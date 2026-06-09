Залужний написав передмову до мемуарів Джонсона: Велика Британія підтримала нас у найтемніші часи

Посол у Великій Британії Валерій Залужний написав передмову для книги експрем'єра Великої Британії Бориса Джонсона.

Про це він повідомив у Фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Залужний назвав Джонсона людиною, яка дала ЗСУ шанс на боротьбу.

"Бо коли ми згадуємо про Боріса, ми згадуємо про Британію та її величезну підтримку України у найтемніші часи. Рішення британської сторони про передачу протитанкових комплексів NLAW дало нам змогу не лише успішно знищувати бронетанкові з'єднання росіян у 2022 році, а й увійти в паритет з ними та стати ефективнішими через вищий рівень організації управління і тактики застосування", - наголосив дипломат.

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За словами Залужного, у квітні 2022 року йому не вдалося зустрітися із Джонсоном у Києві.

"Зрештою, ми зустрілися вже у 2025 році - я потиснув йому руку та подякував за все. Його спогади в цій книзі є цінним свідченням епохи та особистим поглядом на те, як Путін готував і починав повномасштабне вторгнення. Це про справжню солідарність з Україною і про фіксування історії, яка надихає світ не забувати про боротьбу українців", - підсумував ексголовком.

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