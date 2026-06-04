Порошенко провел встречу с послами ЕС: обсудили мир, реформы и членство Украины. ФОТОРЕПОРТАЖ
Петр Порошенко провел встречу с послами стран-членов Европейского Союза в Украине. Как сообщил пятый президент в соцсетях, на встрече обсудили три ключевых блока вопросов — справедливый мир для Украины, членство в ЕС и работу парламента.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр "Европейской солидарности".
"Был приятно впечатлен откровенной и содержательной встречей с послами стран-членов ЕС в Украине. Такой диалог между европейскими партнерами и представителями оппозиции важен для укрепления многопартийного плюрализма, демократической устойчивости и сильного парламентаризма в Украине", – написал Порошенко.
"Обсудили три ключевых блока вопросов: прекращение войны и путь к достижению справедливого мира, продвижение Украины к членству в Европейском Союзе, а также состояние демократии и эффективности парламентской работы в нашем государстве", – отмечает лидер партии.
"Подчеркнул необходимость безусловного, всеобъемлющего и немедленного прекращения огня как первого необходимого шага на пути к миру. В то же время принципиально важно, чтобы Европейский Союз был полноценно представлен за столом переговоров о мире и будущей архитектуре безопасности", – пишет Петр Порошенко.
"Также обсудили пути повышения эффективности работы Верховной Рады, особенно в части принятия законодательства, необходимого для выполнения евроинтеграционной повестки дня. Мы приветствовали решение об открытии кластера "Основы" уже в июне и ожидаем открытия всех остальных переговорных кластеров в ближайшее время. Это должно стать важным импульсом для реальных реформ, верховенства права, независимости антикоррупционных институтов и укрепления демократических стандартов", – считает лидер оппозиции.
"Обменялись мнениями относительно последних инициатив, призванных ускорить европейский путь Украины. Договорились продолжать диалог и координировать позиции в связи с активизацией переговоров о вступлении Украины в Европейский Союз. Европейская интеграция Украины — это не только внешнеполитическая цель, но и путь к более сильному государству, более прочной демократии, более эффективным институтам, защищенным правам граждан и справедливому длительному миру", — пишет Порошенко.
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