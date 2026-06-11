Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 378 820 осіб (+1 310 за добу), 12 010 танків, 43 787 артсистем, 24 727 ББМ. ІНФОГРАФІКА
Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення РФ поранили та ліквідували 1 378 820 російських окупантів.
Про це повідомили у Генштабі ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.
Так, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 11.06.26 орієнтовно становлять:
- особового складу - близько 1 378 820 (+1 310) осіб (ліквідовано та поранено);
- танків - 12 010 (+6) од.
- бойових броньованих машин - 24 727 (+10) од.
- артилерійських систем - 43 787 (+74) од.
- РСЗВ - 1 859 (+2) од.
- засоби ППО - 1 416 (+2) од.
- літаків - 436 (+0) од.
- гелікоптерів - 353 (+0) од.
- наземні робототехнічні комплекси - 1 628 (+9) од.
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 342 651 (+2 120) од.
- крилаті ракети - 4 733 (+0) од.
- кораблі / катери - 33 (+0) од.
- підводні човни - 2 (+0) од.
- автомобільна техніка та автоцистерни - 105 498 (+326) од.
- спеціальна техніка - 4 277 (+10) од.
Топ коментарі
+10 Urs
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+8 Яр Холодний
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439!!!! одиниць знищеної техніки та 1310! чумардосів за день.
Броня та НРК норм, ППО, спецтехніка, арта та логістика супер.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.
P.s. 1 376 000 це більше ніж все міське населення Омської області.
Повномасштабна вже перебільшила по тривалості першу світову війну - 1567 днів. А взагалі москальсько-українська війна вже триває довже ніж дві других світові віни, або довше ніж три так званих ВОВ.
З днем СБС