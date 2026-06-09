Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 376 320 осіб (+1 380 за добу), 12 001 танк, 43 639 артсистеми, 24 710 ББМ. ІНФОГРАФІКА

Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення РФ поранили та ліквідували 1 376 320 російських окупантів.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

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Так, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 9.06.26 орієнтовно становлять:

особового складу – близько 1 376 320 (+1 370) осіб (ліквідовано та поранено);

танків – 12 001(+4) од.

бойових броньованих машин – 24 710 (+5) од.

артилерійських систем – 43 639 (+75) од.

РСЗВ – 1 851 (+4) од.

засоби ППО – 1 411 (+2) од.

літаків – 436 (+0) од.

гелікоптерів – 353 (+0) од.

наземні робототехнічні комплекси – 1 614 (+7) од.

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 338 327 (+2 103) од.

крилаті ракети – 4 733 (+0) од.

кораблі / катери – 33 (+0) од.

підводні човни – 2 (+0) од.

автомобільна техніка та автоцистерни – 104 796 (+382) од.

спеціальна техніка – 4 253 (+4) од.

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