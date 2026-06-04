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Новости Фото Членство Украины в ЕС
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Порошенко провел встречу с послами ЕС: обсудили мир, реформы и членство Украины. ФОТОРЕПОРТАЖ

Петр Порошенко провел встречу с послами стран-членов Европейского Союза в Украине. Как сообщил пятый президент в соцсетях, на встрече обсудили три ключевых блока вопросов — справедливый мир для Украины, членство в ЕС и работу парламента.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр "Европейской солидарности".

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Порошенко провел встречу с послами ЕС

"Был приятно впечатлен откровенной и содержательной встречей с послами стран-членов ЕС в Украине. Такой диалог между европейскими партнерами и представителями оппозиции важен для укрепления многопартийного плюрализма, демократической устойчивости и сильного парламентаризма в Украине", – написал Порошенко.

Порошенко провел встречу с послами ЕС

Порошенко провел встречу с послами ЕС

"Обсудили три ключевых блока вопросов: прекращение войны и путь к достижению справедливого мира, продвижение Украины к членству в Европейском Союзе, а также состояние демократии и эффективности парламентской работы в нашем государстве", – отмечает лидер партии.

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Порошенко провел встречу с послами ЕС
Порошенко провел встречу с послами ЕС

"Подчеркнул необходимость безусловного, всеобъемлющего и немедленного прекращения огня как первого необходимого шага на пути к миру. В то же время принципиально важно, чтобы Европейский Союз был полноценно представлен за столом переговоров о мире и будущей архитектуре безопасности", – пишет Петр Порошенко.

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Порошенко провел встречу с послами ЕС

"Также обсудили пути повышения эффективности работы Верховной Рады, особенно в части принятия законодательства, необходимого для выполнения евроинтеграционной повестки дня. Мы приветствовали решение об открытии кластера "Основы" уже в июне и ожидаем открытия всех остальных переговорных кластеров в ближайшее время. Это должно стать важным импульсом для реальных реформ, верховенства права, независимости антикоррупционных институтов и укрепления демократических стандартов", – считает лидер оппозиции.

Порошенко провел встречу с послами ЕС

"Обменялись мнениями относительно последних инициатив, призванных ускорить европейский путь Украины. Договорились продолжать диалог и координировать позиции в связи с активизацией переговоров о вступлении Украины в Европейский Союз. Европейская интеграция Украины — это не только внешнеполитическая цель, но и путь к более сильному государству, более прочной демократии, более эффективным институтам, защищенным правам граждан и справедливому длительному миру", — пишет Порошенко.

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Автор: 

Порошенко Петр (19292) посол (1819) Евросоюз (18166)
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Що се сталосі?

Якого розміру полярна лисиця прийшла до Невідомого Вови?
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04.06.2026 21:54 Ответить
До послів пустив не литвина, не подоляка, не агрохімію, чи ще якусь тамаду, а звернувся до того, в кого є досвід.
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04.06.2026 22:02 Ответить
порівняв суму збитків віл фламіндіча та свинарчука
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04.06.2026 22:16 Ответить
Дуже добре ,Боже як приємно шо за Україну Бореться не тільки Порошенко❤️ а і ЗСУ ❤️які він відновив та підтримує досі !!! ...
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04.06.2026 22:06 Ответить
"німецька В2 - державна (англійська - друга іноземна!); українська - третя іноземна; проміжний статут- пмж; громадянство ФРН - віра "!! ))) (пошагова мрія мільйонів, по обидві боки зєлічкіного Шоушенка) (вирок остаточний, оскарженню не підлягає!) ))
активуємо алярм аккаунти з обох сторін!! )))
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04.06.2026 22:33 Ответить
Це поки Вова писав листа колезі. Підступно.
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04.06.2026 22:56 Ответить
Подивився на цю "новину" у пошуці, видало 5 джерел, усі 5 як під копірку опублікували цю "новину".
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04.06.2026 23:06 Ответить
 
 