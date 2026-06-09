Рада ухвалила закон про оподаткування цифрових платформ

Верховна Рада проголосувала у другому читанні за законопроєкт №15111-д про оподаткування цифрових платформ.

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк, інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Рішення підтримав 241 парламентар.

"Це був маяк МВФ. Але в цілому вийшов в кінці дуже притомний текст, який підтримали всі бізнес асоціації.



В залі правда провалилось ряд правок, але не критично.

По строкам вступу в дію….там передбачено не раніше січня 2027, але, обʼєктивно, поки будуть підписані всі меморандуми і запущена система обміну, то це ближче до 2028-го року тільки почне працювати", - пояснив Железняк.

Документом передбачено впровадження міжнародного автоматичного обміну даними про доходи, отримані через цифрові платформи, а також їхнє оподаткування. Оператори таких платформ будуть зобов’язані ідентифікувати користувачів, які отримують дохід, і передавати інформацію про їхні заробітки до Державної податкової служби.

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