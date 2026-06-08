Законопроект о налогообложении посылок был недоработан именно в части товаров военного назначения, - Острикова

Законопроект о налогообложении посылок оказался несколько недоработанным именно в части товаров военного назначения и тех категорий товаров, которые чаще всего заказывают для нужд военных - одежды, снаряжения, средств защиты и т. п.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ заявила эксперт Общественного совета Гостаможслужбы Татьяна Острикова.

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Ранее командир взвода беспилотных систем бригады "Хартия" Юрий Бутусов заявил, что принятие законопроекта о налогообложении посылок может иметь катастрофические последствия для обеспечения Сил обороны.

"Что касается военных – это отдельная тема. Здесь, на мой взгляд, самая большая проблема. Потому что, когда мы говорим о военных, мы должны понимать, что к ним относятся две категории. Первая – это предприятие или предприниматель, которые завозят комплектующие для изготовления товаров военного назначения.

Таможня видит, что они по декларативному принципу включены в реестр производителей. А на такие комплектующие в законе предусмотрена льгота – освобождение от уплаты НДС. Поэтому по этой категории импортеров ничего не изменится – они, как сейчас подают декларации, так и в дальнейшем будут подавать, чтобы воспользоваться этой льготой", – пояснила она.

Другая часть закупок товаров для военных - это когда волонтеры, сами военные, их друзья или родственники заказывают такие товары за рубежом как физические лица, отметила Острикова.

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"Здесь, во-первых, не на все из этих товаров может распространяться льгота. А если она предусмотрена украинским законодательством, захочет ли иностранный маркетплейс это в своих системах учитывать и отделять товары, на которые законодательством Украины установлено освобождение от НДС, от товаров, на которые такой льготы нет?

Ответ очевиден. Скорее всего, они не будут "заниматься" определением того, какие льготы введены в Украине и нужно ли выставлять цену с НДС или на какие-то товары без НДС. И если, скажем, человек будет покупать что-то для своего родственника-военного, с такой посылки все равно возьмут НДС. И тогда товар, как и для всех остальных покупателей, будет дороже", - добавила эксперт.

По ее словам, в Минфине говорят, что заложенный в стоимость такого иностранного товара (посылки) НДС, если есть льгота, можно будет вернуть в Украине.

"Это можно будет сделать в течение двух месяцев с момента, как эти средства поступят в Казначейство либо от почтового оператора, либо от иностранного маркетплейса. Но в том, как это будет реализовываться на практике, я вижу проблему. Потому что у нас все очень хорошо в теории, а вернуть на практике деньги из Казначейства, думаю, будет сложно. Учитывая эти соображения, думаю, законопроект о налогообложении посылок был немного недоработан именно в части товаров военного назначения и тех категорий товаров, которые чаще всего заказывают для нужд военных - одежды, снаряжения, средств защиты и т. п.", - подытожила Острикова.

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Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что в переговорах об условиях предоставления транша в размере 90 млрд евро Украине достигнут прогресс.

Украина и Европейский Союз завершили переговоры по Меморандуму о взаимопонимании относительно макрофинансовой поддержки в размере 8,35 млрд евро в рамках кредитной программы ЕС. Документ подписал еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис.

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