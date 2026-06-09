Від початку доби окупанти 51 раз атакували позиції ЗСУ, - Генштаб

Від початку доби агресор 51 раз атакував позиції Сил оборони.

Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ станом на 16:00, інформує Цензор.НЕТ.

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Ворожі обстріли

Тривають артилерійські обстріли прикордонних районів. Сьогодні на Сумщині від вогню загарбників постраждали населені пункти Сопич, Рогізне, Кореньок, Будки, Малушине, Атинське, Бачівськ, Уланове, Яструбщина, Середина-Буда, а на Чернігівщині під удари потрапив населений пункт Лужки. Крім того, авіаційних ударів зазнали Пустогород та Вільна Слобода, що на Сумщині.

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Обстановка на півночі

Три бойові зіткнення відбулися на Північно-Слобожанському та Курському напрямках, одне з яких триває досі; також противник завдав одного авіаудару із застосуванням чотирьох керованих авіабомб та здійснив 27 обстрілів, зокрема два - із реактивних систем залпового вогню.

Бої на Харківщині

Три спроби прорвати нашу оборону зафіксовано на Південно-Слобожанському напрямку неподалік Приліпки та Западного, при цьому один бій триває і в ці хвилини.

На Куп’янському напрямку сьогодні ворог один раз атакував наші позиції в районі Шийківки.

Бої на сході

Шість спроб загарбників просунутися вперед відбивали українські воїни на Лиманському напрямку біля Борової, Червоного Ставу, Новоселівки, Дробишевого та Озерного, три боєзіткнення тривають.

На Слов’янському напрямку Сили оборони успішно зупинили чотири спроби загарбників йти вперед поблизу Закітного та у бік Рай-Олександрівки.

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На Краматорському напрямку ворог наступальних дій не проводив.

Чотири атаки відбивали наші захисники на Костянтинівському напрямку поблизу Іванопілля, Іллінівки та Русиного Яру, одне боєзіткнення триває до цього часу.

На Покровському напрямку з початку доби окупанти 16 разів намагалися потіснити наших воїнів із займаних позицій у районах Шахового, Золотого Колодязя, Вільного, Білицького, Родинського, Шевченка, Гришиного, Сергіївки, Котлиного, Удачного та Новопавлівки, одне боєзіткнення триває.

Тільки один раз намагався ворог просунутися у районі Олександрограда на Олександрівському напрямку.

Обстановка на півдні

Сили оборони успішно відбили сім ворожих атак на Гуляйпільському напрямку в районах Рибного, Воздвижівки, Різдвянки, Добропілля, Залізничного та Гуляйпільського, два боєзіткнення тривають.

Два рази штурмував ворог позиції наших захисників на Оріхівському напрямку в районах Степового та Степногірська.

На Придніпровському напрямку сьогодні противник наступальних дій не проводив.

"Жодних суттєвих змін в обстановці наразі не відбувається на інших напрямках, спроб ворожого просування там не зафіксовано.

Українські війська виснажують ворога вздовж усієї лінії бойового зіткнення та в тилу", - зазначають у Генштабі.





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