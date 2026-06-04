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Новини Фото Членство України в ЄС
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Порошенко провів зустріч із послами ЄС: обговорили мир, реформи та членство України. ФОТОрепортаж

Петро Порошенко провів зустріч із послами держав-членів Європейського Союзу в Україні. Як повідомив пʼятий Президент у соцмережах, на зустрічі обговорили три ключових блоки питань – справедливий мир для України, членство в ЄС і парламентську роботу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр "Європейської солідарності".

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Порошенко провів зустріч із послами ЄС

"Був приємно вражений відвертою та змістовною зустріччю з послами держав-членів ЄС в Україні. Такий діалог між європейськими партнерами та представниками опозиції є важливим для зміцнення багатопартійного плюралізму, демократичної стійкості та сильного парламентаризму в Україні", – написав Порошенко.

Порошенко провів зустріч із послами ЄС

Порошенко провів зустріч із послами ЄС

"Обговорили три ключові блоки питань: припинення війни і шлях до досягнення справедливого миру, просування України до членства в Європейському Союзі, а також стан демократії та ефективності парламентської роботи в нашій державі", – зазначає лідер партії.

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Порошенко провів зустріч із послами ЄС
Порошенко провів зустріч із послами ЄС

"Наголосив на необхідності безумовного, всеосяжного і негайного припинення вогню як першого необхідного кроку на шляху до миру. Водночас принципово важливо, щоб Європейський Союз був повноцінно представлений за столом переговорів щодо миру і майбутньої архітектури безпеки", – пише Петро Порошенко.

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Порошенко провів зустріч із послами ЄС

"Також обговорили шляхи підвищення ефективності роботи Верховної Ради, особливо в частині ухвалення законодавства, необхідного для виконання євроінтеграційного порядку денного. Ми привітали рішення щодо відкриття кластера "Основи" вже у червні та очікуємо на відкриття всіх інших переговорних кластерів вже незабаром. Це має стати важливим імпульсом для реальних реформ, верховенства права, незалежності антикорупційних інституцій і зміцнення демократичних стандартів", – вважає лідер опозиції.

Порошенко провів зустріч із послами ЄС

"Обмінялися думками щодо останніх ініціатив, покликаних прискорити європейський шлях України. Домовилися продовжувати діалог і координувати позиції з огляду на активізацію переговорів про вступ України до Європейського Союзу. Європейська інтеграція України — це не лише зовнішньополітична мета, а шлях до сильнішої держави, міцнішої демократії, ефективніших інституцій, захищених прав громадян і справедливого тривалого миру", – пише  Порошенко.

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Автор: 

Порошенко Петро (14968) посол (1137) Євросоюз (15184)
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Що се сталосі?

Якого розміру полярна лисиця прийшла до Невідомого Вови?
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04.06.2026 21:54 Відповісти
До послів пустив не литвина, не подоляка, не агрохімію, чи ще якусь тамаду, а звернувся до того, в кого є досвід.
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04.06.2026 22:02 Відповісти
порівняв суму збитків віл фламіндіча та свинарчука
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04.06.2026 22:16 Відповісти
Дуже добре ,Боже як приємно шо за Україну Бореться не тільки Порошенко❤️ а і ЗСУ ❤️які він відновив та підтримує досі !!! ...
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04.06.2026 22:06 Відповісти
"німецька В2 - державна (англійська - друга іноземна!); українська - третя іноземна; проміжний статут- пмж; громадянство ФРН - віра "!! ))) (пошагова мрія мільйонів, по обидві боки зєлічкіного Шоушенка) (вирок остаточний, оскарженню не підлягає!) ))
активуємо алярм аккаунти з обох сторін!! )))
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04.06.2026 22:33 Відповісти
Це поки Вова писав листа колезі. Підступно.
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04.06.2026 22:56 Відповісти
Подивився на цю "новину" у пошуці, видало 5 джерел, усі 5 як під копірку опублікували цю "новину".
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04.06.2026 23:06 Відповісти
 
 