С начала суток оккупанты 51 раз атаковали позиции ВСУ, - Генштаб

С начала суток агрессор 51 раз обстрелял позиции Сил обороны.

Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 16:00, сообщает Цензор.НЕТ.

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Вражеские обстрелы

Продолжаются артиллерийские обстрелы приграничных районов. Сегодня в Сумской области от огня захватчиков пострадали населенные пункты Сопич, Рогизное, Коренок, Будки, Малушино, Атинское, Бачевск, Уланово, Яструбщина, Середина-Буда, а в Черниговской области под удары попал населенный пункт Лужки. Кроме того, авиационным ударам подверглись Пустогород и Вольная Слобода в Сумской области.

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Обстановка на севере

Три боевых столкновения произошли на Северо-Слобожанском и Курском направлениях, одно из которых продолжается до сих пор; также противник нанес один авиаудар с применением четырех управляемых авиабомб и осуществил 27 обстрелов, в том числе два - из реактивных систем залпового огня.

Бои на Харьковщине

Три попытки прорвать нашу оборону зафиксированы на Южно-Слобожанском направлении недалеко от Прилепки и Западного, при этом один бой продолжается и в эти минуты.

На Купянском направлении сегодня враг один раз атаковал наши позиции в районе Шейковки.

Бои на востоке

Шесть попыток захватчиков продвинуться вперед отразили украинские воины на Лиманском направлении возле Боровой, Червоного Става, Новоселовки, Дробышевого и Озерного, три боевые столкновения продолжаются.

На Славянском направлении Силы обороны успешно остановили четыре попытки захватчиков продвинуться вперед вблизи Закитного и в сторону Рай-Александровки.

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На Краматорском направлении враг наступательных действий не проводил.

Четыре атаки отражали наши защитники на Константиновском направлении вблизи Иванополя, Ильиновки и Русина Яра, одно боестолкновение продолжается до сих пор.

На Покровском направлении с начала суток оккупанты 16 раз пытались вытеснить наших воинов с занимаемых позиций в районах Шахово, Золотого Колодязя, Вольного, Белицкого, Родинского, Шевченко, Гришино, Сергеевки, Котлино, Удачного и Новопавловки, одно боестолкновение продолжается.

Только один раз враг пытался продвинуться в районе Александрограда на Александровском направлении.

Обстановка на юге

Силы обороны успешно отразили семь вражеских атак на Гуляйпольском направлении в районах Рыбного, Воздвижевки, Рождественки, Доброполья, Зализнычного и Гуляйпольского, два боевые столкновения продолжаются. Дважды враг штурмовал позиции наших защитников на Ореховском направлении в районах Степового и Степногорска.

На Приднепровском направлении сегодня противник наступательных действий не проводил.

"Никаких существенных изменений в обстановке пока не происходит на других направлениях, попыток вражеского продвижения там не зафиксировано. Украинские войска изматывают врага вдоль всей линии боевого столкновения и в тылу", - отмечают в Генштабе.





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