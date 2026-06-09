Лише армія України може змусити Путіна припинити війну, тому не варто вилучати кошти з бюджету ЗСУ, - Порошенко

Наразі ЗСУ є головним дипломатом, здатним змусити Путіна припинити війну. Тому варто робити все можливе для посилення Сил оборони.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це під час виступу у Верховній Раді заявив лідер "Європейської Солідарності" Петро Порошенко.

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Подробиці

"Я вірю в зупинку війни, вірю в припинення вогню, тому що Путін слабшає. Це успіхи нашої дипломатії, бо наш головний дипломат – це Збройні Сили України. А головна тактика і стратегія дипломатії – це дипломатія дронів. Підтвердженням її ефективності є удар наших дронів по Москві, зрив пітерського форуму і ліквідація нафтопереробних заводів", - наголосив він.

Також він нагадав про програш Путіна у Вірменії, а до цього - в Угорщині та Молдові.

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"Якщо тріщать колони по периметру, тріскається фундамент. Ми не маємо просити Путіна про припинення війни – це не працює з КДБшниками. Ми маємо примусити його до миру, і для цього ми маємо не відволікатися на будь-які інші позиції. Наша вимога одна – це негайне всеохоплююче припинення вогню. Цей голос має бути з України, об’єднаної в коаліцію національної єдності. Цей голос має бути від партнерів.

Цей голос має бути з Верховної Ради для того, щоби посилити Збройні Сили. І тому кожна гривня, яку ви вилучаєте з бюджету Збройних Сил, це робота на путіна. Посилення ЗСУ – це робота на мир", - підсумував п'ятий президент.

Що передувало?

Нагадаємо, раніше "Європейська Солідарність" вимагала повернути вилучені з бюджету Міноборони 40 млрд грн на закупівлю озброєння.

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