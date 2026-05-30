Порошенко призвал использовать "окно возможностей" для принуждения Путина к миру

Петр Порошенко во время выступления на Черноморском форуме по безопасности в Одессе заявил, что сейчас открылось узкое окно возможностей, чтобы заставить Россию пойти на мир.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр "Европейской солидарности".

Сейчас Украина и мир ближе всего к миру за все время войны

В частности, он подчеркнул, что единственными реальными гарантиями безопасности для Украины и Европы являются мощные Вооруженные Силы и членство нашего государства в ЕС и НАТО.

Порошенко на конференции в Одессе
"В чем особенность текущей ситуации и текущего момента? Я хочу подчеркнуть, что Украина, Европа и мир никогда не были так близки к миру, как сейчас, в мае 2026 года. И наша с вами принципиальная задача — воспользоваться этим узким окном возможностей, использовать возможности Вооруженных Сил, украинского народа, украинской власти, Европы, Соединенных Штатов Америки, для того, чтобы обеспечить мир. Путину когда-то очень нравилась фраза "принудить к миру". Мы должны сейчас использовать все, что от нас зависит, для того, чтобы принудить Путина к миру", — сказал Порошенко.

"Сегодня это точно возможно. И нам для этого нужно приложить все усилия. Итак, принудим Путина, Россию к миру и обеспечим европейское будущее Украины", — сказал Порошенко.

Безусловное прекращение огня должно стать первым шагом к переговорам

"Первое, что нам нужно сейчас, — это безусловное прекращение огня", — подчеркивает Порошенко.

"Мы должны использовать инструмент дроновых атак Вооруженных Сил, санкции наших партнеров, поставки нового оружия, финансирование Украины и оборонной промышленности, а также все козыри, которые у нас есть в руках, чтобы добиться одного-единственного — немедленного прекращения огня со стороны России. И сразу после этого прекращения огня у нас за столом переговоров должна быть Европа, потому что так же, как "ничего об Украине без Украины", так же должно быть "ничего о Европе без Европы". У нас должны быть Соединенные Штаты, у нас должна быть Россия, и мы должны вести эти переговоры, чтобы война была если не прекращена, то приостановлена. И так же, как мы это делали в 2015 году, мы обязательно должны использовать такое же прекращение огня сейчас, развить оборонную промышленность, создать гарантии безопасности в виде войск на местах. Первой линией будут Вооруженные Силы Украины, второй линией — войска партнеров на местах, а третья линия, возможно, расположенная в Польше, Румынии или странах Балтии — это будет противовоздушная оборона, которая закроет небо над Украиной. Это моя формула мира, моя формула остановки войны", — сказал Порошенко.

"Сейчас Украина — самая сильная армия в Европе. Уже ни у кого нет сомнений по этому поводу. Все это благодаря украинскому народу, благодаря Вооруженным Силам Украины, которые являются самыми мощными на континенте, именно благодаря им Украина до сих пор существует. Украина уже не постсоветская территория. Это уже не бывший Советский Союз. Украина уже официально является кандидатом на вступление в ЕС. И у меня есть мечта, что Украина также станет кандидатом на членство в НАТО. Потому что невозможно обеспечить стабильную ситуацию с безопасностью на континенте без того, чтобы самая мощная армия стала частью этой организации безопасности. И третий момент. Я не сомневаюсь, что уже все украинцы в душе сказали "прощай" России, что мы уже не вернемся в Российскую империю", — считает пятый президент.

Членство в НАТО остается стратегической целью Украины

"Пожалуйста, не забывайте о НАТО, не пытайтесь найти замену НАТО в стиле Будапештского меморандума. Когда говорят, что НАТО закрыто для Украины — это не так, потому что НАТО — это союз демократических государств. И те люди, которые против вступления Украины в НАТО, однажды не будут переизбраны, или их председательство закончится. Но Украина будет существовать всегда. Поэтому конечная цель нашей стратегии – это членство Украины в НАТО", – подчеркнул Порошенко.

+20
як я сумую ,за Україною при Петрі Порошенко ❤️ !!! Люди , шо ви бл* ді наробили ?!!!...
30.05.2026 13:46 Ответить
+17
не бачу навіть кватирки.
30.05.2026 13:13 Ответить
+15
Петро Порошенко , намагається своїм оптимізмом врятувати те шо про* бав зеленський чорт , але виборці зеленського 🤡 таке хтіли , вони зробили для себе міндічеву Україну ...Їм підходить ...
30.05.2026 13:28 Ответить
Ліпецкая фабрика! Вбиа брата! Свинарсуки!
30.05.2026 13:59 Ответить
не бачу навіть кватирки.
30.05.2026 13:13 Ответить
Прогнозована півроку тому "криза неплатежів" не настала? Ну нічого, ще до наступного року потерпіти - і тоді точно...
30.05.2026 13:31 Ответить
вже. Регіонаьні виплати по контрактам **********, затримки виплат по зарплатні тримісячні... Ви просто у Пенсільванії не в курсі.
30.05.2026 13:49 Ответить
Дадада, бідна рашка з голоду здихає, послєдні лапті донашують і народні волнєнія повним ходом. Я це все по марахвону-24 бачив. Нада токо патєрпєть і війна скоро закінчиться.
30.05.2026 15:48 Ответить
ну так, там у нитх повне благополучіє, і живуть вони навіть краще, ніж ви у Пєнсільванії. Переїзжайте скоріш.
30.05.2026 15:54 Ответить
Ага. Тому терміново потрібен Мінськ-3 і зробити з України сіру зону між ЄС з НАТО та рашостаном. Вікно можливостей дагаварітца пасарєдінє.
31.05.2026 15:49 Ответить
Догоним и заставим. Бодро, но абсолютно фантастично.
30.05.2026 13:15 Ответить
Щось це не дуже схоже на реальність, більше на зелений п*здафон. Ну яке вікно можливостей, коли русня просувається - повільно, але кожен день, а повітряні атаки ***** посилилися настільки, що Гундос вже бігає, пише листи на дєрєвню, Трампушкє: "Дайте ППО!!1111"
Що може примусити х*ла припинити вогонь? Чи Порох знає щось. чого ми не знаємо, чи його покусав Гундос і заразив зеленим популізмом?
30.05.2026 13:18 Ответить
Ну чого ж популізм? Він же назвав, що для цього потрібно. От тільки де ті сша, вони будуть допомагати скоріше рашці, ніж Україні. В Європі теж орбануті ставлять палки в колеса. Та й зелень саботує все, що може. А Порох має на увазі консолідацію ВСІХ зусиль. Так що скоріш за все не популізм, а глас вопіющого в пустелі.
30.05.2026 14:37 Ответить
30.05.2026 13:19 Ответить
НАТО! - Байден був проти України в альянсі - Трамп проти - хто там має прийти до влади?
30.05.2026 13:19 Ответить
Мікі Маус ...?
30.05.2026 13:46 Ответить
Ші
30.05.2026 13:52 Ответить
Є версія , що весь 2-й термін Трампа і так , на ньому , побудований ...
30.05.2026 13:55 Ответить
Якшо так - то в Ші теж біполярка
30.05.2026 13:57 Ответить
Маккейна придется клонировать. Может владеющие и проживающие, просветят...
30.05.2026 13:53 Ответить
"...Україна, Європа і світ ніколи не були так близько до миру, як зараз, у травні 2026-го року." Джерело: https://censor.net/ua/p4005871
*****, та чому, що дає підстави так вважати?
30.05.2026 13:22 Ответить
Петю Вова Зеленський покусав, чи то вже вік насувається. Надо просто перестать стрелять. Ето первое дело. А уж опосля... А что опосля?
30.05.2026 13:23 Ответить
Для тих , хто забув - 12.02.2015
30.05.2026 13:47 Ответить
NNN, ти про шашлики забув. Можу нагадати
31.05.2026 09:20 Ответить
Порох ідеаліст-романтик, стільки скільки зробили ******* керманичі для роз'єднання думок керівників членів країн НАТО, не зробили навіть ху, сі і кім разом аятоламі. Зе-шобла завжди грає на пониження і якби не ЗСУ. Все давно було би сумно і трагічно для України.
Мабуть є на небі хтось , хто любить Україну.
30.05.2026 13:23 Ответить
Много из того, о чем говорил Порошенко (хотя мало кто верил в осуществимость его планов), до 2019 года он реализовал: Ассоциация с ЕС, Безвиз, Томос, масштабное развитие ВСУ, собственная ракетная программа, остановка (заморозка) активных военных действий и т.д.

Одно из его главных преимуществ -- он практик (как человек построивший не одно реальное производство )
30.05.2026 14:57 Ответить
Ага практік - Одна САУ Богдана, один муляж Грім2 (установку продали арабам), ракетна програма без ракет катма (ті кілька Нептунів були виготовлені лише завдяки ентузіазму розробників і Пашинського) і замрозка воєнних дій - виміняв у банди Гіркіна Слов'янськ на пів Донбасу. А ще замінив Будапештський формат на Мінський. Шикарні досягнення. Це без Іловайська і Дебальцево. Всьо для дагаварітца пасєрєдінє.
31.05.2026 16:04 Ответить
Демократія не для ідіотів!
30.05.2026 14:05 Ответить
дійсно, демократія це для думаючої частини населення.
той же Трамп на першому терміні, офіційно збрезав щось 22-31тисячу разів, і нічо, вибрали зі свистом.
так що демократія це якраз для ...... ну це популізм, що й бачимо. чи як? в людей, тобто в Ізраїлі - теж же така істота вибрана, що чуть не засоси ставить на чемодані пу, хоча рос. зброя знищує його ж солдіків, і нічо, всім ок.
30.05.2026 14:12 Ответить
Підсвинок Сміс, не верещіть! Хрюкало пошкодите!😀
30.05.2026 14:13 Ответить
Тримайтесь там на animal farm! 😬
30.05.2026 14:38 Ответить
30.05.2026 13:28 Ответить
Балалайня delenda est.
30.05.2026 13:29 Ответить
Те,що ти дебіл,сумніву не було ніколи !
30.05.2026 13:44 Ответить
Суворєй ряди змикайте, бо всі вигрібатєлі не помістяться!😉
30.05.2026 13:54 Ответить
Мені просто от цікаво: що саме конкретно ви вигрібаєте з його останнього разу? Чи просто так, аби щось ляпнути?
30.05.2026 14:16 Ответить
ALEX SUROVV #593022 З цього сьогоднішнього разу доведеться вигрібати ще дітям і онукам. Якщо ще залишиться з чого вигрібати.
30.05.2026 14:24 Ответить
30.05.2026 13:46 Ответить
Люди хотіли кращого ніж "...жму руку, обнімаю" після Іловайська та Дебальцево, а деякі досі не зрозуміли, що пліснява проросла на шоколадній основі.
31.05.2026 16:20 Ответить
ну хотіли кращего ?... Вибрали ...а ви книжкі читайте ,а не програму рос тв дивитеся ...
31.05.2026 16:38 Ответить
Я з того покоління, яке більше книжок прочитало, ніж ваше відосиків в тіктоках подивились. Книжкі, кращего - ні писати, ні думати, але поради давати мастаки.
31.05.2026 22:21 Ответить
мені 70років ,тобі шо 100?... ...
01.06.2026 01:05 Ответить
Вікно можливостей це вільна економічна зона для підприємців та до сотні міжконтитентальних ядерних ракет - за цих умов люди самі все відбудують без подачок з закордону або допомоги недолугих політиків, а кацап або будь яка інша країна сто разів подумає чи варто в україну лізти...
30.05.2026 13:47 Ответить
"В чому особливість поточної ситуації і поточного моменту? Я хочу наголосити, що Україна, Європа і світ ніколи не були так близько до миру, як зараз, у травні 2026-го року.
Джерело: https://censor.net/ua/p4005871

Я один не зрозумів у чому особливість поточного моменту? У тому що Трамп симпатизує путлеру? У високих цінах на нафту? У тому що ми залишили Покровськ і Мирноград? У Міндічгейті?
30.05.2026 13:56 Ответить
Ви не один не вдома!🧐
30.05.2026 14:19 Ответить
Знову набігли сюди зе-бануті, та давай накидуваться на роботящих толкових людей. Ліпецькою фабрикою докорять?.. Так цей промисловий об'єкт ще з часів Єльцина, був нагадуванням про стандарти Зовнішніх Економічних Досягнень, а не злодійкуватим Міндічем чи Єрмаком, від яких соромно бути українцем! Вітаннячко отому їхньому R2...
30.05.2026 14:42 Ответить
Давайте будемо відвертими: росія зараз далеко від краю прірви. Її військова економіка працює на повну потужність, мобілізаційний ресурс дозволяє покривати втрати, а суспільство поки не відчуває катастрофічних наслідків війни, які могли б змусити кремль зупинитися. Поки країна-агресор має ресурси, політичну волю та відсутність внутрішніх бунтів, будь-які розмови про «вікно можливостей» - це лише спроба видати бажане за дійсність.
Тому, при всій повазі до Порошенко, цей заклик використати це так зване «вікно » - це класичний приклад політичного ідеалізму. Це перелік правильних бажань, де вихідною точкою є ідеальний світ, якого не існує. Без критичного виснаження людських, фінансових та військових ресурсів рф (до якого ще дійсно далеко) всі ці пункти залишаються красивими теоретичними тезами, що відірвані від реалій лінії фронту та світової дипломатії......
30.05.2026 14:55 Ответить
А чи потрібно зє закінченя війни,без капітуляціі Украіни,чи навіть пауза для виборчого процесу? Ніяк!
Бо настане відповідальність "за шашликі на 9мая".
Що,окрім корита, тримає зє на посаді? НІЧОГО!
В нього навіть майна в Украіні немає,на відмінну від Пороха,в якого ВСЕ в Украіні.
То може ціль зє перетвореня України в губернюю расєі,щоб не було відповідальності?
Дивлячісь на його дії за остані 25 років саме такий висновок (наскирдувати і свалити) є реальним. Поки в зє є можливість мародьорити - він буде ногами і зубами триматися за крісло,а руками гребти до кишень.
30.05.2026 15:13 Ответить
Досвід мінських гирями на ногах. "Сьогодні це точно НЕможливо".
30.05.2026 16:25 Ответить
Ніколи не розумів цей нині модний слоган - Вікно Можливостей. Через вікно дивляться, через вікно світло попадає в приміщення, - а це зараз тіпа пропонують лазити через нього чи шо? Вже краще називати цей процес Двері Можливостей, принаймі так природніше і зручніше.
30.05.2026 17:29 Ответить
зеленоботи просто в діареї , але зі стічкі хрестяться ...
30.05.2026 19:30 Ответить
https://t.me/putch111/63388 Віктор Уколов:
Щойно подивився виступ Петра Порошенка на Одеському чорноморському форумі з безпеки і ще раз зрозумів чому я його підтримую так багато років. І коли він був президент, і коли діючим президентом став інший - Порошенко зберігає незмінні погляди, незалежно поділяє їх більшість, чи ні.
Армія. Мова. Віра. Формула, з якої у 2019 році знущалися опоненти і яка стала їхнім гаслом тепер - як сказав Порошенко, вона не належить йому, чи Зеленському - це просто умова для виживання незалежної України.
Для мене особисто також надзвичайно важливим є те, що Порошенко буде боротися не лише проти Росії, але й за ДЕМОКРАТИЧНУ Україну, щоб у нас ніколи не був збудований подібний до путінського режим.
Знаю, що це сподобається не всім, але спробую розшифрувати, що означає бути демократом, як це розумію я сам. Частина з нас поранені цією війною як настане мир будуть хотіти помсти тим, хто запереченням загрози замало не призвів до поразки в 2022 році. Але все буде тільки по закону, якщо знайдуться докази і провина буде доведена у суді.
Знаю, що частина з нас будуть хотіли, щоб навіки замовкли ті, хто роками поширював брехню. Але і свобода слова також буде збережена, бо Україна - не стане Росією після війни.
До речі не лише Зеленський, але й Порошенко вважає, що війна може скоро закінчитись - на початку виступу він попередив, що зʼявилося вузьке вікно для такої можливості. Але не розшифрував чому і може це й правильно, дипломати не ******* публічності - важливий лише результат.
31.05.2026 09:35 Ответить
 
 