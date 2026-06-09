Залужний написав передмову до мемуарів Джонсона: Велика Британія підтримала нас у найтемніші часи
Посол у Великій Британії Валерій Залужний написав передмову для книги експрем'єра Великої Британії Бориса Джонсона.
Про це він повідомив у Фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
Залужний назвав Джонсона людиною, яка дала ЗСУ шанс на боротьбу.
"Бо коли ми згадуємо про Боріса, ми згадуємо про Британію та її величезну підтримку України у найтемніші часи. Рішення британської сторони про передачу протитанкових комплексів NLAW дало нам змогу не лише успішно знищувати бронетанкові з'єднання росіян у 2022 році, а й увійти в паритет з ними та стати ефективнішими через вищий рівень організації управління і тактики застосування", - наголосив дипломат.
За словами Залужного, у квітні 2022 року йому не вдалося зустрітися із Джонсоном у Києві.
"Зрештою, ми зустрілися вже у 2025 році - я потиснув йому руку та подякував за все. Його спогади в цій книзі є цінним свідченням епохи та особистим поглядом на те, як Путін готував і починав повномасштабне вторгнення. Це про справжню солідарність з Україною і про фіксування історії, яка надихає світ не забувати про боротьбу українців", - підсумував ексголовком.
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Велика Британія під керівництвом Бориса Джонсона стала одним із головних союзників України, надавши безпрецедентну військову, фінансову та гуманітарну допомогу, а також створивши потужну коаліцію. Лондон першим передав ******* летальне озброєння напередодні та під час повномасштабного вторгнення. Головні напрямки підтримки:
Військова допомога: Передача протитанкових систем NLAW, Javelin, далекобійних ракет Brimstone, реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) M270, бронетехніки (БТР Mastiff), переносних зенітних комплексів Starstreak, а також дронів та нелетального обладнання.
Тренувальна місія: Запуск масштабної програми [Operation Interflex] (army.mod.uk) для підготовки тисяч українських військовослужбовців на території Великої Британії.
Фінансова та гуманітарна підтримка: Виділення сотень мільйонів фунтів стерлінгів на пряму бюджетну допомогу, генератори, медикаменти та товари першої необхідності.
Дипломатія та санкції: Ініціювання жорстких санкцій проти Росії, відмова від російських енергоносіїв та лідерство у міжнародній підтримці. Борис Джонсон здійснив декілька історичних візитів до Києва під час активних бойових дій.
Але тут потрібно і написати, що для України зробив Верховний Головнокомандувач Голобородько і його оточення:
Розмінували Чонгар, акваторію Азовського моря. Відвели наші війська із підготовлених фортифікацій в чисте поле. Познімали клістрони із систем ППО. Шляхом не фінансування знищили нашу ракетну програму, призначили зрадників на високі посади і брехали, що нападу не буде, а будуть шашлики. Не обявили воєний стан та не провели мобілізацію.
По діях Бориса Джонсона видно, що він діяв виключно на користь України. А по діях Голобородько видно, що він діяв на користь ворога. Це орсобисто мої спостереження.