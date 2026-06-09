Только армия Украины может заставить Путина остановить войну, поэтому не стоит изымать средства из бюджета ВСУ, - Порошенко

В настоящее время ВСУ являются главным дипломатическим инструментом, способным заставить Путина прекратить войну. Поэтому следует делать все возможное для укрепления Сил обороны.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом во время выступления в Верховной Раде заявил лидер "Европейской Солидарности" Петр Порошенко.

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"Я верю в прекращение войны, верю в прекращение огня, потому что Путин слабеет. Это успехи нашей дипломатии, ведь наш главный дипломат – это Вооруженные Силы Украины. А главная тактика и стратегия дипломатии – это дипломатия дронов. Подтверждением ее эффективности является удар наших дронов по Москве, срыв питерского форума и ликвидация нефтеперерабатывающих заводов", – подчеркнул он.

Также он напомнил о поражении Путина в Армении, а до этого – в Венгрии и Молдове.

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"Если трещат колонны по периметру, трескается фундамент.Мы не должны просить Путина о прекращении войны – это не работает с кгб-шниками. Мы должны принудить его к миру, и для этого мы не должны отвлекаться на какие-либо другие позиции. Наше требование одно – это немедленное всеобъемлющее прекращение огня. Этот голос должен исходить из Украины, объединенной в коалицию национального единства. Этот голос должен исходить от партнеров.

Этот голос должен исходить от Верховной Рады для того, чтобы усилить Вооруженные Силы. И поэтому каждая гривна, которую вы изымаете из бюджета Вооруженных Сил, – это работа на Путина. Усиление ВСУ – это работа на мир", – подытожил пятый президент.

Что предшествовало?

Напомним, ранее "Европейская Солидарность" требовала вернуть изъятые из бюджета Минобороны 40 млрд грн на закупку вооружения.

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