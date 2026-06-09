С начала суток оккупанты 51 раз атаковали позиции ВСУ, - Генштаб
С начала суток агрессор 51 раз обстрелял позиции Сил обороны.
Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 16:00, сообщает Цензор.НЕТ.
Вражеские обстрелы
Продолжаются артиллерийские обстрелы приграничных районов. Сегодня в Сумской области от огня захватчиков пострадали населенные пункты Сопич, Рогизное, Коренок, Будки, Малушино, Атинское, Бачевск, Уланово, Яструбщина, Середина-Буда, а в Черниговской области под удары попал населенный пункт Лужки. Кроме того, авиационным ударам подверглись Пустогород и Вольная Слобода в Сумской области.
Обстановка на севере
Три боевых столкновения произошли на Северо-Слобожанском и Курском направлениях, одно из которых продолжается до сих пор; также противник нанес один авиаудар с применением четырех управляемых авиабомб и осуществил 27 обстрелов, в том числе два - из реактивных систем залпового огня.
Бои на Харьковщине
- Три попытки прорвать нашу оборону зафиксированы на Южно-Слобожанском направлении недалеко от Прилепки и Западного, при этом один бой продолжается и в эти минуты.
- На Купянском направлении сегодня враг один раз атаковал наши позиции в районе Шейковки.
Бои на востоке
Шесть попыток захватчиков продвинуться вперед отразили украинские воины на Лиманском направлении возле Боровой, Червоного Става, Новоселовки, Дробышевого и Озерного, три боевые столкновения продолжаются.
На Славянском направлении Силы обороны успешно остановили четыре попытки захватчиков продвинуться вперед вблизи Закитного и в сторону Рай-Александровки.
На Краматорском направлении враг наступательных действий не проводил.
Четыре атаки отражали наши защитники на Константиновском направлении вблизи Иванополя, Ильиновки и Русина Яра, одно боестолкновение продолжается до сих пор.
На Покровском направлении с начала суток оккупанты 16 раз пытались вытеснить наших воинов с занимаемых позиций в районах Шахово, Золотого Колодязя, Вольного, Белицкого, Родинского, Шевченко, Гришино, Сергеевки, Котлино, Удачного и Новопавловки, одно боестолкновение продолжается.
Только один раз враг пытался продвинуться в районе Александрограда на Александровском направлении.
Обстановка на юге
Силы обороны успешно отразили семь вражеских атак на Гуляйпольском направлении в районах Рыбного, Воздвижевки, Рождественки, Доброполья, Зализнычного и Гуляйпольского, два боевые столкновения продолжаются. Дважды враг штурмовал позиции наших защитников на Ореховском направлении в районах Степового и Степногорска.
На Приднепровском направлении сегодня противник наступательных действий не проводил.
"Никаких существенных изменений в обстановке пока не происходит на других направлениях, попыток вражеского продвижения там не зафиксировано. Украинские войска изматывают врага вдоль всей линии боевого столкновения и в тылу", - отмечают в Генштабе.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль