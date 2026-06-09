Рада ухвалила закон про оподаткування цифрових платформ
Верховна Рада проголосувала у другому читанні за законопроєкт №15111-д про оподаткування цифрових платформ.
Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк, інформує Цензор.НЕТ.
Подробиці
Рішення підтримав 241 парламентар.
"Це був маяк МВФ. Але в цілому вийшов в кінці дуже притомний текст, який підтримали всі бізнес асоціації.
В залі правда провалилось ряд правок, але не критично.
По строкам вступу в дію….там передбачено не раніше січня 2027, але, обʼєктивно, поки будуть підписані всі меморандуми і запущена система обміну, то це ближче до 2028-го року тільки почне працювати", - пояснив Железняк.
Документом передбачено впровадження міжнародного автоматичного обміну даними про доходи, отримані через цифрові платформи, а також їхнє оподаткування. Оператори таких платформ будуть зобов’язані ідентифікувати користувачів, які отримують дохід, і передавати інформацію про їхні заробітки до Державної податкової служби.
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Примусять підписувати ЕЦП документ зі згодою на передачу інформації в ДПС. Посилатися на "незаконну передачу особистих/фінансових даних 3-тім особам" не вийде.
Зауважте (або я не зрозумів) - цифрові платформи поки що не роблять податковими агентами. Тож безпосередньо "негативу" у вигляді додаткової "комісії" (в розмірі 18% НДФЛ) з продавців на цифрових платформах автоматично не братимуть.
Тож всі ці новації - спокійно можуть впроваджувати хоч з завтрашнього дня. А "листи щастя" від податкової почнуть приходити десь в 1му кварталі 2027 року. До речі, для цікавості, почитайте в інтернетах, які "листи щастя" отримують українці в тій же Іспанії, якщо не дай боже якись доходець або поповнення карток готівкою люди допускають через .. 2-3 років після факту операції.
На бедняков осталось только придумать налог на воздух,на дождь и на кухонные разговоры
З тексту я зрозумів що річ йде тільки про платформи, на яких можно щось продати, тобто коли виступаємо продавцем - на кшалт eBay, Allegro, OnlyFans. Але цей закон не стосується платформ на яких ми можемо щось купувати, коли виступаємо покупцем товару. Наприклад Aliexpress, Temu, Amazon тощо. Тобто оподаткування посилок поки що не буде, це буде інший закон
В Польщі так: Сервіси мають надіслати до податкової інформацію про продавців, які здійснили не менше 30 угод на рік, а також про тих, хто продав менше, але сума їхніх угод перевищує дві тисячі євро.