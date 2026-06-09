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Залужний написав передмову до мемуарів Джонсона: Велика Британія підтримала нас у найтемніші часи

Залужний написав передмову до книги Бориса Джонсона

Посол у Великій Британії Валерій Залужний написав передмову для книги експрем'єра Великої Британії Бориса Джонсона.

Про це він повідомив у Фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Залужний назвав Джонсона людиною, яка дала ЗСУ шанс на боротьбу.

"Бо коли ми згадуємо про Боріса, ми згадуємо про Британію та її величезну підтримку України у найтемніші часи. Рішення британської сторони про передачу протитанкових комплексів NLAW дало нам змогу не лише успішно знищувати бронетанкові з'єднання росіян у 2022 році, а й увійти в паритет з ними та стати ефективнішими через вищий рівень організації управління і тактики застосування", - наголосив дипломат.

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За словами Залужного, у квітні 2022 року йому не вдалося зустрітися із Джонсоном у Києві.

"Зрештою, ми зустрілися вже у 2025 році - я потиснув йому руку та подякував за все. Його спогади в цій книзі є цінним свідченням епохи та особистим поглядом на те, як Путін готував і починав повномасштабне вторгнення. Це про справжню солідарність з Україною і про фіксування історії, яка надихає світ не забувати про боротьбу українців", - підсумував ексголовком.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Джонсон відвідав фронт під Запоріжжям: Українці переможуть, ніхто не змусить їх піти на компроміс. ФОТО

Залужний написав передмову до книги Бориса Джонсона

Автор: 

Джонсон Борис (581) Залужний Валерій (804)
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Топ коментарі
+8
Шана великому політику і захиснику українців Борису Джонсону і нашому Головкому Валерію Залужному, які попри зраду окремих посадових осіб влади змогли організувати супротив України і її життя до цього часу. Колись міжнародні політики напишуть свої мемуари, як посланці невідомого хлопчика на ім'я Володя (із плівок Міедіча) готували капітукляцію України в Стамбулі. А в цей час приїхав Джонсон і відкрив двері, через які проникло світло в темну кімнату і підсвітив змову. Тоді різні Арахамії та Подоляки з ОлександромЧалим (не Валерієм) кричали на весь світ, що Джонсон зірвав "мир".
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09.06.2026 12:02 Відповісти
+6
Вижу как зелёные пердаки подгорают здесь при одном упоминании имени Главкома.
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09.06.2026 12:07 Відповісти
+4
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09.06.2026 12:04 Відповісти
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Валєра, а англійською зможеш? )
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09.06.2026 12:00 Відповісти
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09.06.2026 12:04 Відповісти
Таварісчь Громов, твоя родіна перетворюється у Великий ГУЛАГ. Ти цього не бачиш? Коли рюзкє чілавєк вимовляє слова "конструктивна критика", то дуже смішно.
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09.06.2026 12:16 Відповісти
Шана великому політику і захиснику українців Борису Джонсону і нашому Головкому Валерію Залужному, які попри зраду окремих посадових осіб влади змогли організувати супротив України і її життя до цього часу. Колись міжнародні політики напишуть свої мемуари, як посланці невідомого хлопчика на ім'я Володя (із плівок Міедіча) готували капітукляцію України в Стамбулі. А в цей час приїхав Джонсон і відкрив двері, через які проникло світло в темну кімнату і підсвітив змову. Тоді різні Арахамії та Подоляки з ОлександромЧалим (не Валерієм) кричали на весь світ, що Джонсон зірвав "мир".
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09.06.2026 12:02 Відповісти
Ану розкажи, як саме Джонсон захистив українців.
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09.06.2026 12:34 Відповісти
Кому розповісти, боту із Банкової? Бот просто набирає в Гуглі слова " яку допомогу Велика Британія надала Україні" і вилізе правдива стрічка новини:
Велика Британія під керівництвом Бориса Джонсона стала одним із головних союзників України, надавши безпрецедентну військову, фінансову та гуманітарну допомогу, а також створивши потужну коаліцію. Лондон першим передав ******* летальне озброєння напередодні та під час повномасштабного вторгнення. Головні напрямки підтримки:
Військова допомога: Передача протитанкових систем NLAW, Javelin, далекобійних ракет Brimstone, реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) M270, бронетехніки (БТР Mastiff), переносних зенітних комплексів Starstreak, а також дронів та нелетального обладнання.
Тренувальна місія: Запуск масштабної програми [Operation Interflex] (army.mod.uk) для підготовки тисяч українських військовослужбовців на території Великої Британії.
Фінансова та гуманітарна підтримка: Виділення сотень мільйонів фунтів стерлінгів на пряму бюджетну допомогу, генератори, медикаменти та товари першої необхідності.
Дипломатія та санкції: Ініціювання жорстких санкцій проти Росії, відмова від російських енергоносіїв та лідерство у міжнародній підтримці. Борис Джонсон здійснив декілька історичних візитів до Києва під час активних бойових дій.
Але тут потрібно і написати, що для України зробив Верховний Головнокомандувач Голобородько і його оточення:
Розмінували Чонгар, акваторію Азовського моря. Відвели наші війська із підготовлених фортифікацій в чисте поле. Познімали клістрони із систем ППО. Шляхом не фінансування знищили нашу ракетну програму, призначили зрадників на високі посади і брехали, що нападу не буде, а будуть шашлики. Не обявили воєний стан та не провели мобілізацію.
По діях Бориса Джонсона видно, що він діяв виключно на користь України. А по діях Голобородько видно, що він діяв на користь ворога. Це орсобисто мої спостереження.
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09.06.2026 12:57 Відповісти
Залужний - підсадна качка єрмакозела і містер очевидність, цей позитивний ще буде мати шанс завести країну в прірву
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09.06.2026 12:03 Відповісти
У кацапів на Залужного возбуждєніє...
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09.06.2026 12:11 Відповісти
я не кацап, а тверезо мислячий, а ти схоже любитель поржати, в т ч і на стадіоні. А що в тебе до його особи нема ніяких запитань, ну невже жодних, нічого. Можу підкинути пару...
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09.06.2026 12:19 Відповісти
Вижу как зелёные пердаки подгорают здесь при одном упоминании имени Главкома.
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09.06.2026 12:07 Відповісти
Я успел прочитать то, что Админ здесь забанил. Нарiд неизлечим.
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09.06.2026 13:24 Відповісти
Боти Банкової-гайда лити тони бруду на Валерія Залужного. Не дайте йому тримати високий рейтинг мужньої людини, патріота і генерала, який спас Україну в 2022 році. Негайно облийте його зеленим брудом..., ти диви зазіхнув на першість в рейтиках, а якже наш Бубочка??? Що просто так лохи вишивали його портрети бісером?
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09.06.2026 12:23 Відповісти
Був Генерал з Великої літери....А став дипломатом...Піджаком. На жаль "феберже" підвели...Нажаль.
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09.06.2026 12:24 Відповісти
Те, що Залужний ще живий, це заслуга Заходу, можливо Великобританії. Чи були підстави визнання його через ВЛК непридатним, великі сумніви. Схоже на політичний крок, бо зелене кодло в будь-який спосіб хотіло його позбутися
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09.06.2026 12:37 Відповісти
Справжню історію цієї війни дійсно ще напишуть. І навряд чи про Залужного там буде написано в позитивному контексті
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09.06.2026 13:18 Відповісти
 
 