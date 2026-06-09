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Залужный написал предисловие к мемуарам Джонсона: Великобритания поддержала нас в самые мрачные времена

Залужный написал предисловие к книге Бориса Джонсона

Посол в Великобритании Валерий Залужный написал предисловие к книге бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона.

Об этом он сообщил в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

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Подробности

Залужный назвал Джонсона человеком, который дал ВСУ шанс на борьбу.

"Потому что когда мы вспоминаем о Борисе, мы вспоминаем о Великобритании и ее огромной поддержке Украины в самые мрачные времена. Решение британской стороны о передаче противотанковых комплексов NLAW позволило нам не только успешно уничтожать бронетанковые соединения россиян в 2022 году, но и вступить с ними в паритет и стать более эффективными благодаря более высокому уровню организации управления и тактики применения", - подчеркнул дипломат.

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По словам Залужного, в апреле 2022 года ему не удалось встретиться с Джонсоном в Киеве.

"В конце концов, мы встретились уже в 2025 году - я пожал ему руку и поблагодарил за все. Его воспоминания в этой книге являются ценным свидетельством эпохи и личным взглядом на то, как Путин готовил и начинал полномасштабное вторжение. Это о настоящей солидарности с Украиной и о фиксировании истории, которая вдохновляет мир не забывать о борьбе украинцев", - подытожил экс-главнокомандующий.

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Залужный написал предисловие к книге Бориса Джонсона

Автор: 

Джонсон_Борис (504) Залужный Валерий (739)
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Топ комментарии
+8
Шана великому політику і захиснику українців Борису Джонсону і нашому Головкому Валерію Залужному, які попри зраду окремих посадових осіб влади змогли організувати супротив України і її життя до цього часу. Колись міжнародні політики напишуть свої мемуари, як посланці невідомого хлопчика на ім'я Володя (із плівок Міедіча) готували капітукляцію України в Стамбулі. А в цей час приїхав Джонсон і відкрив двері, через які проникло світло в темну кімнату і підсвітив змову. Тоді різні Арахамії та Подоляки з ОлександромЧалим (не Валерієм) кричали на весь світ, що Джонсон зірвав "мир".
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09.06.2026 12:02 Ответить
+6
Вижу как зелёные пердаки подгорают здесь при одном упоминании имени Главкома.
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09.06.2026 12:07 Ответить
+4
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09.06.2026 12:04 Ответить
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Валєра, а англійською зможеш? )
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09.06.2026 12:00 Ответить
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09.06.2026 12:04 Ответить
Таварісчь Громов, твоя родіна перетворюється у Великий ГУЛАГ. Ти цього не бачиш? Коли рюзкє чілавєк вимовляє слова "конструктивна критика", то дуже смішно.
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09.06.2026 12:16 Ответить
Шана великому політику і захиснику українців Борису Джонсону і нашому Головкому Валерію Залужному, які попри зраду окремих посадових осіб влади змогли організувати супротив України і її життя до цього часу. Колись міжнародні політики напишуть свої мемуари, як посланці невідомого хлопчика на ім'я Володя (із плівок Міедіча) готували капітукляцію України в Стамбулі. А в цей час приїхав Джонсон і відкрив двері, через які проникло світло в темну кімнату і підсвітив змову. Тоді різні Арахамії та Подоляки з ОлександромЧалим (не Валерієм) кричали на весь світ, що Джонсон зірвав "мир".
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09.06.2026 12:02 Ответить
Ану розкажи, як саме Джонсон захистив українців.
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09.06.2026 12:34 Ответить
Кому розповісти, боту із Банкової? Бот просто набирає в Гуглі слова " яку допомогу Велика Британія надала Україні" і вилізе правдива стрічка новини:
Велика Британія під керівництвом Бориса Джонсона стала одним із головних союзників України, надавши безпрецедентну військову, фінансову та гуманітарну допомогу, а також створивши потужну коаліцію. Лондон першим передав ******* летальне озброєння напередодні та під час повномасштабного вторгнення. Головні напрямки підтримки:
Військова допомога: Передача протитанкових систем NLAW, Javelin, далекобійних ракет Brimstone, реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) M270, бронетехніки (БТР Mastiff), переносних зенітних комплексів Starstreak, а також дронів та нелетального обладнання.
Тренувальна місія: Запуск масштабної програми [Operation Interflex] (army.mod.uk) для підготовки тисяч українських військовослужбовців на території Великої Британії.
Фінансова та гуманітарна підтримка: Виділення сотень мільйонів фунтів стерлінгів на пряму бюджетну допомогу, генератори, медикаменти та товари першої необхідності.
Дипломатія та санкції: Ініціювання жорстких санкцій проти Росії, відмова від російських енергоносіїв та лідерство у міжнародній підтримці. Борис Джонсон здійснив декілька історичних візитів до Києва під час активних бойових дій.
Але тут потрібно і написати, що для України зробив Верховний Головнокомандувач Голобородько і його оточення:
Розмінували Чонгар, акваторію Азовського моря. Відвели наші війська із підготовлених фортифікацій в чисте поле. Познімали клістрони із систем ППО. Шляхом не фінансування знищили нашу ракетну програму, призначили зрадників на високі посади і брехали, що нападу не буде, а будуть шашлики. Не обявили воєний стан та не провели мобілізацію.
По діях Бориса Джонсона видно, що він діяв виключно на користь України. А по діях Голобородько видно, що він діяв на користь ворога. Це орсобисто мої спостереження.
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09.06.2026 12:57 Ответить
Залужний - підсадна качка єрмакозела і містер очевидність, цей позитивний ще буде мати шанс завести країну в прірву
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09.06.2026 12:03 Ответить
У кацапів на Залужного возбуждєніє...
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09.06.2026 12:11 Ответить
я не кацап, а тверезо мислячий, а ти схоже любитель поржати, в т ч і на стадіоні. А що в тебе до його особи нема ніяких запитань, ну невже жодних, нічого. Можу підкинути пару...
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09.06.2026 12:19 Ответить
Вижу как зелёные пердаки подгорают здесь при одном упоминании имени Главкома.
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09.06.2026 12:07 Ответить
Я успел прочитать то, что Админ здесь забанил. Нарiд неизлечим.
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09.06.2026 13:24 Ответить
Боти Банкової-гайда лити тони бруду на Валерія Залужного. Не дайте йому тримати високий рейтинг мужньої людини, патріота і генерала, який спас Україну в 2022 році. Негайно облийте його зеленим брудом..., ти диви зазіхнув на першість в рейтиках, а якже наш Бубочка??? Що просто так лохи вишивали його портрети бісером?
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09.06.2026 12:23 Ответить
Був Генерал з Великої літери....А став дипломатом...Піджаком. На жаль "феберже" підвели...Нажаль.
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09.06.2026 12:24 Ответить
Те, що Залужний ще живий, це заслуга Заходу, можливо Великобританії. Чи були підстави визнання його через ВЛК непридатним, великі сумніви. Схоже на політичний крок, бо зелене кодло в будь-який спосіб хотіло його позбутися
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09.06.2026 12:37 Ответить
Справжню історію цієї війни дійсно ще напишуть. І навряд чи про Залужного там буде написано в позитивному контексті
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09.06.2026 13:18 Ответить
 
 