234 столкновения за сутки на фронте, тяжелее всего - на Покровском и Гуляйпольском направлениях, - Генштаб. КАРТА

Всего за прошедшие сутки, 9 июня 2026 года, на фронте было зафиксировано 234 боевых столкновения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

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Обстрелы

По уточненной информации, вчера противник нанес 103 авиационных удара, сбросив 317 управляемых авиационных бомб. Кроме того, он применил 9834 дрона-камикадзе и осуществил 3146 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 43 - из реактивных систем залпового огня.

Удары по врагу

За прошедшие сутки авиация Сил обороны поразила две артиллерийские системы, два пункта управления беспилотными летательными аппаратами, четыре пункта управления, шесть районов сосредоточения живой силы и один другой важный объект противника.

Генштаб напоминает, что в целом потери российских захватчиков за прошедшие сутки составили 1190 человек. Также уничтожено три танка, семь боевых бронированных машин, 74 артиллерийские системы, шесть реактивных систем залпового огня, три средства ПВО, пять наземных робототехнических комплексов, 2204 беспилотных летательных аппарата, 376 единиц автомобильной и четыре единицы специальной техники врага.

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Обстановка на Севере

Как отмечается, на Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки произошло шесть боевых столкновений, агрессор нанес два авиаудара с применением пяти управляемых авиационных бомб и осуществил 63 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе два - с применением реактивных систем залпового огня.

Обстановка в Харьковской области

На Южно-Слобожанском направлении противник одиннадцать раз атаковал позиции наших подразделений в районах населенных пунктов Прилипка, Западное, Старица, Охримовка и Лиман.

На Купянском направлении наши защитники остановили три попытки врага продвинуться вперед в районах Шийковки, Петропавловки и в сторону Новоплатоновки.

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Обстановка на Востоке

Как сообщает Генштаб, на Лиманском направлении враг четырнадцать раз пытался вклиниться в нашу оборону в районах населенных пунктов Боровая, Червоный Став, Новоселовка, Дробышево, Озерное, Лиман и Диброва.

На Славянском направлении противник штурмовал тринадцать раз в районах Закитного, Резниковки и в сторону Кривой Луки и Рай-Александровки.

На Краматорском направлении враг наступательных действий не проводил.

Также отмечается, что на Константиновском направлении оккупанты совершили шестнадцать атак вблизи населенных пунктов Иванополье, Ильиновка, Русин Яр, Константиновка, Плещиевка, Николайполье и Торецкое.

"На Покровском направлении наши защитники остановили 40 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Шахово, Золотой Колодезь, Вольное, Белицкое, Родинское, Шевченко, Гришино, Сергеевка, Котлино, Удачное, Новопавловка, Новый Донбасс, Никаноровка, Новоалександровка и Покровск", - говорится в сообщении.

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Обстановка на юге

По данным Генштаба, на Александровском направлении противник атаковал один раз в районе Александрограда.

На Гуляйпольском направлении оккупанты совершили 22 атаки в районах населенных пунктов Рыбное, Воздвижовка, Рождественка, Доброполье, Зализнычное, Гуляйпольское, Горкое, Еленокстантиновка, Верхняя Терса и Чаривное.

На Ореховском направлении наши защитники остановили шесть попыток противника продвинуться вперед в районах населенных пунктов Степовое, Степногорск, Малая Токмачка и Плавни.

На Приднепровском направлении враг наступательных действий не проводил.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не выявлено.

Украинские защитники продолжают систематическое уничтожение врага, оказывают эффективное сопротивление на всех участках фронта.