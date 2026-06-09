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Новини
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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 376 320 осіб (+1 380 за добу), 12 001 танк, 43 639 артсистеми, 24 710 ББМ. ІНФОГРАФІКА

Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення РФ поранили та ліквідували 1 376 320 російських окупантів.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

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Так, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 9.06.26 орієнтовно становлять:

  • особового складу – близько 1 376 320 (+1 370) осіб (ліквідовано та поранено);
  • танків – 12 001(+4) од.
  • бойових броньованих машин – 24 710 (+5) од.
  • артилерійських систем – 43 639 (+75) од.
  • РСЗВ – 1 851 (+4) од.
  • засоби ППО – 1 411 (+2) од.
  • літаків – 436 (+0) од.
  • гелікоптерів – 353 (+0) од.
  • наземні робототехнічні комплекси – 1 614 (+7) од.
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 338 327 (+2 103) од.
  • крилаті ракети – 4 733 (+0) од.
  • кораблі / катери – 33 (+0) од.
  • підводні човни – 2 (+0) од.
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 104 796 (+382) од.
  • спеціальна техніка – 4 253 (+4) од.

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Втарти ворога 8 червня

Автор: 

армія рф (21231) Генштаб ЗС (8465) ліквідація (4784) знищення (10316)
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Танки "смаглі" - ювілейна тисяча, сподіваюсь остання
Чумардоси 10 тисяч з початку червня
Логістика 3 175, це для розуміння того що червень минулого року 3 371 (завтра перевершимо)
РСЗВ вболіваємо
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09.06.2026 08:12 Відповісти
Кацапські дебіли дохнуть далі
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09.06.2026 08:13 Відповісти
Минув 4493 день москальсько-української війни.
483!!!! одиниці знищеної техніки та 1370! чумардосів за день.
Броня та НРК норм, ППО та спецтехніка файно, арта та логістика супер.
Танчики перевалили за 12000!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 1 376 000 це більше ніж все міське населення Омської області.
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09.06.2026 08:38 Відповісти
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09.06.2026 08:40 Відповісти
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
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09.06.2026 08:47 Відповісти
 
 