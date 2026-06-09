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Рада приняла закон о налогообложении цифровых платформ
Верховная Рада проголосовала во втором чтении за законопроект №15111-д о налогообложении цифровых платформ.
Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк, информирует Цензор.НЕТ.
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Решение поддержал 241 парламентарий.
"Это был маяк МВФ. Но в целом получился в итоге очень внятный текст, который поддержали все бизнес-ассоциации.
В зале правда провалился ряд поправок, но не критично.
По срокам вступления в силу... там предусмотрено не ранее января 2027 года, но, объективно, пока будут подписаны все меморандумы и запущена система обмена, то это ближе к 2028 году только начнет работать", - объяснил Железняк.
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+10 ALEX SUROVV #593022
показать весь комментарий09.06.2026 13:43 Ответить Ссылка
+8 Besya #602532
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+7 ALEX SUROVV #593022
показать весь комментарий09.06.2026 13:45 Ответить Ссылка
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На бедняков осталось только придумать налог на воздух,на дождь и на кухонные разговоры
З тексту я зрозумів що річ йде тільки про платформи, на яких можно щось продати, тобто коли виступаємо продавцем - на кшалт eBay, Allegro, OnlyFans. Але цей закон не стосується платформ на яких ми можемо щось купувати, коли виступаємо покупцем товару. Наприклад Aliexpress, Temu, Amazon тощо. Тобто оподаткування посилок поки що не буде, це буде інший закон