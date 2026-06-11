РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11366 посетителей онлайн
Новости Уничтожение российской техники Ликвидация российских окукпантов
2 383 9

Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 378 820 человек (+1 310 за сутки), 12 010 танков, 43 787 артсистем, 24 727 ББМ. ИНФОГРАФИКА

С момента начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины ранили и уничтожили 1 378 820 российских оккупантов.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Так, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 11.06.26 ориентировочно составляют:

  • личного состава — около 1 378 820 (+1 310) человек (уничтожены и ранены);
  • танков — 12 010 (+6) шт.
  • боевых бронированных машин — 24 727 (+10) шт.
  • артиллерийских систем — 43 787 (+74) шт.
  • РСЗО — 1 859 (+2) ед.
  • средства ПВО — 1 416 (+2) ед.
  • самолетов — 436 (+0) шт.
  • вертолетов — 353 (+0) шт.
  • наземные робототехнические комплексы — 1 628 (+9) шт.
  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 342 651 (+2 120) шт.
  • крылатые ракеты — 4 733 (+0) шт.
  • корабли / катера — 33 (+0) шт.
  • подводные лодки — 2 (+0) шт.
  • автомобильная техника и автоцистерны — 105 498 (+326) шт.
  • специальная техника — 4 277 (+10) ед.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": С начала суток произошло почти 200 боевых столкновений: наиболее ожесточенные бои на Покровском направлении, — Генштаб

Потери врага на утро 11 июня

Автор: 

армия РФ (23045) Генштаб ВС (8164) ликвидация (4402) уничтожение (10017)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
статистика прямо дуже стабільна, тільки по спецтехніці сьогодня аномально висока цифра.
показать весь комментарий
11.06.2026 06:51 Ответить
Як любить казать Путін, "Главное - СТАБИЛЬНОСТЬ...".
показать весь комментарий
11.06.2026 07:04 Ответить
стабільная гойда.
показать весь комментарий
11.06.2026 07:22 Ответить
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
показать весь комментарий
11.06.2026 08:07 Ответить
Минув 4495 день москальсько-української війни.
439!!!! одиниць знищеної техніки та 1310! чумардосів за день.
Броня та НРК норм, ППО, спецтехніка, арта та логістика супер.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 1 376 000 це більше ніж все міське населення Омської області.
Повномасштабна вже перебільшила по тривалості першу світову війну - 1567 днів. А взагалі москальсько-українська війна вже триває довже ніж дві других світові віни, або довше ніж три так званих ВОВ.
показать весь комментарий
11.06.2026 08:40 Ответить
показать весь комментарий
11.06.2026 08:43 Ответить
Сьогодні день Сил безпілотних систем. Вітаю всіх причетних ))
показать весь комментарий
11.06.2026 08:44 Ответить
показать весь комментарий
11.06.2026 09:14 Ответить
 
 