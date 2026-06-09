Залужный написал предисловие к мемуарам Джонсона: Великобритания поддержала нас в самые мрачные времена
Посол в Великобритании Валерий Залужный написал предисловие к книге бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона.
Об этом он сообщил в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
Подробности
Залужный назвал Джонсона человеком, который дал ВСУ шанс на борьбу.
"Потому что когда мы вспоминаем о Борисе, мы вспоминаем о Великобритании и ее огромной поддержке Украины в самые мрачные времена. Решение британской стороны о передаче противотанковых комплексов NLAW позволило нам не только успешно уничтожать бронетанковые соединения россиян в 2022 году, но и вступить с ними в паритет и стать более эффективными благодаря более высокому уровню организации управления и тактики применения", - подчеркнул дипломат.
По словам Залужного, в апреле 2022 года ему не удалось встретиться с Джонсоном в Киеве.
"В конце концов, мы встретились уже в 2025 году - я пожал ему руку и поблагодарил за все. Его воспоминания в этой книге являются ценным свидетельством эпохи и личным взглядом на то, как Путин готовил и начинал полномасштабное вторжение. Это о настоящей солидарности с Украиной и о фиксировании истории, которая вдохновляет мир не забывать о борьбе украинцев", - подытожил экс-главнокомандующий.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Велика Британія під керівництвом Бориса Джонсона стала одним із головних союзників України, надавши безпрецедентну військову, фінансову та гуманітарну допомогу, а також створивши потужну коаліцію. Лондон першим передав ******* летальне озброєння напередодні та під час повномасштабного вторгнення. Головні напрямки підтримки:
Військова допомога: Передача протитанкових систем NLAW, Javelin, далекобійних ракет Brimstone, реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) M270, бронетехніки (БТР Mastiff), переносних зенітних комплексів Starstreak, а також дронів та нелетального обладнання.
Тренувальна місія: Запуск масштабної програми [Operation Interflex] (army.mod.uk) для підготовки тисяч українських військовослужбовців на території Великої Британії.
Фінансова та гуманітарна підтримка: Виділення сотень мільйонів фунтів стерлінгів на пряму бюджетну допомогу, генератори, медикаменти та товари першої необхідності.
Дипломатія та санкції: Ініціювання жорстких санкцій проти Росії, відмова від російських енергоносіїв та лідерство у міжнародній підтримці. Борис Джонсон здійснив декілька історичних візитів до Києва під час активних бойових дій.
Але тут потрібно і написати, що для України зробив Верховний Головнокомандувач Голобородько і його оточення:
Розмінували Чонгар, акваторію Азовського моря. Відвели наші війська із підготовлених фортифікацій в чисте поле. Познімали клістрони із систем ППО. Шляхом не фінансування знищили нашу ракетну програму, призначили зрадників на високі посади і брехали, що нападу не буде, а будуть шашлики. Не обявили воєний стан та не провели мобілізацію.
По діях Бориса Джонсона видно, що він діяв виключно на користь України. А по діях Голобородько видно, що він діяв на користь ворога. Це орсобисто мої спостереження.