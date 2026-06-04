Порошенко провів зустріч із послами ЄС: обговорили мир, реформи та членство України. ФОТОрепортаж

Петро Порошенко провів зустріч із послами держав-членів Європейського Союзу в Україні. Як повідомив пʼятий Президент у соцмережах, на зустрічі обговорили три ключових блоки питань – справедливий мир для України, членство в ЄС і парламентську роботу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр "Європейської солідарності".

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"Був приємно вражений відвертою та змістовною зустріччю з послами держав-членів ЄС в Україні. Такий діалог між європейськими партнерами та представниками опозиції є важливим для зміцнення багатопартійного плюралізму, демократичної стійкості та сильного парламентаризму в Україні", – написав Порошенко.

"Обговорили три ключові блоки питань: припинення війни і шлях до досягнення справедливого миру, просування України до членства в Європейському Союзі, а також стан демократії та ефективності парламентської роботи в нашій державі", – зазначає лідер партії.

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"Наголосив на необхідності безумовного, всеосяжного і негайного припинення вогню як першого необхідного кроку на шляху до миру. Водночас принципово важливо, щоб Європейський Союз був повноцінно представлений за столом переговорів щодо миру і майбутньої архітектури безпеки", – пише Петро Порошенко.

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"Також обговорили шляхи підвищення ефективності роботи Верховної Ради, особливо в частині ухвалення законодавства, необхідного для виконання євроінтеграційного порядку денного. Ми привітали рішення щодо відкриття кластера "Основи" вже у червні та очікуємо на відкриття всіх інших переговорних кластерів вже незабаром. Це має стати важливим імпульсом для реальних реформ, верховенства права, незалежності антикорупційних інституцій і зміцнення демократичних стандартів", – вважає лідер опозиції.

"Обмінялися думками щодо останніх ініціатив, покликаних прискорити європейський шлях України. Домовилися продовжувати діалог і координувати позиції з огляду на активізацію переговорів про вступ України до Європейського Союзу. Європейська інтеграція України — це не лише зовнішньополітична мета, а шлях до сильнішої держави, міцнішої демократії, ефективніших інституцій, захищених прав громадян і справедливого тривалого миру", – пише Порошенко.

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