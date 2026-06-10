234 зіткнення за добу на фронті, найважче - на Покровському та Гуляйпільському напрямках, - Генштаб. КАРТА

Загалом упродовж минулої доби, 9 червня 2026 року, на фронті було зафіксовано 234 бойові зіткнення.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

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Обстріли

За уточненою інформацією, вчора противник завдав 103 авіаційних ударів, скинувши 317 керованих авіаційних бомб. Крім того, застосував 9834 дрони-камікадзе та здійснив 3146 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 43 - із реактивних систем залпового вогню.

Удари по ворогу

За минулу добу авіація Сил оборони уразила дві артилерійські системи, два пункти управління безпілотними літальними апаратами, чотири пункти управління, шість районів зосередження живої сили та один інший важливий об'єкт противника.

Генштаб нагадує, що загалом втрати російських загарбників минулої доби становили 1190 осіб. Також знешкоджено три танки, сім бойових броньованих машин, 74 артилерійські системи, шість реактивних систем залпового вогню, три засоби ППО, п'ять наземних робототехнічних комплексів, 2204 безпілотні літальні апарати, 376 одиниць автомобільної та чотири одиниці спеціальної техніки ворога.

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Обстановка на Півночі

Як зазначається, на Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби відбулося шість бойових зіткнень, агресор завдав двох авіаударів із застосуванням п'яти керованих авіаційних бомб та здійснив 63 обстріли позицій наших військ та населених пунктів, зокрема два - із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

Обстановка на Харківщині

На Південно-Слобожанському напрямку противник одинадцять разів атакував позиції наших підрозділів у районах населених пунктів Приліпка, Западне, Стариця, Охрімівка та Лиман.

На Куп’янському напрямку наші оборонці зупинили три спроби ворога просунутися вперед у районах Шийківки, Петропавлівки та в бік Новоплатонівки.

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Обстановка на Сході

Як інформує Генштаб, на Лиманському напрямку ворог чотирнадцять разів намагався вклинитися в нашу оборону у районах населених пунктів Борова, Червоний Став, Новоселівка, Дробишеве, Озерне, Лиман та Діброва.

На Слов’янському напрямку противник штурмував тринадцять разів у районах Закітного, Різниківки та у бік Кривої Луки й Рай-Олександрівки.

На Краматорському напрямку ворог наступальних дій не проводив.

Також зазначається, що на Костянтинівському напрямку окупанти здійснили шістнадцять атак поблизу населених пунктів Іванопілля, Іллінівка, Русин Яр, Костянтинівка, Плещіївка, Миколайпілля та Торецьке.

"На Покровському напрямку наші захисники зупинили 40 штурмових дій агресора у районах населених пунктів Шахове, Золотий Колодязь, Вільне, Білицьке, Родинське, Шевченко, Гришине, Сергіївка, Котлине, Удачне, Новопавлівка, Новий Донбас, Никанорівка, Новоолександрівка та Покровськ", - йдеться у повідомленні.

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Обстановка на Півдні

За даними Генштабу, на Олександрівському напрямку противник атакував один раз у районі Олександрограда.

На Гуляйпільському напрямку окупанти здійснили 22 атаки у районах населених пунктів Рибне, Воздвижівка, Різдвянка, Добропілля, Залізничне, Гуляйпільське, Гірке, Оленокостянтинівка, Верхня Терса та Чарівне.

На Оріхівському напрямку наші захисники зупинили шість спроб противника просунутися вперед у районах населених пунктів Степове, Степногірськ, Мала Токмачка та Плавні.

На Придніпровському напрямку ворог наступальних дій не проводив.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Українські захисники продовжують системне нищення ворога, чинять ефективний супротив на всіх ділянках фронту.