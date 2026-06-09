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Общие боевые потери РФ с начала войны – около 1 376 320 человек (+1 380 за сутки), 12 001 танк, 43 639 артиллерийских систем, 24 710 ББМ. ИНФОГРАФИКА

С момента начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины ранили и уничтожили 1 376 320 российских оккупантов.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

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Так, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 9.06.26 ориентировочно составляют:

  • личного состава – около 1 376 320 (+1 370) человек (уничтожено и ранено);
  • танков – 12 001 (+4) шт.
  • боевых бронированных машин – 24 710 (+5) шт.
  • артиллерийских систем – 43 639 (+75) шт.
  • РСЗО – 1 851 (+4) ед.
  • средства ПВО – 1 411 (+2) ед.
  • самолетов – 436 (+0) шт.
  • вертолетов – 353 (+0) шт.
  • наземные робототехнические комплексы – 1 614 (+7) шт.
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 338 327 (+2 103) шт.
  • крылатые ракеты – 4 733 (+0) шт.
  • корабли / катера – 33 (+0) шт.
  • подводные лодки – 2 (+0) шт.
  • автомобильная техника и автоцистерны – 104 796 (+382) шт.
  • специальная техника – 4 253 (+4) ед.

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Потери противника 8 июня

Автор: 

армия РФ (23014) Генштаб ВС (8154) ликвидация (4397) уничтожение (9999)
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Танки "смаглі" - ювілейна тисяча, сподіваюсь остання
Чумардоси 10 тисяч з початку червня
Логістика 3 175, це для розуміння того що червень минулого року 3 371 (завтра перевершимо)
РСЗВ вболіваємо
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09.06.2026 08:12 Ответить
Кацапські дебіли дохнуть далі
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09.06.2026 08:13 Ответить
Минув 4493 день москальсько-української війни.
483!!!! одиниці знищеної техніки та 1370! чумардосів за день.
Броня та НРК норм, ППО та спецтехніка файно, арта та логістика супер.
Танчики перевалили за 12000!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 1 376 000 це більше ніж все міське населення Омської області.
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09.06.2026 08:38 Ответить
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09.06.2026 08:40 Ответить
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
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09.06.2026 08:47 Ответить
 
 