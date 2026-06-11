Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 378 820 осіб (+1 310 за добу), 12 010 танків, 43 787 артсистем, 24 727 ББМ. ІНФОГРАФІКА

Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення РФ поранили та ліквідували 1 378 820 російських окупантів.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

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Так, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 11.06.26 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 1 378 820 (+1 310) осіб (ліквідовано та поранено);

танків - 12 010 (+6) од.

бойових броньованих машин - 24 727 (+10) од.

артилерійських систем - 43 787 (+74) од.

РСЗВ - 1 859 (+2) од.

засоби ППО - 1 416 (+2) од.

літаків - 436 (+0) од.

гелікоптерів - 353 (+0) од.

наземні робототехнічні комплекси - 1 628 (+9) од.

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 342 651 (+2 120) од.

крилаті ракети - 4 733 (+0) од.

кораблі / катери - 33 (+0) од.

підводні човни - 2 (+0) од.

автомобільна техніка та автоцистерни - 105 498 (+326) од.

спеціальна техніка - 4 277 (+10) од.

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