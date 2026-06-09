Ворог на Північно-Слобожанському напрямку покладається на супутниковий зв’язок, - 158 ОМБр

Окупанти на Північно-Слобожанському напрямку використовують супутникові "тарілки" та радіостанції, але не застосовують оптоволоконні лінії зв’язку. Українські військові виявляють такі системи та знищують екіпажі БпЛА.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі Армія TV розповів командир самохідного артилерійського дивізіону 158-ї окремої механізованої бригади майор Вадим Єременко.

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"Використовують вони супутникові тарілки. Для нас це добре, бо їх легше помітити. Вони великі, їх складніше сховати чи замаскувати", - пояснив військовий.

Водночас жодних ознак того, що противник почав масово тягнути оптоволоконні лінії зв’язку, українські військові не фіксують.

"Не бачимо такого. І за спостереженням, і по перехопленнях теж нічого подібного не проскакує", - зазначив Єременко.

Основним засобом комунікації у російських підрозділів залишаються звичайні радіостанції, однак їхня ефективність є обмеженою.

"У них зв’язок слабенький. В основному користуються радіостанціями - це зараз їхній головний спосіб комунікації", - сказав майор.

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Окрему увагу українські захисники приділяють боротьбі з ворожими безпілотниками. За словами військового, щойно вдається встановити місце зльоту або посадки дрона, по ньому одразу завдають удару.

"Побачили, де сів "мавік" або звідки вилітає FPV, - фіксуємо координати й одразу накриваємо. Працюємо комплексно: артилерія, дрони, "Вампіри", - розповів Єременко.

Що передувало?

За даними Генштабу ЗСУ, минулої доби на Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби відбулося одне боєзіткнення, агресор здійснив 66 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема три - із застосуванням РСЗВ.

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