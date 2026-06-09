Враг на Северо-Слобожанском направлении полагается на спутниковую связь, - 158 ОМБр

Оккупанты на Северо-Слобожанском направлении используют спутниковые "тарелки" и радиостанции, но не применяют оптоволоконные линии связи. Украинские военные выявляют такие системы и уничтожают экипажи БПЛА.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в эфире Армия TV рассказал командир самоходного артиллерийского дивизиона 158-й отдельной механизированной бригады майор Вадим Еременко.

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"Они используют спутниковые тарелки. Для нас это хорошо, потому что их легче заметить. Они большие, их сложнее спрятать или замаскировать", - пояснил военный.

В то же время никаких признаков того, что противник начал массово прокладывать оптоволоконные линии связи, украинские военные не фиксируют.

"Не видим такого. И по наблюдениям, и по перехватам тоже ничего подобного не проскакивает", - отметил Еременко.

Основным средством связи у российских подразделений остаются обычные радиостанции, однако их эффективность ограничена.

"У них связь слабая. В основном пользуются радиостанциями - это сейчас их главный способ коммуникации", - сказал майор.

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Особое внимание украинские защитники уделяют борьбе с вражескими беспилотниками. По словам военного, как только удается установить место взлета или посадки дрона, по нему сразу наносят удар.

"Увидели, где приземлился "Мавик" или откуда вылетает FPV, - фиксируем координаты и сразу накрываем. Работаем комплексно: артиллерия, дроны, "Вампиры", - рассказал Еременко.

Что предшествовало?

По данным Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки на Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло одно боестолкновение, агрессор осуществил 66 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе три - с применением РСЗО.

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