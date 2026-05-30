Порошенко призвал использовать "окно возможностей" для принуждения Путина к миру
Петр Порошенко во время выступления на Черноморском форуме по безопасности в Одессе заявил, что сейчас открылось узкое окно возможностей, чтобы заставить Россию пойти на мир.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр "Европейской солидарности".
Сейчас Украина и мир ближе всего к миру за все время войны
В частности, он подчеркнул, что единственными реальными гарантиями безопасности для Украины и Европы являются мощные Вооруженные Силы и членство нашего государства в ЕС и НАТО.
"В чем особенность текущей ситуации и текущего момента? Я хочу подчеркнуть, что Украина, Европа и мир никогда не были так близки к миру, как сейчас, в мае 2026 года. И наша с вами принципиальная задача — воспользоваться этим узким окном возможностей, использовать возможности Вооруженных Сил, украинского народа, украинской власти, Европы, Соединенных Штатов Америки, для того, чтобы обеспечить мир. Путину когда-то очень нравилась фраза "принудить к миру". Мы должны сейчас использовать все, что от нас зависит, для того, чтобы принудить Путина к миру", — сказал Порошенко.
"Сегодня это точно возможно. И нам для этого нужно приложить все усилия. Итак, принудим Путина, Россию к миру и обеспечим европейское будущее Украины", — сказал Порошенко.
Безусловное прекращение огня должно стать первым шагом к переговорам
"Первое, что нам нужно сейчас, — это безусловное прекращение огня", — подчеркивает Порошенко.
"Мы должны использовать инструмент дроновых атак Вооруженных Сил, санкции наших партнеров, поставки нового оружия, финансирование Украины и оборонной промышленности, а также все козыри, которые у нас есть в руках, чтобы добиться одного-единственного — немедленного прекращения огня со стороны России. И сразу после этого прекращения огня у нас за столом переговоров должна быть Европа, потому что так же, как "ничего об Украине без Украины", так же должно быть "ничего о Европе без Европы". У нас должны быть Соединенные Штаты, у нас должна быть Россия, и мы должны вести эти переговоры, чтобы война была если не прекращена, то приостановлена. И так же, как мы это делали в 2015 году, мы обязательно должны использовать такое же прекращение огня сейчас, развить оборонную промышленность, создать гарантии безопасности в виде войск на местах. Первой линией будут Вооруженные Силы Украины, второй линией — войска партнеров на местах, а третья линия, возможно, расположенная в Польше, Румынии или странах Балтии — это будет противовоздушная оборона, которая закроет небо над Украиной. Это моя формула мира, моя формула остановки войны", — сказал Порошенко.
"Сейчас Украина — самая сильная армия в Европе. Уже ни у кого нет сомнений по этому поводу. Все это благодаря украинскому народу, благодаря Вооруженным Силам Украины, которые являются самыми мощными на континенте, именно благодаря им Украина до сих пор существует. Украина уже не постсоветская территория. Это уже не бывший Советский Союз. Украина уже официально является кандидатом на вступление в ЕС. И у меня есть мечта, что Украина также станет кандидатом на членство в НАТО. Потому что невозможно обеспечить стабильную ситуацию с безопасностью на континенте без того, чтобы самая мощная армия стала частью этой организации безопасности. И третий момент. Я не сомневаюсь, что уже все украинцы в душе сказали "прощай" России, что мы уже не вернемся в Российскую империю", — считает пятый президент.
Членство в НАТО остается стратегической целью Украины
"Пожалуйста, не забывайте о НАТО, не пытайтесь найти замену НАТО в стиле Будапештского меморандума. Когда говорят, что НАТО закрыто для Украины — это не так, потому что НАТО — это союз демократических государств. И те люди, которые против вступления Украины в НАТО, однажды не будут переизбраны, или их председательство закончится. Но Украина будет существовать всегда. Поэтому конечная цель нашей стратегии – это членство Украины в НАТО", – подчеркнул Порошенко.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Що може примусити х*ла припинити вогонь? Чи Порох знає щось. чого ми не знаємо, чи його покусав Гундос і заразив зеленим популізмом?
*****, та чому, що дає підстави так вважати?
Мабуть є на небі хтось , хто любить Україну.
Одно из его главных преимуществ -- он практик (как человек построивший не одно реальное производство )
той же Трамп на першому терміні, офіційно збрезав щось 22-31тисячу разів, і нічо, вибрали зі свистом.
так що демократія це якраз для ...... ну це популізм, що й бачимо. чи як? в людей, тобто в Ізраїлі - теж же така істота вибрана, що чуть не засоси ставить на чемодані пу, хоча рос. зброя знищує його ж солдіків, і нічо, всім ок.
Джерело: https://censor.net/ua/p4005871
Я один не зрозумів у чому особливість поточного моменту? У тому що Трамп симпатизує путлеру? У високих цінах на нафту? У тому що ми залишили Покровськ і Мирноград? У Міндічгейті?
Тому, при всій повазі до Порошенко, цей заклик використати це так зване «вікно » - це класичний приклад політичного ідеалізму. Це перелік правильних бажань, де вихідною точкою є ідеальний світ, якого не існує. Без критичного виснаження людських, фінансових та військових ресурсів рф (до якого ще дійсно далеко) всі ці пункти залишаються красивими теоретичними тезами, що відірвані від реалій лінії фронту та світової дипломатії......
Бо настане відповідальність "за шашликі на 9мая".
Що,окрім корита, тримає зє на посаді? НІЧОГО!
В нього навіть майна в Украіні немає,на відмінну від Пороха,в якого ВСЕ в Украіні.
То може ціль зє перетвореня України в губернюю расєі,щоб не було відповідальності?
Дивлячісь на його дії за остані 25 років саме такий висновок (наскирдувати і свалити) є реальним. Поки в зє є можливість мародьорити - він буде ногами і зубами триматися за крісло,а руками гребти до кишень.
Щойно подивився виступ Петра Порошенка на Одеському чорноморському форумі з безпеки і ще раз зрозумів чому я його підтримую так багато років. І коли він був президент, і коли діючим президентом став інший - Порошенко зберігає незмінні погляди, незалежно поділяє їх більшість, чи ні.
Армія. Мова. Віра. Формула, з якої у 2019 році знущалися опоненти і яка стала їхнім гаслом тепер - як сказав Порошенко, вона не належить йому, чи Зеленському - це просто умова для виживання незалежної України.
Для мене особисто також надзвичайно важливим є те, що Порошенко буде боротися не лише проти Росії, але й за ДЕМОКРАТИЧНУ Україну, щоб у нас ніколи не був збудований подібний до путінського режим.
Знаю, що це сподобається не всім, але спробую розшифрувати, що означає бути демократом, як це розумію я сам. Частина з нас поранені цією війною як настане мир будуть хотіти помсти тим, хто запереченням загрози замало не призвів до поразки в 2022 році. Але все буде тільки по закону, якщо знайдуться докази і провина буде доведена у суді.
Знаю, що частина з нас будуть хотіли, щоб навіки замовкли ті, хто роками поширював брехню. Але і свобода слова також буде збережена, бо Україна - не стане Росією після війни.
До речі не лише Зеленський, але й Порошенко вважає, що війна може скоро закінчитись - на початку виступу він попередив, що зʼявилося вузьке вікно для такої можливості. Але не розшифрував чому і може це й правильно, дипломати не ******* публічності - важливий лише результат.