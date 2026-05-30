Порошенко закликав використати "вікно можливостей" для примусу Путіна до миру

Петро Порошенко під час виступу на Чорноморському безпековому форумі в Одесі заявив, що зараз є вузьке вікно можливостей, щоб примусити росію до миру.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр "Європейської солідарності".

Зараз Україна та світ найближчі до миру за весь час війни

Зокрема, він наголосив, що єдиними реальними гарантіями безпеки для України та Європи є потужні Збройні Сили і членство нашої держави в ЄС та НАТО.





"В чому особливість поточної ситуації і поточного моменту? Я хочу наголосити, що Україна, Європа і світ ніколи не були так близько до миру, як зараз, у травні 2026 року. І наше з вами принципове завдання - скористатися цим вузьким вікном можливостей, використати можливості Збройних Сил, українського народу, української влади, Європи, Сполучених Штатів Америки, для того, щоб забезпечити мир. путіну колись дуже подобалась фраза "примусити до миру". Ми маємо зараз використати все від нас залежне для того, щоб путіна примусити до миру", - сказав Порошенко.

"Сьогодні це точно можливо. І нам для цього треба використати всі зусилля. Отже, примусимо путіна, росію до миру і забезпечимо європейське майбутнє України", - сказав Порошенко.

Безумовне припинення вогню має стати першим кроком до переговорів

"Перше, що нам потрібно зараз, це безумовне припинення вогню", - наголошує Порошенко.

"Ми повинні використати інструмент дронових атак Збройних Сил, санкції наших партнерів, постачання нової зброї, фінансування України та оборонної промисловості, а також усі козирі, які ми маємо в руках, щоб отримати одну-єдину річ - негайне припинення вогню з боку росії. І одразу після цього припинення вогню у нас за столом переговорів має бути Європа, тому що так само, як "нічого про Україну без України", так само має бути "нічого про Європу без Європи". У нас повинні бути Сполучені Штати, у нас повинна бути росія, і ми повинні вести ці переговори, щоб війна була якщо не припинена, то призупинена. І так само, як ми це робили в 2015 році, ми обов’язково повинні використати таке ж припинення вогню зараз, розбудувати оборонну промисловість, розбудувати гарантії безпеки у формі військ на місцях. Першою лінією будуть Збройні Сили України, другою лінією - війська партнерів на місцях, а третя лінія, можливо, розташована в Польщі, Румунії чи країнах Балтії - це буде протиповітряна оборона, яка закриє небо над Україною. Це моя формула миру, моя формула зупинки війни", - сказав Порошенко.

"Зараз Україна є найсильнішою армією в Європі. Вже ні в кого немає сумнівів щодо цього. Усе це завдяки українському народу, завдяки Збройним Силам України, які є найпотужнішими на континенті, саме завдяки ним Україна досі існує. Україна вже не пострадянська територія. Це вже не колишній Радянський Союз. Україна є вже офіційно кандидатом на вступ до ЄС. І в мене є мрія, що Україна також буде кандидатом на членство в НАТО. Тому що неможливо забезпечити стабільну безпекову ситуацію на континенті без того, щоб найпотужніша армія стала частиною цієї безпекової організації. І третій момент. Я не маю ніяких сумнівів, що вже всі українці в своїй голові сказали "прощавай" росії, що ми вже не повернемось до російської імперії", - вважає пʼятий президент.

Членство в НАТО залишається стратегічною метою України

"Будь ласка, не забувайте про НАТО, не намагайтеся знайти заміну НАТО в стилі Будапештського меморандуму. Коли кажуть, що НАТО закрито для України - це не так, бо НАТО це союз демократичної держав. І ті люди, які проти України в НАТО, одного дня не будуть переобрані, або їхнє головування буде завершене. Але Україна буде існувати завжди. Тому фінальна точка нашої стратегії – це членство України в НАТО", - наголосив Порошенко.