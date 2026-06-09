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Новини Фінансування Сил оборони
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Лише армія України може змусити Путіна припинити війну, тому не варто вилучати кошти з бюджету ЗСУ, - Порошенко

Порошенко закликав збільшити підтримку ЗСУ

Наразі ЗСУ є головним дипломатом, здатним змусити Путіна припинити війну. Тому варто робити все можливе для посилення Сил оборони.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це під час виступу у Верховній Раді заявив лідер "Європейської Солідарності" Петро Порошенко.

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Подробиці

"Я вірю в зупинку війни, вірю в припинення вогню, тому що Путін слабшає. Це успіхи нашої дипломатії, бо наш головний дипломат – це Збройні Сили України. А головна тактика і стратегія дипломатії – це дипломатія дронів. Підтвердженням її ефективності є удар наших дронів по Москві, зрив пітерського форуму і ліквідація нафтопереробних заводів", - наголосив він.

Також він нагадав про програш Путіна у Вірменії, а до цього - в Угорщині та Молдові.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Порошенко закликав використати "вікно можливостей" для примусу Путіна до миру

"Якщо тріщать колони по периметру, тріскається фундамент. Ми не маємо просити Путіна про припинення війни – це не працює з КДБшниками. Ми маємо примусити його до миру, і для цього ми маємо не відволікатися на будь-які інші позиції. Наша вимога одна – це негайне всеохоплююче припинення вогню. Цей голос має бути з України, об’єднаної в коаліцію національної єдності. Цей голос має бути від партнерів.

Цей голос має бути з Верховної Ради для того, щоби посилити Збройні Сили. І тому кожна гривня, яку ви вилучаєте з бюджету Збройних Сил, це робота на путіна. Посилення ЗСУ – це робота на мир", - підсумував п'ятий президент.

Що передувало?

Нагадаємо, раніше "Європейська Солідарність" вимагала повернути вилучені з бюджету Міноборони 40 млрд грн на закупівлю озброєння.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Порошенко провів зустріч із послами ЄС: обговорили мир, реформи та членство України. ФОТОрепортаж

Автор: 

Порошенко Петро (14969) ЗСУ (8799)
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Топ коментарі
+9
Погоджуюся з виводами шановного Президента України Петра Порошенко. Бо це дійсно правда, що основний і головний переговірник і гарант миру в Україні - Збройні Сили України.
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09.06.2026 12:58 Відповісти
+6
Влада вважає, що ворога можна зупинити погрозами, заявами та гучними обіцянками, які вона може ще не один раз переобіцяти.
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09.06.2026 13:00 Відповісти
+5
Ви розумієте, я розумію, діти старших класів розуміють, тільки не розуміє керівництво держави.
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09.06.2026 13:06 Відповісти
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Погоджуюся з виводами шановного Президента України Петра Порошенко. Бо це дійсно правда, що основний і головний переговірник і гарант миру в Україні - Збройні Сили України.
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09.06.2026 12:58 Відповісти
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09.06.2026 13:22 Відповісти
Влада вважає, що ворога можна зупинити погрозами, заявами та гучними обіцянками, які вона може ще не один раз переобіцяти.
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09.06.2026 13:00 Відповісти
харізмою Зелі можна зупинити війну
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09.06.2026 13:03 Відповісти
зєлі харізму єрмак постійно розвальцовує
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09.06.2026 13:05 Відповісти
пане Петре, це аксіома, цікаво, хто її не розуміє?
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09.06.2026 13:02 Відповісти
Ви розумієте, я розумію, діти старших класів розуміють, тільки не розуміє керівництво держави.
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09.06.2026 13:06 Відповісти
Ті, хто у 2019 голосували заЗЕ.
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09.06.2026 13:07 Відповісти
Зелене лайно знову хоче красти?
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09.06.2026 13:07 Відповісти
Що значить «знову»? Завжди і всюди!
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09.06.2026 13:22 Відповісти
Хоче. Це не питання а факт.
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09.06.2026 13:23 Відповісти
Не зайвим буде пригадати події,
які увійшли в Історію України:
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09.06.2026 13:08 Відповісти
Це точно, тут тільки на підвищення зарплати держслужбовців, прокурорів, суддів, депутатів та інших слуг вистачає, а тут ще про військових думати треба, це не для слуг.
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09.06.2026 13:12 Відповісти
Цікаво, а у якого дебіла вистачає розуму вилучати гроші з бюджету ЗСУ, можна оприлюднити. Хто краде хоча рідко та мало, але оприлюднують
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09.06.2026 13:08 Відповісти
В ЗСУ бракує катастрофічно рядового складу на передовій. Де брати юнітів, Петре Олексійович у? Вже навіть за великі гроші пересічні не погоджуються виходити з криївок. Щодо іноземців то 4 тисячі для фронту це краще ніж нічого але.....
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09.06.2026 13:09 Відповісти
олігархи. еліти, високопосадовці, депутати відправлять своїх синів на передову і самі туди підуть, все заради перемоги
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09.06.2026 13:34 Відповісти
а на що тоді династію добудовувати....та і двушечка на мацкву відправляти...
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09.06.2026 13:09 Відповісти
Влада якраз розуміє це найкраще, але в неї мета протилежна, тому і діє згідно своєї мети.
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09.06.2026 13:09 Відповісти
Клоун зрадник-мародер не збирається припиняти війну,бо за Чонгар,Бучу,Ізюм,Маріуполь,Вагнер і т д прийдеться сідати за ґрати,якщо не встигне виїхати
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09.06.2026 13:10 Відповісти
влада й так дується всим можливим на зсу. он зарплату військовим підняти хочуть, аж на 132 грн в місяць!!
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09.06.2026 13:12 Відповісти
Нажаль 19 рік показав шо більшість бидляка обрала замаскований мир в очах вбивці та будівництво шляхів замість зміцненя Армії. Нажаль ідеї Порошенко не зайшли більшості - бо цеж треба було вміти прорахувати хочаб один крок на перед - а з цим у більшості проблеми - краще квн 95.
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09.06.2026 13:21 Відповісти
Програмою "Тисячовесна"вони вже посилили у воюючій країні фронт-"квартально-розважально-серіальний". Нашли кошти.
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09.06.2026 13:34 Відповісти
https://uk.tgstat.com/channel/AAAAAFTsDF25R-oloRDcew/15767 Петро Порошенко:
Поговорили зі https://www.facebook.com/share/v/19BqveXGbb/?mibextid=wwXIfr Світланою Орловською в етері «Прямого»., і встановили, що ***** зараз слабкий. Він зазнав істотних поразок у світі. Його союзники та зона життєвих інтересів росії значно зменшується.
Перше - сьогодні вночі путін «програв» Вірменію. 50% вірмен обрали Європу. Проголосували проти росії попри всі погрози та хабарі.
Друге - півроку тому росія втратила Молдову, де на виборах перемогла Майя Санду. А на парламентських виборах та референдумі щодо вступу до ЄС половина мешканців Молдови вибрала показати середній палець росії.
Третя поразка - це Угорщина, де путін тільки гопака не танцював, щоб переконати угорців проголосувати за Орбана, який робив все, що потрібно росії, зокрема блокував українську євроінтеграцію.
Поразка Мадуро у Венесуелі. Критична ситуація на проросійській Кубі. Поразки приватних військових кампаній росії в Малі.
І найголовніше - попри неймовірне навантаження, яке лягло на Збройні Сили України, просування росіян уповільнилося практично до нуля. Головнокомандувач ЗСУ сьогодні оголосив, що за місяць українці звільнили на 100 кілометрів території більше, ніж росіяни захопили.
Зростають втрати російської армії. Істотне погіршення економічної ситуації. Обсяг нафти, яку експортує росія, впав до рекордно низького рівня, що означає тотальний дефіцит російського бюджету. Війну чимраз важче фінансувати. На сьогодні путін уже не може цього ігнорувати.
Важливо, щоб путін зараз почув важливий сигнал. Той, який ми використали у Мінську. Не потрібно ставити жодних умов і довгого переліку питань. Потрібно поставити питання, проти якого не можна заперечувати. Повне, всеосяже та безумовне припинення вогню. Так він ніколи не пояснить світу, чому потрібно продовжувати вбивати українців та своїх людей.
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09.06.2026 13:40 Відповісти
 
 