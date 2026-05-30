Порошенко призвал использовать "окно возможностей" для принуждения Путина к миру

Петр Порошенко во время выступления на Черноморском форуме по безопасности в Одессе заявил, что сейчас открылось узкое окно возможностей, чтобы заставить Россию пойти на мир.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр "Европейской солидарности".

Сейчас Украина и мир ближе всего к миру за все время войны

В частности, он подчеркнул, что единственными реальными гарантиями безопасности для Украины и Европы являются мощные Вооруженные Силы и членство нашего государства в ЕС и НАТО.





"В чем особенность текущей ситуации и текущего момента? Я хочу подчеркнуть, что Украина, Европа и мир никогда не были так близки к миру, как сейчас, в мае 2026 года. И наша с вами принципиальная задача — воспользоваться этим узким окном возможностей, использовать возможности Вооруженных Сил, украинского народа, украинской власти, Европы, Соединенных Штатов Америки, для того, чтобы обеспечить мир. Путину когда-то очень нравилась фраза "принудить к миру". Мы должны сейчас использовать все, что от нас зависит, для того, чтобы принудить Путина к миру", — сказал Порошенко.

"Сегодня это точно возможно. И нам для этого нужно приложить все усилия. Итак, принудим Путина, Россию к миру и обеспечим европейское будущее Украины", — сказал Порошенко.

Безусловное прекращение огня должно стать первым шагом к переговорам

"Первое, что нам нужно сейчас, — это безусловное прекращение огня", — подчеркивает Порошенко.

"Мы должны использовать инструмент дроновых атак Вооруженных Сил, санкции наших партнеров, поставки нового оружия, финансирование Украины и оборонной промышленности, а также все козыри, которые у нас есть в руках, чтобы добиться одного-единственного — немедленного прекращения огня со стороны России. И сразу после этого прекращения огня у нас за столом переговоров должна быть Европа, потому что так же, как "ничего об Украине без Украины", так же должно быть "ничего о Европе без Европы". У нас должны быть Соединенные Штаты, у нас должна быть Россия, и мы должны вести эти переговоры, чтобы война была если не прекращена, то приостановлена. И так же, как мы это делали в 2015 году, мы обязательно должны использовать такое же прекращение огня сейчас, развить оборонную промышленность, создать гарантии безопасности в виде войск на местах. Первой линией будут Вооруженные Силы Украины, второй линией — войска партнеров на местах, а третья линия, возможно, расположенная в Польше, Румынии или странах Балтии — это будет противовоздушная оборона, которая закроет небо над Украиной. Это моя формула мира, моя формула остановки войны", — сказал Порошенко.

"Сейчас Украина — самая сильная армия в Европе. Уже ни у кого нет сомнений по этому поводу. Все это благодаря украинскому народу, благодаря Вооруженным Силам Украины, которые являются самыми мощными на континенте, именно благодаря им Украина до сих пор существует. Украина уже не постсоветская территория. Это уже не бывший Советский Союз. Украина уже официально является кандидатом на вступление в ЕС. И у меня есть мечта, что Украина также станет кандидатом на членство в НАТО. Потому что невозможно обеспечить стабильную ситуацию с безопасностью на континенте без того, чтобы самая мощная армия стала частью этой организации безопасности. И третий момент. Я не сомневаюсь, что уже все украинцы в душе сказали "прощай" России, что мы уже не вернемся в Российскую империю", — считает пятый президент.

Членство в НАТО остается стратегической целью Украины

"Пожалуйста, не забывайте о НАТО, не пытайтесь найти замену НАТО в стиле Будапештского меморандума. Когда говорят, что НАТО закрыто для Украины — это не так, потому что НАТО — это союз демократических государств. И те люди, которые против вступления Украины в НАТО, однажды не будут переизбраны, или их председательство закончится. Но Украина будет существовать всегда. Поэтому конечная цель нашей стратегии – это членство Украины в НАТО", – подчеркнул Порошенко.