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Новости Налоговые изменения
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Рада приняла закон о налогообложении цифровых платформ

Налогообложение цифровых платформ: Рада приняла закон

Верховная Рада проголосовала во втором чтении за законопроект №15111-д о налогообложении цифровых платформ.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк, информирует Цензор.НЕТ.

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Подробности

Решение поддержал 241 парламентарий.

Налогообложение цифровых платформ: Рада приняла законопроект

"Это был маяк МВФ. Но в целом получился в итоге очень внятный текст, который поддержали все бизнес-ассоциации.

В зале правда провалился ряд поправок, но не критично.

По срокам вступления в силу... там предусмотрено не ранее января 2027 года, но, объективно, пока будут подписаны все меморандумы и запущена система обмена, то это ближе к 2028 году только начнет работать", - объяснил Железняк.

Читайте: Законопроект о налогообложении посылок был недоработан именно в части товаров военного назначения, - Острикова

Автор: 

ВР (28796) налоги (3215)
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Топ комментарии
+10
Ну що ще від нашої влади можна чекати крім податків, позбавлення прав і свобод, і чергового затягування зашморгу на шиї. Кажете українці повернуться з-за кордону в ваше покращення? Ага, чекайте не всріться
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09.06.2026 13:43 Ответить
+8
Тепер якщо OLX не буде амен, то там всі обьяви будуть " віддам/ подарую". А взагалі як же потрібно не навидіти свій народ, що у війну останні заробітки забирати. Навіть алкаш Єльцин на початку 90 без налогів дозволив всим і вся торгувати москалям в усіх місцях щоб з голоду не подохли.
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09.06.2026 13:46 Ответить
+7
Доречі, яким чином банда при владі збирається оподатковувати те чого фізично не існує? Будуть ритися в телефонах, на сайтах і в ноутбуках громадян? А ще ми з рашки сміємось. Ми в чомусь її даже обганяємо.
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09.06.2026 13:45 Ответить
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Ну що ще від нашої влади можна чекати крім податків, позбавлення прав і свобод, і чергового затягування зашморгу на шиї. Кажете українці повернуться з-за кордону в ваше покращення? Ага, чекайте не всріться
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09.06.2026 13:43 Ответить
Доречі, яким чином банда при владі збирається оподатковувати те чого фізично не існує? Будуть ритися в телефонах, на сайтах і в ноутбуках громадян? А ще ми з рашки сміємось. Ми в чомусь її даже обганяємо.
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09.06.2026 13:45 Ответить
Силою. ВІдродять силові підрозділи в податковій. Ще десятки тисяч нероб на шії у народа.
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09.06.2026 13:54 Ответить
А за чий рахунок? Айтішніки по яким в першу чергу вдарить цей закон по яйцям завтра всі дремунуть з цього Гулагу. А більше в нас ні заводів ні фабрик ні с/г немає. Хто залишився будуть жерти один одного. Яскравий приклад тому Сосія, в якій інтернет прикрутили. На наступний же день всі переїхали на Бульборашку і в Казахстан, а самі розумні ще далі на якісь острова і країни Азії де ще залишилась свобода.
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09.06.2026 14:04 Ответить
Так "временщіков" це не "колишить". зВичайно все за рахунок пересічних, за рахуок "черні" та "м'яса"...
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09.06.2026 14:07 Ответить
А потім кажуть іди воюй за свою країну за своє майбутнє. Хтось вважає цю країну своєю чи бачить в ній своє майбутнє?
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09.06.2026 14:09 Ответить
Згоден.
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09.06.2026 14:10 Ответить
Тепер якщо OLX не буде амен, то там всі обьяви будуть " віддам/ подарую". А взагалі як же потрібно не навидіти свій народ, що у війну останні заробітки забирати. Навіть алкаш Єльцин на початку 90 без налогів дозволив всим і вся торгувати москалям в усіх місцях щоб з голоду не подохли.
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09.06.2026 13:46 Ответить
В порожній казні нема що вкрасти
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09.06.2026 13:59 Ответить
Когда будут податки на миллионеров держслужбувцев?
На бедняков осталось только придумать налог на воздух,на дождь и на кухонные разговоры
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09.06.2026 13:55 Ответить
ОЛХ з продаж вже бере гроші.Реклама оголошень на ОЛХ,вже дорогуща.
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09.06.2026 13:58 Ответить
Навіть цифрових гусаків можна общипати.(Цитати видатних постатей.Гетьманцев Д.О.)
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09.06.2026 13:59 Ответить
"Документом передбачено впровадження міжнародного автоматичного обміну даними про доходи, отримані через цифрові платформи, а також їхнє оподаткування. Оператори таких платформ будуть зобов'язані ідентифікувати користувачів, які отримують дохід, і передавати інформацію про їхні заробітки до Державної податкової служби"
З тексту я зрозумів що річ йде тільки про платформи, на яких можно щось продати, тобто коли виступаємо продавцем - на кшалт eBay, Allegro, OnlyFans. Але цей закон не стосується платформ на яких ми можемо щось купувати, коли виступаємо покупцем товару. Наприклад Aliexpress, Temu, Amazon тощо. Тобто оподаткування посилок поки що не буде, це буде інший закон
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09.06.2026 14:02 Ответить
Твари
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09.06.2026 14:15 Ответить
 
 