллина по собственному желанию или её "заболели" ребята с погонами - пока неизвестно, но уже можно сделать вывод, что экономика страны больше не будет прежней. Накануне разгона печатного станка на максимальные обороты с целью эмиссионного финансирования бюджета (против которого все последние годы боролась глава ЦБ) исчезновение Эльвиры становится сигналом для населения и элит - "спасайся, кто может". Защиты "от дурака" у системы больше нет. Дурак несёт полную ахинею и отказывается слушать подельников. Знакомые с "допростудными" настроениями Набиуллиной сообщают: она "ушла в жёсткую фронду".
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09.06.2026 11:29 Ответить
Жопа від ******, прийшла до сім'ї Наїбуліної в ЦБ !!
Вона знала що це станеться!!
рабам московії, гроші не треба, на банківських рахунках за Кордоном!!!
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09.06.2026 12:04 Ответить
А может под шум этой волны, придуманой спецом, тихо отправили тётю утрамбовать бабло в ЕС в сильные банки, и свои и чужие. На спец счета. Этой схемой и коммуняки увлеклись в разные годы, дело привычное. И рады кстати и банки те, куда прут стыренное!
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09.06.2026 12:05 Ответить
Якщо це правда і її реально попросили піти, то то є гарно. Вона там одна шарила в економіці. Тепер кацапи сумуватимуть за 90-ми, бо будуть вже 80-ті.
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09.06.2026 12:38 Ответить
Як видно, хто ефективно дає звиздюлів узкоязичній швалі !!!
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09.06.2026 11:31 Ответить
Отже все робить правильно. І головне - ефективно.
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09.06.2026 11:31 Ответить
Зачить гарно кацапам прижарило. За простих холопів у кацорилих не було б такої істерики
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09.06.2026 11:35 Ответить
Доречі наші суди теж повинні засудити Ху'йла за викрадення унітазів, людоїдство, педофелію і масові вбивства цивільних. І подати в інтерпол.
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09.06.2026 11:38 Ответить
В этом всём процессе чуть оперетка есть 3 сорта. По кацапской стороне точно также ржут с решений наших приговоров, как мы с ихних!
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09.06.2026 11:57 Ответить
Нехай надішле судді апеляцію дроном.
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09.06.2026 12:04 Ответить
Коли вже всіх довбо...обів з паРаші будуть судити подібним Нюрнберзькому процесу з стратою через повішання.Страту Ху...ла раз 200 подивився б і все в прямому ефірі.
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09.06.2026 12:14 Ответить
Уважуха - справжній чел!!
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09.06.2026 12:34 Ответить
На момент анексії Крима статки ***** оцінювали в 240 мільярдів баксів. Йому і його холуям пофіг будь яка інфляція. Прибутки його наближених за останній рік завдяки військовим замовленняям суттєво зросли. "Зверху" все нормально.
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09.06.2026 12:42 Ответить
Я думаю ця кацапська дурня лише додасть бажання Мадяру ще дужче нищити "хробаків" (як він називає москалоїдів)
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09.06.2026 12:42 Ответить
В Мадяра вже ціла колекція, від кацапської недофеміди, пора виставляти на аукціон, щоб не продешевити, може ху...ло купить, йому дуже буде пасувати...
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09.06.2026 12:44 Ответить
 
 