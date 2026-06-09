Сибіга і Цахкна провели переговори в Естонії: місце України – в ЄС

Глави МЗС України Андрій Сибіга та Естонії Маргус Цахкна у Таллінні обговорили безпекову підтримку Києва, необхідність посилення тиску на Росію, євроінтеграцію України та її повоєнну відбудову.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в дописі Цахкни у Х.

Зазначається, що дипломати обговорили безпеку України, відкриття переговорних кластерів щодо членства в ЄС та післявоєнну відбудову держави.

"Для мене було честю вітати в Таллінні мого доброго друга, міністра закордонних справ України Андрія Сибігу. Ми обговорили безпеку України, необхідність збереження твердого тиску на Росію, вступ України до ЄС та процес її відбудови", – зазначив естонський дипломат.

Та додав, що Естонія продовжує підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно.

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"Оскільки Путін посилює свої атаки і не демонструє жодних ознак відмови від своїх імперських амбіцій, наш обов’язок – посилювати тиск, а не пропонувати поступки", – наголосив Цахкна.

Поступки Кремлю не приведуть до справедливого миру

Він додав, що неможливо досягти справедливого і тривалого миру, доки агресор продовжує свій наступ, порушує суверенітет України та не притягнутий до відповідальності за свої неодноразові порушення міжнародного права.

Цахкна також підкреслив, що місце України – в Європейському Союзі.

"Це стратегічна інвестиція в безпеку та стійкість Європи, і ми маємо діяти невідкладно, щоб відкрити необхідні переговорні кластери", – заявив міністр закордонних справ Естонії.

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