Общие боевые потери РФ с начала войны – около 1 376 320 человек (+1 380 за сутки), 12 001 танк, 43 639 артиллерийских систем, 24 710 ББМ. ИНФОГРАФИКА

С момента начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины ранили и уничтожили 1 376 320 российских оккупантов.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

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Так, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 9.06.26 ориентировочно составляют:

личного состава – около 1 376 320 (+1 370) человек (уничтожено и ранено);

танков – 12 001 (+4) шт.

боевых бронированных машин – 24 710 (+5) шт.

артиллерийских систем – 43 639 (+75) шт.

РСЗО – 1 851 (+4) ед.

средства ПВО – 1 411 (+2) ед.

самолетов – 436 (+0) шт.

вертолетов – 353 (+0) шт.

наземные робототехнические комплексы – 1 614 (+7) шт.

БПЛА оперативно-тактического уровня – 338 327 (+2 103) шт.

крылатые ракеты – 4 733 (+0) шт.

корабли / катера – 33 (+0) шт.

подводные лодки – 2 (+0) шт.

автомобильная техника и автоцистерны – 104 796 (+382) шт.

специальная техника – 4 253 (+4) ед.

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