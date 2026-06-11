Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 378 820 человек (+1 310 за сутки), 12 010 танков, 43 787 артсистем, 24 727 ББМ. ИНФОГРАФИКА
С момента начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины ранили и уничтожили 1 378 820 российских оккупантов.
Об этом сообщили в Генштабе ВСУ, передает Цензор.НЕТ.
Так, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 11.06.26 ориентировочно составляют:
- личного состава — около 1 378 820 (+1 310) человек (уничтожены и ранены);
- танков — 12 010 (+6) шт.
- боевых бронированных машин — 24 727 (+10) шт.
- артиллерийских систем — 43 787 (+74) шт.
- РСЗО — 1 859 (+2) ед.
- средства ПВО — 1 416 (+2) ед.
- самолетов — 436 (+0) шт.
- вертолетов — 353 (+0) шт.
- наземные робототехнические комплексы — 1 628 (+9) шт.
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 342 651 (+2 120) шт.
- крылатые ракеты — 4 733 (+0) шт.
- корабли / катера — 33 (+0) шт.
- подводные лодки — 2 (+0) шт.
- автомобильная техника и автоцистерны — 105 498 (+326) шт.
- специальная техника — 4 277 (+10) ед.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
439!!!! одиниць знищеної техніки та 1310! чумардосів за день.
Броня та НРК норм, ППО, спецтехніка, арта та логістика супер.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.
P.s. 1 376 000 це більше ніж все міське населення Омської області.
Повномасштабна вже перебільшила по тривалості першу світову війну - 1567 днів. А взагалі москальсько-українська війна вже триває довже ніж дві других світові віни, або довше ніж три так званих ВОВ.