Залужный написал предисловие к мемуарам Джонсона: Великобритания поддержала нас в самые мрачные времена

Посол в Великобритании Валерий Залужный написал предисловие к книге бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона.

Об этом он сообщил в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

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Залужный назвал Джонсона человеком, который дал ВСУ шанс на борьбу.

"Потому что когда мы вспоминаем о Борисе, мы вспоминаем о Великобритании и ее огромной поддержке Украины в самые мрачные времена. Решение британской стороны о передаче противотанковых комплексов NLAW позволило нам не только успешно уничтожать бронетанковые соединения россиян в 2022 году, но и вступить с ними в паритет и стать более эффективными благодаря более высокому уровню организации управления и тактики применения", - подчеркнул дипломат.

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По словам Залужного, в апреле 2022 года ему не удалось встретиться с Джонсоном в Киеве.

"В конце концов, мы встретились уже в 2025 году - я пожал ему руку и поблагодарил за все. Его воспоминания в этой книге являются ценным свидетельством эпохи и личным взглядом на то, как Путин готовил и начинал полномасштабное вторжение. Это о настоящей солидарности с Украиной и о фиксировании истории, которая вдохновляет мир не забывать о борьбе украинцев", - подытожил экс-главнокомандующий.

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