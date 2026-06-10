С начала суток произошло почти 200 боестолкновений: наиболее ожесточенные бои - на Покровском направлении, - Генштаб

С начала суток 10 июня на фронте произошло 196 боевых столкновений, из них 37 - на Покровском направлении.

Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 22:00, сообщает Цензор.НЕТ.

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Вражеские обстрелы

Противник нанес 103 авиаудара, сбросив 317 управляемых авиационных бомб. Кроме того, захватчики задействовали для поражения 5614 дронов-камикадзе и осуществили 2123 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов.

Обстановка на севере

Одно боевое столкновение произошло на Северо-Слобожанском и Курском направлениях. Враг нанес один авиаудар с применением одной управляемой авиационной бомбы и осуществил 73 обстрела, в том числе семь - из реактивных систем залпового огня.

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Как на других направлениях?

На Южно-Слобожанском направлении противник четыре раза штурмовал рубежи наших подразделений в районе Старицы и в направлении Охримовки, Кондрашовки.

На Купянском направлении сегодня враг один раз атаковал наши позиции в направлении населенного пункта Купянск-Узловой.

На Лиманском направлении украинские воины отразили 13 попыток захватчиков продвинуться возле населенных пунктов Новоселовка, Дробышево, Ямполь и в направлении Лимана и Озерного, еще два боестолкновения продолжаются.

Силы обороны успешно остановили 12 попыток захватчиков продвигаться вперед на Славянском направлении вблизи Закитного, Резниковки и в сторону населенных пунктов Кривая Лука, Рай-Александровка.

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На Краматорском направлении враг предпринял одну попытку вытеснить наших защитников с занимаемых позиций в районе населенного пункта Часова Яра.

Семь атак отразили наши защитники на Константиновском направлении вблизи Плещиевки, Иванополья и в направлении Константиновки, Вольного.

На Покровском направлении враг совершил 37 атак. Оккупанты пытались продвинуться в районах Родинского, Гришино, Васильевки, Котлиного, Удачного и в направлении Ганновки, Белицкого, Александровки, Шевченко, Новоалександровки, Новогришино, Сергеевки, Новоподогороднего, Новопавловки.

По предварительным подсчетам, сегодня на этом направлении ликвидировано 48 оккупантов и 9 – ранено; уничтожен танк, три единицы автомобильной и семь единиц специальной техники врага, одна артиллерийская система и три укрытия противника. Повреждены танк, семь артиллерийских систем, одна единица автомобильной, две единицы специальной техники, один пункт управления БПЛА и 86 укрытий захватчиков. Уничтожено или подавлено 248 беспилотных летательных аппаратов различных типов.

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Юг

На Александровском направлении наши защитники остановили две вражеские атаки вблизи Зеленого Гая и Тернового.

Генштаб сообщает, что также произошло 20 атак оккупантов на Гуляйпольском направлении в районах Рыбного, Прилук, Зализнычного, Чаривного и в направлении Доброполья, Воздвижевки, Верхней Терсы, Гиркого, Новоселовки.

Трижды штурмовал враг позиции наших защитников на Ореховском направлении в районе Степногорска и в направлении Новой Токмачки, Чаривного. Одно боестолкновение продолжается.

На Приднепровском направлении сегодня противник предпринял одну тщетную попытку прорвать нашу оборону в районе о. Белогрудого.

На других направлениях изменений в обстановке пока не происходит, попыток вражеского продвижения не зафиксировано.

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