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Новости Финансирование Сил обороны
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Только армия Украины может заставить Путина остановить войну, поэтому не стоит изымать средства из бюджета ВСУ, - Порошенко

Порошенко призвал увеличить поддержку ВСУ

В настоящее время ВСУ являются главным дипломатическим инструментом, способным заставить Путина прекратить войну. Поэтому следует делать все возможное для укрепления Сил обороны.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом во время выступления в Верховной Раде заявил лидер "Европейской Солидарности" Петр Порошенко.

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Подробности

"Я верю в прекращение войны, верю в прекращение огня, потому что Путин слабеет. Это успехи нашей дипломатии, ведь наш главный дипломат – это Вооруженные Силы Украины. А главная тактика и стратегия дипломатии – это дипломатия дронов. Подтверждением ее эффективности является удар наших дронов по Москве, срыв питерского форума и ликвидация нефтеперерабатывающих заводов", – подчеркнул он.

Также он напомнил о поражении Путина в Армении, а до этого – в Венгрии и Молдове.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Порошенко призвал использовать "окно возможностей" для принуждения Путина к миру

"Если трещат колонны по периметру, трескается фундамент.Мы не должны просить Путина о прекращении войны – это не работает с кгб-шниками. Мы должны принудить его к миру, и для этого мы не должны отвлекаться на какие-либо другие позиции. Наше требование одно – это немедленное всеобъемлющее прекращение огня. Этот голос должен исходить из Украины, объединенной в коалицию национального единства. Этот голос должен исходить от партнеров.

Этот голос должен исходить от Верховной Рады для того, чтобы усилить Вооруженные Силы. И поэтому каждая гривна, которую вы изымаете из бюджета Вооруженных Сил, – это работа на Путина. Усиление ВСУ – это работа на мир", – подытожил пятый президент.

Что предшествовало?

Напомним, ранее "Европейская Солидарность" требовала вернуть изъятые из бюджета Минобороны 40 млрд грн на закупку вооружения.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Порошенко провел встречу с послами ЕС: обсудили мир, реформы и членство Украины. ФОТОрепортаж

Автор: 

Порошенко Петр (19293) ВСУ (7796)
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Топ комментарии
+9
Погоджуюся з виводами шановного Президента України Петра Порошенко. Бо це дійсно правда, що основний і головний переговірник і гарант миру в Україні - Збройні Сили України.
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09.06.2026 12:58 Ответить
+6
Влада вважає, що ворога можна зупинити погрозами, заявами та гучними обіцянками, які вона може ще не один раз переобіцяти.
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09.06.2026 13:00 Ответить
+5
Ви розумієте, я розумію, діти старших класів розуміють, тільки не розуміє керівництво держави.
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09.06.2026 13:06 Ответить
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Погоджуюся з виводами шановного Президента України Петра Порошенко. Бо це дійсно правда, що основний і головний переговірник і гарант миру в Україні - Збройні Сили України.
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09.06.2026 12:58 Ответить
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09.06.2026 13:22 Ответить
Влада вважає, що ворога можна зупинити погрозами, заявами та гучними обіцянками, які вона може ще не один раз переобіцяти.
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09.06.2026 13:00 Ответить
харізмою Зелі можна зупинити війну
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09.06.2026 13:03 Ответить
зєлі харізму єрмак постійно розвальцовує
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09.06.2026 13:05 Ответить
пане Петре, це аксіома, цікаво, хто її не розуміє?
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09.06.2026 13:02 Ответить
Ви розумієте, я розумію, діти старших класів розуміють, тільки не розуміє керівництво держави.
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09.06.2026 13:06 Ответить
Ті, хто у 2019 голосували заЗЕ.
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09.06.2026 13:07 Ответить
Зелене лайно знову хоче красти?
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09.06.2026 13:07 Ответить
Що значить «знову»? Завжди і всюди!
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09.06.2026 13:22 Ответить
Хоче. Це не питання а факт.
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09.06.2026 13:23 Ответить
Не зайвим буде пригадати події,
які увійшли в Історію України:
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09.06.2026 13:08 Ответить
Це точно, тут тільки на підвищення зарплати держслужбовців, прокурорів, суддів, депутатів та інших слуг вистачає, а тут ще про військових думати треба, це не для слуг.
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09.06.2026 13:12 Ответить
Цікаво, а у якого дебіла вистачає розуму вилучати гроші з бюджету ЗСУ, можна оприлюднити. Хто краде хоча рідко та мало, але оприлюднують
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09.06.2026 13:08 Ответить
В ЗСУ бракує катастрофічно рядового складу на передовій. Де брати юнітів, Петре Олексійович у? Вже навіть за великі гроші пересічні не погоджуються виходити з криївок. Щодо іноземців то 4 тисячі для фронту це краще ніж нічого але.....
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09.06.2026 13:09 Ответить
а на що тоді династію добудовувати....та і двушечка на мацкву відправляти...
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09.06.2026 13:09 Ответить
Влада якраз розуміє це найкраще, але в неї мета протилежна, тому і діє згідно своєї мети.
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09.06.2026 13:09 Ответить
Клоун зрадник-мародер не збирається припиняти війну,бо за Чонгар,Бучу,Ізюм,Маріуполь,Вагнер і т д прийдеться сідати за ґрати,якщо не встигне виїхати
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09.06.2026 13:10 Ответить
влада й так дується всим можливим на зсу. он зарплату військовим підняти хочуть, аж на 132 грн в місяць!!
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09.06.2026 13:12 Ответить
Нажаль 19 рік показав шо більшість бидляка обрала замаскований мир в очах вбивці та будівництво шляхів замість зміцненя Армії. Нажаль ідеї Порошенко не зайшли більшості - бо цеж треба було вміти прорахувати хочаб один крок на перед - а з цим у більшості проблеми - краще квн 95.
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09.06.2026 13:21 Ответить
 
 