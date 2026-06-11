Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 378 820 человек (+1 310 за сутки), 12 010 танков, 43 787 артсистем, 24 727 ББМ. ИНФОГРАФИКА

С момента начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины ранили и уничтожили 1 378 820 российских оккупантов.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

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Так, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 11.06.26 ориентировочно составляют:

личного состава — около 1 378 820 (+1 310) человек (уничтожены и ранены);

танков — 12 010 (+6) шт.

боевых бронированных машин — 24 727 (+10) шт.

артиллерийских систем — 43 787 (+74) шт.

РСЗО — 1 859 (+2) ед.

средства ПВО — 1 416 (+2) ед.

самолетов — 436 (+0) шт.

вертолетов — 353 (+0) шт.

наземные робототехнические комплексы — 1 628 (+9) шт.

БПЛА оперативно-тактического уровня — 342 651 (+2 120) шт.

крылатые ракеты — 4 733 (+0) шт.

корабли / катера — 33 (+0) шт.

подводные лодки — 2 (+0) шт.

автомобильная техника и автоцистерны — 105 498 (+326) шт.

специальная техника — 4 277 (+10) ед.

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