УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
14192 відвідувача онлайн
Новини Податкові зміни
2 398 25

Рада ухвалила закон про оподаткування цифрових платформ

Оподаткування цифрових платформ: Рада ухвалила закон

Верховна Рада проголосувала у другому читанні за законопроєкт №15111-д про оподаткування цифрових платформ.

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк, інформує Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Подробиці

Рішення підтримав 241 парламентар.

Оподаткування цифрових платформ: Рада ухвалила законопроєкт

"Це був маяк МВФ. Але в цілому вийшов в кінці дуже притомний текст, який підтримали всі бізнес асоціації.

В залі правда провалилось ряд правок, але не критично.

По строкам вступу в дію….там передбачено не раніше січня 2027, але, обʼєктивно, поки будуть підписані всі меморандуми і запущена система обміну, то це ближче до 2028-го року тільки почне працювати", - пояснив Железняк.

Документом передбачено впровадження міжнародного автоматичного обміну даними про доходи, отримані через цифрові платформи, а також їхнє оподаткування. Оператори таких платформ будуть зобов’язані ідентифікувати користувачів, які отримують дохід, і передавати інформацію про їхні заробітки до Державної податкової служби.

Читайте: Законопроєкт про оподаткування посилок було недопрацьовано саме в частині товарів військового призначення, - Острікова

Автор: 

ВР (15168) податки (4282)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+13
Ну що ще від нашої влади можна чекати крім податків, позбавлення прав і свобод, і чергового затягування зашморгу на шиї. Кажете українці повернуться з-за кордону в ваше покращення? Ага, чекайте не всріться
показати весь коментар
09.06.2026 13:43 Відповісти
+11
Тепер якщо OLX не буде амен, то там всі обьяви будуть " віддам/ подарую". А взагалі як же потрібно не навидіти свій народ, що у війну останні заробітки забирати. Навіть алкаш Єльцин на початку 90 без налогів дозволив всим і вся торгувати москалям в усіх місцях щоб з голоду не подохли.
показати весь коментар
09.06.2026 13:46 Відповісти
+8
Доречі, яким чином банда при владі збирається оподатковувати те чого фізично не існує? Будуть ритися в телефонах, на сайтах і в ноутбуках громадян? А ще ми з рашки сміємось. Ми в чомусь її даже обганяємо.
показати весь коментар
09.06.2026 13:45 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ну що ще від нашої влади можна чекати крім податків, позбавлення прав і свобод, і чергового затягування зашморгу на шиї. Кажете українці повернуться з-за кордону в ваше покращення? Ага, чекайте не всріться
показати весь коментар
09.06.2026 13:43 Відповісти
Доречі, яким чином банда при владі збирається оподатковувати те чого фізично не існує? Будуть ритися в телефонах, на сайтах і в ноутбуках громадян? А ще ми з рашки сміємось. Ми в чомусь її даже обганяємо.
показати весь коментар
09.06.2026 13:45 Відповісти
Силою. ВІдродять силові підрозділи в податковій. Ще десятки тисяч нероб на шії у народа.
показати весь коментар
09.06.2026 13:54 Відповісти
А за чий рахунок? Айтішніки по яким в першу чергу вдарить цей закон по яйцям завтра всі дремунуть з цього Гулагу. А більше в нас ні заводів ні фабрик ні с/г немає. Хто залишився будуть жерти один одного. Яскравий приклад тому Сосія, в якій інтернет прикрутили. На наступний же день всі переїхали на Бульборашку і в Казахстан, а самі розумні ще далі на якісь острова і країни Азії де ще залишилась свобода.
показати весь коментар
09.06.2026 14:04 Відповісти
Так "временщіков" це не "колишить". зВичайно все за рахунок пересічних, за рахуок "черні" та "м'яса"...
показати весь коментар
09.06.2026 14:07 Відповісти
А потім кажуть іди воюй за свою країну за своє майбутнє. Хтось вважає цю країну своєю чи бачить в ній своє майбутнє?
показати весь коментар
09.06.2026 14:09 Відповісти
Згоден.
показати весь коментар
09.06.2026 14:10 Відповісти
Примусять при реєстрації/перереєстрації продавців входити через Дію. Це вже ідентифікація.
Примусять підписувати ЕЦП документ зі згодою на передачу інформації в ДПС. Посилатися на "незаконну передачу особистих/фінансових даних 3-тім особам" не вийде.

Зауважте (або я не зрозумів) - цифрові платформи поки що не роблять податковими агентами. Тож безпосередньо "негативу" у вигляді додаткової "комісії" (в розмірі 18% НДФЛ) з продавців на цифрових платформах автоматично не братимуть.

Тож всі ці новації - спокійно можуть впроваджувати хоч з завтрашнього дня. А "листи щастя" від податкової почнуть приходити десь в 1му кварталі 2027 року. До речі, для цікавості, почитайте в інтернетах, які "листи щастя" отримують українці в тій же Іспанії, якщо не дай боже якись доходець або поповнення карток готівкою люди допускають через .. 2-3 років після факту операції.
показати весь коментар
09.06.2026 14:57 Відповісти
лох, оподатковується не те, чого "фізично не існує", оподатковується дохід на товар, послугу або контент. І це нормально та правильно. А перевірятимуть дуже просто - ідентифікація на платформі, обіг по безготівковому. А телегу рано чи пізно прикрутять, питання часу.
показати весь коментар
09.06.2026 15:06 Відповісти
Тепер якщо OLX не буде амен, то там всі обьяви будуть " віддам/ подарую". А взагалі як же потрібно не навидіти свій народ, що у війну останні заробітки забирати. Навіть алкаш Єльцин на початку 90 без налогів дозволив всим і вся торгувати москалям в усіх місцях щоб з голоду не подохли.
показати весь коментар
09.06.2026 13:46 Відповісти
В порожній казні нема що вкрасти
показати весь коментар
09.06.2026 13:59 Відповісти
просто треба зробити нормальну податкову систему. Тому що для когось ОЛХ може і про виживання, але більшість - паршщиві бариги без імені, адреса і відповідальності. Рівні доходів та декларування доходів треба зарегулювати давно. Британська модель не заважає, наприклад, на маркет плейсі робити приватні несистемні продажі, якщо є певні ліміти кількості та суми оборотів. А далі ідуть прозорі розрахунки.
показати весь коментар
09.06.2026 15:08 Відповісти
Когда будут податки на миллионеров держслужбувцев?
На бедняков осталось только придумать налог на воздух,на дождь и на кухонные разговоры
показати весь коментар
09.06.2026 13:55 Відповісти
ОЛХ з продаж вже бере гроші.Реклама оголошень на ОЛХ,вже дорогуща.
показати весь коментар
09.06.2026 13:58 Відповісти
Та ні. То ви оплачуєте послуги з рекламування ваших оголошень. Не оплачуйте.
показати весь коментар
09.06.2026 14:59 Відповісти
лох, не тупи. Олх безкоштовний без реклами.
показати весь коментар
09.06.2026 15:09 Відповісти
Навіть цифрових гусаків можна общипати.(Цитати видатних постатей.Гетьманцев Д.О.)
показати весь коментар
09.06.2026 13:59 Відповісти
"Документом передбачено впровадження міжнародного автоматичного обміну даними про доходи, отримані через цифрові платформи, а також їхнє оподаткування. Оператори таких платформ будуть зобов'язані ідентифікувати користувачів, які отримують дохід, і передавати інформацію про їхні заробітки до Державної податкової служби"
З тексту я зрозумів що річ йде тільки про платформи, на яких можно щось продати, тобто коли виступаємо продавцем - на кшалт eBay, Allegro, OnlyFans. Але цей закон не стосується платформ на яких ми можемо щось купувати, коли виступаємо покупцем товару. Наприклад Aliexpress, Temu, Amazon тощо. Тобто оподаткування посилок поки що не буде, це буде інший закон
показати весь коментар
09.06.2026 14:02 Відповісти
китайці, як і амазон, хєр клали на звернення української ДПС. А такі звернення - були. І не одноразово.
показати весь коментар
09.06.2026 15:00 Відповісти
тому що Амазон і Алі - в Україні фактично не продавці. Вони - посередники і заробляють гроші з комісії зі свого китайського продавця і , відповідно, платять за це податки у своїй країні податкової резиденції. Тобто ти купуєш через них товар у іноземного продавця і замовляєш його через митницю в Україну. Але оскільки діє правило до 150 євро - то ти мито не платиш (поки що). Інша справа з онліфінсами чи олх - ти сидиш в Україні, податковий резидент України продаєш товар, контент чи отримуєш прибуток за послуги - значить мусиш платити податки
показати весь коментар
09.06.2026 15:15 Відповісти
Твари
показати весь коментар
09.06.2026 14:15 Відповісти
Ідея правильно. Нарешті прикрутять парщивих бариг. Просто тера краще зарегулювати, щоб не нашкодити приватним оголошенням, а не системним продавцям. Але от реалізація буде мабуть поганенькою, як завжди.
показати весь коментар
09.06.2026 15:16 Відповісти
Чого не пішли шляхом поляків а як завжди через сра..ку.

В Польщі так: Сервіси мають надіслати до податкової інформацію про продавців, які здійснили не менше 30 угод на рік, а також про тих, хто продав менше, але сума їхніх угод перевищує дві тисячі євро.
показати весь коментар
09.06.2026 14:27 Відповісти
Сильнее всего ударит по тем, кто за бубочку голосовал. Время собирать камни...
показати весь коментар
09.06.2026 14:29 Відповісти
 
 