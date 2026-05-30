Порошенко закликав використати "вікно можливостей" для примусу Путіна до миру
Петро Порошенко під час виступу на Чорноморському безпековому форумі в Одесі заявив, що зараз є вузьке вікно можливостей, щоб примусити росію до миру.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр "Європейської солідарності".
Зараз Україна та світ найближчі до миру за весь час війни
Зокрема, він наголосив, що єдиними реальними гарантіями безпеки для України та Європи є потужні Збройні Сили і членство нашої держави в ЄС та НАТО.
"В чому особливість поточної ситуації і поточного моменту? Я хочу наголосити, що Україна, Європа і світ ніколи не були так близько до миру, як зараз, у травні 2026 року. І наше з вами принципове завдання - скористатися цим вузьким вікном можливостей, використати можливості Збройних Сил, українського народу, української влади, Європи, Сполучених Штатів Америки, для того, щоб забезпечити мир. путіну колись дуже подобалась фраза "примусити до миру". Ми маємо зараз використати все від нас залежне для того, щоб путіна примусити до миру", - сказав Порошенко.
"Сьогодні це точно можливо. І нам для цього треба використати всі зусилля. Отже, примусимо путіна, росію до миру і забезпечимо європейське майбутнє України", - сказав Порошенко.
Безумовне припинення вогню має стати першим кроком до переговорів
"Перше, що нам потрібно зараз, це безумовне припинення вогню", - наголошує Порошенко.
"Ми повинні використати інструмент дронових атак Збройних Сил, санкції наших партнерів, постачання нової зброї, фінансування України та оборонної промисловості, а також усі козирі, які ми маємо в руках, щоб отримати одну-єдину річ - негайне припинення вогню з боку росії. І одразу після цього припинення вогню у нас за столом переговорів має бути Європа, тому що так само, як "нічого про Україну без України", так само має бути "нічого про Європу без Європи". У нас повинні бути Сполучені Штати, у нас повинна бути росія, і ми повинні вести ці переговори, щоб війна була якщо не припинена, то призупинена. І так само, як ми це робили в 2015 році, ми обов’язково повинні використати таке ж припинення вогню зараз, розбудувати оборонну промисловість, розбудувати гарантії безпеки у формі військ на місцях. Першою лінією будуть Збройні Сили України, другою лінією - війська партнерів на місцях, а третя лінія, можливо, розташована в Польщі, Румунії чи країнах Балтії - це буде протиповітряна оборона, яка закриє небо над Україною. Це моя формула миру, моя формула зупинки війни", - сказав Порошенко.
"Зараз Україна є найсильнішою армією в Європі. Вже ні в кого немає сумнівів щодо цього. Усе це завдяки українському народу, завдяки Збройним Силам України, які є найпотужнішими на континенті, саме завдяки ним Україна досі існує. Україна вже не пострадянська територія. Це вже не колишній Радянський Союз. Україна є вже офіційно кандидатом на вступ до ЄС. І в мене є мрія, що Україна також буде кандидатом на членство в НАТО. Тому що неможливо забезпечити стабільну безпекову ситуацію на континенті без того, щоб найпотужніша армія стала частиною цієї безпекової організації. І третій момент. Я не маю ніяких сумнівів, що вже всі українці в своїй голові сказали "прощавай" росії, що ми вже не повернемось до російської імперії", - вважає пʼятий президент.
Членство в НАТО залишається стратегічною метою України
"Будь ласка, не забувайте про НАТО, не намагайтеся знайти заміну НАТО в стилі Будапештського меморандуму. Коли кажуть, що НАТО закрито для України - це не так, бо НАТО це союз демократичної держав. І ті люди, які проти України в НАТО, одного дня не будуть переобрані, або їхнє головування буде завершене. Але Україна буде існувати завжди. Тому фінальна точка нашої стратегії – це членство України в НАТО", - наголосив Порошенко.
Що може примусити х*ла припинити вогонь? Чи Порох знає щось. чого ми не знаємо, чи його покусав Гундос і заразив зеленим популізмом?
*****, та чому, що дає підстави так вважати?
Мабуть є на небі хтось , хто любить Україну.
Одно из его главных преимуществ -- он практик (как человек построивший не одно реальное производство )
той же Трамп на першому терміні, офіційно збрезав щось 22-31тисячу разів, і нічо, вибрали зі свистом.
так що демократія це якраз для ...... ну це популізм, що й бачимо. чи як? в людей, тобто в Ізраїлі - теж же така істота вибрана, що чуть не засоси ставить на чемодані пу, хоча рос. зброя знищує його ж солдіків, і нічо, всім ок.
Я один не зрозумів у чому особливість поточного моменту? У тому що Трамп симпатизує путлеру? У високих цінах на нафту? У тому що ми залишили Покровськ і Мирноград? У Міндічгейті?
Тому, при всій повазі до Порошенко, цей заклик використати це так зване «вікно » - це класичний приклад політичного ідеалізму. Це перелік правильних бажань, де вихідною точкою є ідеальний світ, якого не існує. Без критичного виснаження людських, фінансових та військових ресурсів рф (до якого ще дійсно далеко) всі ці пункти залишаються красивими теоретичними тезами, що відірвані від реалій лінії фронту та світової дипломатії......
Бо настане відповідальність "за шашликі на 9мая".
Що,окрім корита, тримає зє на посаді? НІЧОГО!
В нього навіть майна в Украіні немає,на відмінну від Пороха,в якого ВСЕ в Украіні.
То може ціль зє перетвореня України в губернюю расєі,щоб не було відповідальності?
Дивлячісь на його дії за остані 25 років саме такий висновок (наскирдувати і свалити) є реальним. Поки в зє є можливість мародьорити - він буде ногами і зубами триматися за крісло,а руками гребти до кишень.
Щойно подивився виступ Петра Порошенка на Одеському чорноморському форумі з безпеки і ще раз зрозумів чому я його підтримую так багато років. І коли він був президент, і коли діючим президентом став інший - Порошенко зберігає незмінні погляди, незалежно поділяє їх більшість, чи ні.
Армія. Мова. Віра. Формула, з якої у 2019 році знущалися опоненти і яка стала їхнім гаслом тепер - як сказав Порошенко, вона не належить йому, чи Зеленському - це просто умова для виживання незалежної України.
Для мене особисто також надзвичайно важливим є те, що Порошенко буде боротися не лише проти Росії, але й за ДЕМОКРАТИЧНУ Україну, щоб у нас ніколи не був збудований подібний до путінського режим.
Знаю, що це сподобається не всім, але спробую розшифрувати, що означає бути демократом, як це розумію я сам. Частина з нас поранені цією війною як настане мир будуть хотіти помсти тим, хто запереченням загрози замало не призвів до поразки в 2022 році. Але все буде тільки по закону, якщо знайдуться докази і провина буде доведена у суді.
Знаю, що частина з нас будуть хотіли, щоб навіки замовкли ті, хто роками поширював брехню. Але і свобода слова також буде збережена, бо Україна - не стане Росією після війни.
До речі не лише Зеленський, але й Порошенко вважає, що війна може скоро закінчитись - на початку виступу він попередив, що зʼявилося вузьке вікно для такої можливості. Але не розшифрував чому і може це й правильно, дипломати не ******* публічності - важливий лише результат.