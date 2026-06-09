Лише армія України може змусити Путіна припинити війну, тому не варто вилучати кошти з бюджету ЗСУ, - Порошенко
Наразі ЗСУ є головним дипломатом, здатним змусити Путіна припинити війну. Тому варто робити все можливе для посилення Сил оборони.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це під час виступу у Верховній Раді заявив лідер "Європейської Солідарності" Петро Порошенко.
Подробиці
"Я вірю в зупинку війни, вірю в припинення вогню, тому що Путін слабшає. Це успіхи нашої дипломатії, бо наш головний дипломат – це Збройні Сили України. А головна тактика і стратегія дипломатії – це дипломатія дронів. Підтвердженням її ефективності є удар наших дронів по Москві, зрив пітерського форуму і ліквідація нафтопереробних заводів", - наголосив він.
Також він нагадав про програш Путіна у Вірменії, а до цього - в Угорщині та Молдові.
"Якщо тріщать колони по периметру, тріскається фундамент. Ми не маємо просити Путіна про припинення війни – це не працює з КДБшниками. Ми маємо примусити його до миру, і для цього ми маємо не відволікатися на будь-які інші позиції. Наша вимога одна – це негайне всеохоплююче припинення вогню. Цей голос має бути з України, об’єднаної в коаліцію національної єдності. Цей голос має бути від партнерів.
Цей голос має бути з Верховної Ради для того, щоби посилити Збройні Сили. І тому кожна гривня, яку ви вилучаєте з бюджету Збройних Сил, це робота на путіна. Посилення ЗСУ – це робота на мир", - підсумував п'ятий президент.
Що передувало?
Нагадаємо, раніше "Європейська Солідарність" вимагала повернути вилучені з бюджету Міноборони 40 млрд грн на закупівлю озброєння.
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Поговорили зі https://www.facebook.com/share/v/19BqveXGbb/?mibextid=wwXIfr Світланою Орловською в етері «Прямого»., і встановили, що ***** зараз слабкий. Він зазнав істотних поразок у світі. Його союзники та зона життєвих інтересів росії значно зменшується.
Перше - сьогодні вночі путін «програв» Вірменію. 50% вірмен обрали Європу. Проголосували проти росії попри всі погрози та хабарі.
Друге - півроку тому росія втратила Молдову, де на виборах перемогла Майя Санду. А на парламентських виборах та референдумі щодо вступу до ЄС половина мешканців Молдови вибрала показати середній палець росії.
Третя поразка - це Угорщина, де путін тільки гопака не танцював, щоб переконати угорців проголосувати за Орбана, який робив все, що потрібно росії, зокрема блокував українську євроінтеграцію.
Поразка Мадуро у Венесуелі. Критична ситуація на проросійській Кубі. Поразки приватних військових кампаній росії в Малі.
І найголовніше - попри неймовірне навантаження, яке лягло на Збройні Сили України, просування росіян уповільнилося практично до нуля. Головнокомандувач ЗСУ сьогодні оголосив, що за місяць українці звільнили на 100 кілометрів території більше, ніж росіяни захопили.
Зростають втрати російської армії. Істотне погіршення економічної ситуації. Обсяг нафти, яку експортує росія, впав до рекордно низького рівня, що означає тотальний дефіцит російського бюджету. Війну чимраз важче фінансувати. На сьогодні путін уже не може цього ігнорувати.
Важливо, щоб путін зараз почув важливий сигнал. Той, який ми використали у Мінську. Не потрібно ставити жодних умов і довгого переліку питань. Потрібно поставити питання, проти якого не можна заперечувати. Повне, всеосяже та безумовне припинення вогню. Так він ніколи не пояснить світу, чому потрібно продовжувати вбивати українців та своїх людей.