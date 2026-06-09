Рада приняла закон о налогообложении цифровых платформ

Верховная Рада проголосовала во втором чтении за законопроект №15111-д о налогообложении цифровых платформ.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк, информирует Цензор.НЕТ.

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Решение поддержал 241 парламентарий.

"Это был маяк МВФ. Но в целом получился в итоге очень внятный текст, который поддержали все бизнес-ассоциации.



В зале правда провалился ряд поправок, но не критично.

По срокам вступления в силу... там предусмотрено не ранее января 2027 года, но, объективно, пока будут подписаны все меморандумы и запущена система обмена, то это ближе к 2028 году только начнет работать", - объяснил Железняк.

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