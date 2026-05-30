УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
14249 відвідувачів онлайн
Новини Фото Мирні перемовини
3 928 60

Порошенко закликав використати "вікно можливостей" для примусу Путіна до миру

Петро Порошенко під час виступу на Чорноморському безпековому форумі в Одесі заявив, що зараз є вузьке вікно можливостей, щоб примусити росію до миру.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр "Європейської солідарності".

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Зараз Україна та світ найближчі до миру за весь час війни

Зокрема, він наголосив, що єдиними реальними гарантіями безпеки для України та Європи є потужні Збройні Сили і членство нашої держави в ЄС та НАТО.

Порошенко на конференції в Одесі
Порошенко на конференції в Одесі

"В чому особливість поточної ситуації і поточного моменту? Я хочу наголосити, що Україна, Європа і світ ніколи не були так близько до миру, як зараз, у травні 2026 року. І наше з вами принципове завдання - скористатися цим вузьким вікном можливостей, використати можливості Збройних Сил, українського народу, української влади, Європи, Сполучених Штатів Америки, для того, щоб забезпечити мир. путіну колись дуже подобалась фраза "примусити до миру". Ми маємо зараз використати все від нас залежне для того, щоб путіна примусити до миру", - сказав Порошенко.

Також читайте: Європа має бути стороною переговорів щодо України, - глава МЗС Фінляндії Валтонен

"Сьогодні це точно можливо. І нам для цього треба використати всі зусилля. Отже, примусимо путіна, росію до миру і забезпечимо європейське майбутнє України", - сказав Порошенко.

Безумовне припинення вогню має стати першим кроком до переговорів

"Перше, що нам потрібно зараз, це безумовне припинення вогню", - наголошує Порошенко.

"Ми повинні використати інструмент дронових атак Збройних Сил, санкції наших партнерів, постачання нової зброї, фінансування України та оборонної промисловості, а також усі козирі, які ми маємо в руках, щоб отримати одну-єдину річ - негайне припинення вогню з боку росії. І одразу після цього припинення вогню у нас за столом переговорів має бути Європа, тому що так само, як "нічого про Україну без України", так само має бути "нічого про Європу без Європи". У нас повинні бути Сполучені Штати, у нас повинна бути росія, і ми повинні вести ці переговори, щоб війна була якщо не припинена, то призупинена. І так само, як ми це робили в 2015 році, ми обов’язково повинні використати таке ж припинення вогню зараз, розбудувати оборонну промисловість, розбудувати гарантії безпеки у формі військ на місцях. Першою лінією будуть Збройні Сили України, другою лінією - війська партнерів на місцях, а третя лінія, можливо, розташована в Польщі, Румунії чи країнах Балтії - це буде протиповітряна оборона, яка закриє небо над Україною. Це моя формула миру, моя формула зупинки війни", - сказав Порошенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Владі варто визначитись: або ми фінансуємо армію, або політичні забаганки, - Порошенко

"Зараз Україна є найсильнішою армією в Європі. Вже ні в кого немає сумнівів щодо цього. Усе це завдяки українському народу, завдяки Збройним Силам України, які є найпотужнішими на континенті, саме завдяки ним Україна досі існує. Україна вже не пострадянська територія. Це вже не колишній Радянський Союз. Україна є вже офіційно кандидатом на вступ до ЄС. І в мене є мрія, що Україна також буде кандидатом на членство в НАТО. Тому що неможливо забезпечити стабільну безпекову ситуацію на континенті без того, щоб найпотужніша армія стала частиною цієї безпекової організації. І третій момент. Я не маю ніяких сумнівів, що вже всі українці в своїй голові сказали "прощавай" росії, що ми вже не повернемось до російської імперії", - вважає пʼятий президент.

Членство в НАТО залишається стратегічною метою України

"Будь ласка, не забувайте про НАТО, не намагайтеся знайти заміну НАТО в стилі Будапештського меморандуму. Коли кажуть, що НАТО закрито для України - це не так, бо НАТО це союз демократичної держав. І ті люди, які проти України в НАТО, одного дня не будуть переобрані, або їхнє головування буде завершене. Але Україна буде існувати завжди. Тому фінальна точка нашої стратегії – це членство України в НАТО", - наголосив Порошенко.

Автор: 

Порошенко Петро (14968) путін володимир (25427) війна в Україні (8431)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+20
як я сумую ,за Україною при Петрі Порошенко ❤️ !!! Люди , шо ви бл* ді наробили ?!!!...
показати весь коментар
30.05.2026 13:46 Відповісти
+17
не бачу навіть кватирки.
показати весь коментар
30.05.2026 13:13 Відповісти
+15
Петро Порошенко , намагається своїм оптимізмом врятувати те шо про* бав зеленський чорт , але виборці зеленського 🤡 таке хтіли , вони зробили для себе міндічеву Україну ...Їм підходить ...
показати весь коментар
30.05.2026 13:28 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ліпецкая фабрика! Вбиа брата! Свинарсуки!
показати весь коментар
30.05.2026 13:59 Відповісти
не бачу навіть кватирки.
показати весь коментар
30.05.2026 13:13 Відповісти
Прогнозована півроку тому "криза неплатежів" не настала? Ну нічого, ще до наступного року потерпіти - і тоді точно...
показати весь коментар
30.05.2026 13:31 Відповісти
вже. Регіонаьні виплати по контрактам **********, затримки виплат по зарплатні тримісячні... Ви просто у Пенсільванії не в курсі.
показати весь коментар
30.05.2026 13:49 Відповісти
Дадада, бідна рашка з голоду здихає, послєдні лапті донашують і народні волнєнія повним ходом. Я це все по марахвону-24 бачив. Нада токо патєрпєть і війна скоро закінчиться.
показати весь коментар
30.05.2026 15:48 Відповісти
ну так, там у нитх повне благополучіє, і живуть вони навіть краще, ніж ви у Пєнсільванії. Переїзжайте скоріш.
показати весь коментар
30.05.2026 15:54 Відповісти
Ага. Тому терміново потрібен Мінськ-3 і зробити з України сіру зону між ЄС з НАТО та рашостаном. Вікно можливостей дагаварітца пасарєдінє.
показати весь коментар
31.05.2026 15:49 Відповісти
Догоним и заставим. Бодро, но абсолютно фантастично.
показати весь коментар
30.05.2026 13:15 Відповісти
Щось це не дуже схоже на реальність, більше на зелений п*здафон. Ну яке вікно можливостей, коли русня просувається - повільно, але кожен день, а повітряні атаки ***** посилилися настільки, що Гундос вже бігає, пише листи на дєрєвню, Трампушкє: "Дайте ППО!!1111"
Що може примусити х*ла припинити вогонь? Чи Порох знає щось. чого ми не знаємо, чи його покусав Гундос і заразив зеленим популізмом?
показати весь коментар
30.05.2026 13:18 Відповісти
Ну чого ж популізм? Він же назвав, що для цього потрібно. От тільки де ті сша, вони будуть допомагати скоріше рашці, ніж Україні. В Європі теж орбануті ставлять палки в колеса. Та й зелень саботує все, що може. А Порох має на увазі консолідацію ВСІХ зусиль. Так що скоріш за все не популізм, а глас вопіющого в пустелі.
показати весь коментар
30.05.2026 14:37 Відповісти
показати весь коментар
30.05.2026 13:19 Відповісти
НАТО! - Байден був проти України в альянсі - Трамп проти - хто там має прийти до влади?
показати весь коментар
30.05.2026 13:19 Відповісти
Мікі Маус ...?
показати весь коментар
30.05.2026 13:46 Відповісти
Ші
показати весь коментар
30.05.2026 13:52 Відповісти
Є версія , що весь 2-й термін Трампа і так , на ньому , побудований ...
показати весь коментар
30.05.2026 13:55 Відповісти
Якшо так - то в Ші теж біполярка
показати весь коментар
30.05.2026 13:57 Відповісти
Маккейна придется клонировать. Может владеющие и проживающие, просветят...
показати весь коментар
30.05.2026 13:53 Відповісти
"...Україна, Європа і світ ніколи не були так близько до миру, як зараз, у травні 2026-го року." Джерело: https://censor.net/ua/p4005871
*****, та чому, що дає підстави так вважати?
показати весь коментар
30.05.2026 13:22 Відповісти
Петю Вова Зеленський покусав, чи то вже вік насувається. Надо просто перестать стрелять. Ето первое дело. А уж опосля... А что опосля?
показати весь коментар
30.05.2026 13:23 Відповісти
Для тих , хто забув - 12.02.2015
показати весь коментар
30.05.2026 13:47 Відповісти
NNN, ти про шашлики забув. Можу нагадати
показати весь коментар
31.05.2026 09:20 Відповісти
Порох ідеаліст-романтик, стільки скільки зробили ******* керманичі для роз'єднання думок керівників членів країн НАТО, не зробили навіть ху, сі і кім разом аятоламі. Зе-шобла завжди грає на пониження і якби не ЗСУ. Все давно було би сумно і трагічно для України.
Мабуть є на небі хтось , хто любить Україну.
показати весь коментар
30.05.2026 13:23 Відповісти
Много из того, о чем говорил Порошенко (хотя мало кто верил в осуществимость его планов), до 2019 года он реализовал: Ассоциация с ЕС, Безвиз, Томос, масштабное развитие ВСУ, собственная ракетная программа, остановка (заморозка) активных военных действий и т.д.

Одно из его главных преимуществ -- он практик (как человек построивший не одно реальное производство )
показати весь коментар
30.05.2026 14:57 Відповісти
Ага практік - Одна САУ Богдана, один муляж Грім2 (установку продали арабам), ракетна програма без ракет катма (ті кілька Нептунів були виготовлені лише завдяки ентузіазму розробників і Пашинського) і замрозка воєнних дій - виміняв у банди Гіркіна Слов'янськ на пів Донбасу. А ще замінив Будапештський формат на Мінський. Шикарні досягнення. Це без Іловайська і Дебальцево. Всьо для дагаварітца пасєрєдінє.
показати весь коментар
31.05.2026 16:04 Відповісти
Демократія не для ідіотів!
показати весь коментар
30.05.2026 14:05 Відповісти
дійсно, демократія це для думаючої частини населення.
той же Трамп на першому терміні, офіційно збрезав щось 22-31тисячу разів, і нічо, вибрали зі свистом.
так що демократія це якраз для ...... ну це популізм, що й бачимо. чи як? в людей, тобто в Ізраїлі - теж же така істота вибрана, що чуть не засоси ставить на чемодані пу, хоча рос. зброя знищує його ж солдіків, і нічо, всім ок.
показати весь коментар
30.05.2026 14:12 Відповісти
Підсвинок Сміс, не верещіть! Хрюкало пошкодите!😀
показати весь коментар
30.05.2026 14:13 Відповісти
Тримайтесь там на animal farm! 😬
показати весь коментар
30.05.2026 14:38 Відповісти
Петро Порошенко , намагається своїм оптимізмом врятувати те шо про* бав зеленський чорт , але виборці зеленського 🤡 таке хтіли , вони зробили для себе міндічеву Україну ...Їм підходить ...
показати весь коментар
30.05.2026 13:28 Відповісти
Балалайня delenda est.
показати весь коментар
30.05.2026 13:29 Відповісти
Те,що ти дебіл,сумніву не було ніколи !
показати весь коментар
30.05.2026 13:44 Відповісти
Суворєй ряди змикайте, бо всі вигрібатєлі не помістяться!😉
показати весь коментар
30.05.2026 13:54 Відповісти
Мені просто от цікаво: що саме конкретно ви вигрібаєте з його останнього разу? Чи просто так, аби щось ляпнути?
показати весь коментар
30.05.2026 14:16 Відповісти
ALEX SUROVV #593022 З цього сьогоднішнього разу доведеться вигрібати ще дітям і онукам. Якщо ще залишиться з чого вигрібати.
показати весь коментар
30.05.2026 14:24 Відповісти
як я сумую ,за Україною при Петрі Порошенко ❤️ !!! Люди , шо ви бл* ді наробили ?!!!...
показати весь коментар
30.05.2026 13:46 Відповісти
Люди хотіли кращого ніж "...жму руку, обнімаю" після Іловайська та Дебальцево, а деякі досі не зрозуміли, що пліснява проросла на шоколадній основі.
показати весь коментар
31.05.2026 16:20 Відповісти
ну хотіли кращего ?... Вибрали ...а ви книжкі читайте ,а не програму рос тв дивитеся ...
показати весь коментар
31.05.2026 16:38 Відповісти
Я з того покоління, яке більше книжок прочитало, ніж ваше відосиків в тіктоках подивились. Книжкі, кращего - ні писати, ні думати, але поради давати мастаки.
показати весь коментар
31.05.2026 22:21 Відповісти
мені 70років ,тобі шо 100?... ...
показати весь коментар
01.06.2026 01:05 Відповісти
Вікно можливостей це вільна економічна зона для підприємців та до сотні міжконтитентальних ядерних ракет - за цих умов люди самі все відбудують без подачок з закордону або допомоги недолугих політиків, а кацап або будь яка інша країна сто разів подумає чи варто в україну лізти...
показати весь коментар
30.05.2026 13:47 Відповісти
"В чому особливість поточної ситуації і поточного моменту? Я хочу наголосити, що Україна, Європа і світ ніколи не були так близько до миру, як зараз, у травні 2026-го року.
Джерело: https://censor.net/ua/p4005871

Я один не зрозумів у чому особливість поточного моменту? У тому що Трамп симпатизує путлеру? У високих цінах на нафту? У тому що ми залишили Покровськ і Мирноград? У Міндічгейті?
показати весь коментар
30.05.2026 13:56 Відповісти
Ви не один не вдома!🧐
показати весь коментар
30.05.2026 14:19 Відповісти
Знову набігли сюди зе-бануті, та давай накидуваться на роботящих толкових людей. Ліпецькою фабрикою докорять?.. Так цей промисловий об'єкт ще з часів Єльцина, був нагадуванням про стандарти Зовнішніх Економічних Досягнень, а не злодійкуватим Міндічем чи Єрмаком, від яких соромно бути українцем! Вітаннячко отому їхньому R2...
показати весь коментар
30.05.2026 14:42 Відповісти
Давайте будемо відвертими: росія зараз далеко від краю прірви. Її військова економіка працює на повну потужність, мобілізаційний ресурс дозволяє покривати втрати, а суспільство поки не відчуває катастрофічних наслідків війни, які могли б змусити кремль зупинитися. Поки країна-агресор має ресурси, політичну волю та відсутність внутрішніх бунтів, будь-які розмови про «вікно можливостей» - це лише спроба видати бажане за дійсність.
Тому, при всій повазі до Порошенко, цей заклик використати це так зване «вікно » - це класичний приклад політичного ідеалізму. Це перелік правильних бажань, де вихідною точкою є ідеальний світ, якого не існує. Без критичного виснаження людських, фінансових та військових ресурсів рф (до якого ще дійсно далеко) всі ці пункти залишаються красивими теоретичними тезами, що відірвані від реалій лінії фронту та світової дипломатії......
показати весь коментар
30.05.2026 14:55 Відповісти
А чи потрібно зє закінченя війни,без капітуляціі Украіни,чи навіть пауза для виборчого процесу? Ніяк!
Бо настане відповідальність "за шашликі на 9мая".
Що,окрім корита, тримає зє на посаді? НІЧОГО!
В нього навіть майна в Украіні немає,на відмінну від Пороха,в якого ВСЕ в Украіні.
То може ціль зє перетвореня України в губернюю расєі,щоб не було відповідальності?
Дивлячісь на його дії за остані 25 років саме такий висновок (наскирдувати і свалити) є реальним. Поки в зє є можливість мародьорити - він буде ногами і зубами триматися за крісло,а руками гребти до кишень.
показати весь коментар
30.05.2026 15:13 Відповісти
Досвід мінських гирями на ногах. "Сьогодні це точно НЕможливо".
показати весь коментар
30.05.2026 16:25 Відповісти
Ніколи не розумів цей нині модний слоган - Вікно Можливостей. Через вікно дивляться, через вікно світло попадає в приміщення, - а це зараз тіпа пропонують лазити через нього чи шо? Вже краще називати цей процес Двері Можливостей, принаймі так природніше і зручніше.
показати весь коментар
30.05.2026 17:29 Відповісти
зеленоботи просто в діареї , але зі стічкі хрестяться ...
показати весь коментар
30.05.2026 19:30 Відповісти
https://t.me/putch111/63388 Віктор Уколов:
Щойно подивився виступ Петра Порошенка на Одеському чорноморському форумі з безпеки і ще раз зрозумів чому я його підтримую так багато років. І коли він був президент, і коли діючим президентом став інший - Порошенко зберігає незмінні погляди, незалежно поділяє їх більшість, чи ні.
Армія. Мова. Віра. Формула, з якої у 2019 році знущалися опоненти і яка стала їхнім гаслом тепер - як сказав Порошенко, вона не належить йому, чи Зеленському - це просто умова для виживання незалежної України.
Для мене особисто також надзвичайно важливим є те, що Порошенко буде боротися не лише проти Росії, але й за ДЕМОКРАТИЧНУ Україну, щоб у нас ніколи не був збудований подібний до путінського режим.
Знаю, що це сподобається не всім, але спробую розшифрувати, що означає бути демократом, як це розумію я сам. Частина з нас поранені цією війною як настане мир будуть хотіти помсти тим, хто запереченням загрози замало не призвів до поразки в 2022 році. Але все буде тільки по закону, якщо знайдуться докази і провина буде доведена у суді.
Знаю, що частина з нас будуть хотіли, щоб навіки замовкли ті, хто роками поширював брехню. Але і свобода слова також буде збережена, бо Україна - не стане Росією після війни.
До речі не лише Зеленський, але й Порошенко вважає, що війна може скоро закінчитись - на початку виступу він попередив, що зʼявилося вузьке вікно для такої можливості. Але не розшифрував чому і може це й правильно, дипломати не ******* публічності - важливий лише результат.
показати весь коментар
31.05.2026 09:35 Відповісти
 
 